ЖК и ГАСИ: недельный обзор выданных разрешений и сертификатов

Документы на строительство по каким жилым комплексам (СС3) успели внести в Реестр строительной деятельности чиновники Государственной архитектурно-строительной инспекции за 3 дня между праздниками, а также какие комплексы ввели в эксплуатацию и какие решили пока не вводить – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Отметим, что из-за уже привычной некорректной работы Реестра, невозможно установить показатели комплексов, на которые выданы разрешения и сертификаты готовности к эксплуатации: ТЭПы объектов не открываются.

Разрешение предоставлено

1. ЖК по ул. Панаса Мирного, 14 в Хмельницком от Строительный Альянс Групп.

Сооружается на земельном участке площадью 0,97 га с соответствующим целевым назначением.

Разрешение получено с первой попытки.

2. Жилой дом по ул. Маршала Малиновского в районе дома №60 в Днепре от Строительной компании "Альтабуд компани".

Сооружается дом в Солнечном микрорайоне, на земельном участке площадью 0, 18 га с соответствующим целевым назначением и на расстоянии 100 м от реки.

Разрешение получено с третьей попытки.

Еще в январе 2021 в выдаче разрешения был предоставлен отказ в связи с несоблюдением требований максимально допустимого процента застройки земельного участка и требований по допустимой плотности населения; несоблюдения требований ДБН по размерам площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях; не обеспечения нормативного количества машино-мест.

Однако сейчас разрешение предоставлено на проект строительства, который не претерпел изменений после предоставления замечаний ГАСИ (экспертный отчет датирован от 23 декабря 2020 года). Поэтому жильцы дома будут лишены надлежащей придомовой территории, а количество паркомест не сможет удовлетворить их потребности.

3. ЖК Софиевская сфера от Сфера Житлобуд в с. Софиевская Борщаговка Киевской области. Продолжение строительства.

Разрешение предоставлено на застройку двух земельных участков.

Также на прошлой неделе выдано разрешение на строительство общеобразовательной школы I-II степеней на 450 мест на территории комплекса.

4. Строительство многофункционального комплекса с деловым центром с отелем и жилыми помещениями по ул. Кавказская, 32б в Ровно. Генподрядчик строительства ООО "Будтех-Пром".

МФК будет размещаться возле Старого еврейского кладбища (парк "Еврейка") на месте киноклуба "Гонзо". Комплекс предусматривает в составе жилые помещения.

5. ЖК Первый Французский от Отрада-Девелопмент на Французском бульваре, 3 в Одессе.

Разрешение предоставлено на строительство многоквартирного жилищно-гостиничного комплекса.

Генподрядчиком строительства является КП "Будова", которое строит ЖК Омега, ЖК Ясная Поляна 2, Апарт-комплекс Морская резиденция, ЖК Sea View и т.д.

В Реестре строительной деятельности зарегистрировано 3 отказа в выдаче разрешения.

15 декабря 2020 года указывались такие основания для отказа: отсутствие согласования проекта с центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия; не обеспечено нормативное количество машиномест и нормативные размеры площадок в составе придомовой территории; не соблюдены требования технических условий на электроснабжение от 12.11.2019 по строительству новой двухтрансформаторной ТП; не соблюдены требования максимально допустимой плотности населения и требования по максимально допустимому проценту застройки земельного участка.

Однако экспертный отчет по рассмотрению проектной документации датирован от 8 апреля 2020 года, а значит изменения, по приведению проектных решений в соответствии с ДБН, не вносились.

В случае инвестирования в этот комплекс советуем также проверить наличие согласования проекта Минкультом и соблюдение застройщиком требований технических условий по электроснабжению.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Горганы от Квітка. Майстерня будинків по ул. Стрыйская, 195 во Львове (I очередь).

В эксплуатацию принят дом №1.

Задержка во введении – 2 квартала.

2. ЖК Парус City от Парус Premium по ул. Кульпарковской, 93 во Львове (I очередь).

В эксплуатацию приняты дома №1, №2 и ТП.

Задержка во введении – 2 квартала.

3. ЖК Пионерский квартал 2 от Доброград по ул. Машиностроителей, 16 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области (I пусковой комплекс).

В Реестре строительной деятельности сертификат зарегистрирован с ошибкой в кадастровом номере земельного участка.

4. ЖК Город Цветов. Парковый квартал от МЖК "Оболонь" по ул. Тираспольской, 43 в Подольском районе Киева (XII очередь – жилой дом №11 со встроенным дошкольным учебным заведением).

5. ЖК Scandia от БК Триумф по ул. Анатолия Луценко и ул. Маяковского в Броварах Киевской области.

В эксплуатацию принят жилой дом №4 с пристроенной котельной.

Задержка во введении – 3 квартала.

6. ЖК Andorra от Аргиллит по ул. Смелянская в Черкассах (секция 2).

Введен раньше запланированного срока на 1 квартал.

7. ЖК Лесной квартал от Альянс Новострой в Броварах Киевской области.

На комплекс получено два сертификата готовности. В эксплуатацию принято наземный паркинг (VIII очередь) и жилой дом №8, ТП (I очередь).

Задержка во введении жилого дома – 2 квартала.

8. ЖК Пятьдесят четвертая жемчужина от Kadorr Group по ул. Сахарова Академика 3-Г в с. Крыжановка Одесской области.

На сайте Kadorr Group указано, что ЖК Пятьдесят четвертая жемчужина принят в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года, однако Реестр не содержит такой информации.

9. ЖК Сорок пятая жемчужина от Kadorr Group по ул. Каманина, 16-а/6 в Одессе.

На сайте Kadorr Group указано, что ЖК Сорок пятая жемчужина принят в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года, однако Реестр не содержит такой информации.

10. ЖК Пятьдесят шестая жемчужина от Kadorr Group, массив № 10, ж/м "Дружный", уч. № 22 в селе Лиманка Овидиопольского района Одесской области.

На сайте Kadorr Group указано, что ЖК Пятьдесят шестая жемчужина принят в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года, однако Реестр не содержит такой информации.

11. ЖК Greenville Park от Greenville по ул. Пимоненко в Шевченковском районе Киева (II очередь строительства, 1 пусковой комплекс).

В эксплуатацию принят жилой дом №1 (соответствует дому №2 по проекту).

12. ЖК Французский квартал 2 от bUd development по ул. Большой Васильковской 137, 139 в Печерском районе Киева (III очередь, 1-4 пусковые комплексы).

В эксплуатацию приняты жилые дома № 11, 12, 13 и подземный паркинг.

Задержка во введении составляет 1 год.

13. ЖК Харьковский от Киевгорстрой на Харьковском шоссе, 210 в Дарницком районе Киева (V очередь).

В эксплуатацию принят центр обслуживания населения.

14. ЖК Ривер Сити от Интергал-Буд в проезде Шпаковском, 25,27,29 в Житомире.

В эксплуатацию принят дом №1 (1 пусковой комплекс).

Задержка во введении – 2 квартала.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Бережанский от Галжитлобуд по ул. Бережанской, 15 в Оболонском районе Киева (II очередь).

Основания для отказа: не представлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.