Обзор работы ГАСИ: какие ЖК разрешили строить и ввели в эксплуатацию на прошлой неделе

Кому из застройщиков Государственная архитектурно-строительная инспекция в период с 24 по 28 мая разрешила строить ЖК, и какие комплексы приняла в эксплуатацию, а какие нет – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК по ул. Интернационалистов, 35 в Сумах от компании Федорченко.

Разрешение получено с шестой попытки на строительство пяти (№№6-10) многоэтажных жилых домов.

Основания для отказа, предоставленного в апреле 2021 года: площадки для игр детей расположены с нарушением требований ДБН (на расстоянии менее 12 метров от окон жилого дома и менее 20 метров от мест кратковременной стоянки автотранспорта, отсутствует отделение по периметру полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 метра); отсутствует обоснование применения в проектной документации удельного размера площадки для занятий физкультурой в 0,2 кв.м на одного жителя; размер площадки для сбора бытовых отходов не соответствует требованиям ДБН (площадь площадки должна быть не менее 21,28 кв.м, а на чертежах генерального плана обозначена площадь для мусоросборника – 19,8 кв.м) и др.

В то же время сейчас разрешение предоставлено на основании экспертного отчета от 22 июня 2020 года, то есть проект не претерпел изменений, а следовательно указанные недостатки объекта остаются.

2. ЖК Derby Style House от Graf development по ул. Фонтанская дорога, 6 (IV и V очереди) в Одессе. Продолжение строительства.

В марте 2019 года Департаментом ГАСК в Одесской области были отменены градостроительные условия и ограничения для застройки земельного участка. Однако в судебном порядке застройщик возобновил их действие. Эти градусловия сейчас являются основанием для выдачи разрешения на IV и V очереди.

Кроме того, в Едином государственном реестре судебных решений имеется информация относительно досудебного расследования в уголовном производстве о злоупотреблении служебными лицами КП "Городское капитальное строительство" своим служебным положением и передаче земельных участков на территории Одессы под застройку частным компаниям за незначительные инвестиционные взносы, которые существенно ниже стоимости земельного участка и арендной платы.

В рамках уголовного производства 8 февраля 2021 был наложен арест на объект недвижимого имущества: незавершенное строительство, многоквартирный жилой комплекс с подземными паркингами, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и станцией технического обслуживания с магазином сопутствующих товаров и административно-бытовыми помещениями (II очередь) – процент готовности 50%, объект жилой недвижимости по адресу: Одесса, ул. Фонтанская дорога, 6, СТО, расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 5110137300: 51: 010: 0026, с запретом пользования указанным земельным участком и проведения любых подготовительных и строительных работ.

Указанный арест безуспешно оспаривается представителями заказчика.

По состоянию на 31 мая 2021 года, Государственный реестр вещных прав не содержит информации об аресте земельных участков.

3. ЖК Bartolomeo Resort Town от Ривер Таун Девелопмент по ул. Набережная Победы, 7 в Днепре.

Разрешение предоставлено на реконструкцию гостиницы под многоквартирный жилой дом без земельного участка, так как работы осуществляются без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане.

ЖК Bartolomeo Resort Town – спортивный комплекс, который должен состоять из пяти 25-этажных и двух 4-этажных гостиниц , а также 7-этажного спортивно-оздоровительного комплекса.

В марте 2019 года было введено здание 25-этажного отеля, который сейчас реконструируют под жилой дом.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Seven от Stolitsa Group по ул. Днепровская набережная, 18 в Дарницком районе Киева.

Получено два сертификата готовности на жилые дома №5 и №6.

Задержка во введении – 1 квартал.

2. ТРЦ Республика по ул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в в Голосеевском районе Киева, что граничит с комплексом ЖК Respublika от КАН Девелопмент.

3. ЖК Победы 2 от Трест Жилстрой-1 по ул. Победы, 86 в Харькове.

В эксплуатацию принято жилой дом №1.

Задержка во введении – 2 квартала.

4. ЖК Orange City от GEOS вдоль Лысогорского спуска, напротив группы зданий №26-А в Голосеевском районе Киева.

В эксплуатацию принято жилой дом №1.

Первоначально заявленная дата ввода – 3 квартал 2019 года.

31 мая 2021 года закончился срок действия договора аренды земельного участка. Сейчас на рассмотрении комиссии Киевсовета находится проект решение о возобновлении договора.

5. ЖК Сады Вишневые от Будинвестконтакт по ул. Машиностроителей в Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области.

В эксплуатацию введено двухсекционный жилой дом №5.

Задержка во введении от первоначальной даты – 2 квартала.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Медовый от Киевгорстрой по ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

2. ЖК Славутич 2.0 от bUd development по просп. Николая Бажана, 151-Б в Дарницком районе Киева (I очередь).

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

3. ЖК Грюнвальд от Украинская строительная компания по ул. Клавдиевской, 40 в Святошинском районе Киева (IX очередь).

Основания для отказа: не предоставлены документы, а именно: проекты, журналы, сертификаты, акты, чертежи и другая исполнительная документация; на объект строительства ограничен доступ, что делает невозможным проведение осмотра, на телефонные звонки заказчик не отвечает.

4. ЖК Караваевы Дачи от Оникс Билд по ул. Полевой, д. 73 в Соломенском районе Киева (II очередь).

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

5. ЖК София Резиденс от Мартынов в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

Основания для отказа: на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в том числе по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью; не устроена лестница в дом и пандусы для инвалидов; не завершены отделочные работы входов в дом и подпорных стен цокольных этажей; не устроены оповещатели пожара и оборудования в помещении электрощитовой, установки повышения давления хозяйственно-питьевого водоснабжения и поквартирные счетчики учета электроэнергии; не выполнены пусконаладочные работы лифтового оборудования; не выполнены работы по благоустройству территории (не устроено ФЭМ и асфальтовое покрытие, уличное освещение, площадки на придомовой территории).

6. ЖК Галактика от Stolitsa Group по ул. Евгения Сверстюка, 4 в Днепровском районе Киева (V очередь – жилой дом №5).

Основания для отказа: не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, не созданы безопасные условия для пребывания людей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, в том числе благоустройство прилегающей территории.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.