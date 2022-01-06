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Обзор работы ГИАГ за неделю: кому выдали разрешения и сертификаты на ЖК

Команда Нерухомі 06.01.2022 18:08

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Какие застройщики оказались в поле зрения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) с 27 декабря по 3 января и получили (либо нет) разрешения на строительство жилых комплексов или сертификаты о вводе в эксплуатацию – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание:

Обзор работы ГИАГ

Источник:

НЕРУХОМІ

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Разрешение выдано

1. ЖК пер. Платоновский, 1-г в Соломенском районе Киева.

Генподрядчиком комплекса выступает турецкий застройщик – ООО "ДЕМИР ИНШААТ".

2. БФК по ул. Емельяновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), 4 в Печерском районе Киева.

Разрешение выдано на реконструкцию нежилого дома (бук.А) под многофункциональный комплекс. Код постройки: 1220.9 Здания для конторских и административных целей другие. Однако выданными градостроительными условиями и ограничениями предусмотрена возможность строительства жилья. Генподрядчиком комплекса является ООО "ПРОСТРАНСТВО КОНСТРАКШН"(42716162), прежнее название – ООО "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ", осуществлявшее строительство ряда объектов в Запорожье и Харькове.

3. Продолжение стройки. ЖК София Клубный от Мартынов в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

4. Новое строительство. ЖК бул. Независимости от Азил Девелопмент Групп в Броварах Киевской области.

Предусмотрено строительство трех жилых домов.

5. Получено два разрешения на строительство многоквартирного жилого дома со встроенным подземным паркингом по ул. Черкасская, 5 и 5а в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Генподрядчиком выступает ООО "МИД-СЕРВИС", осуществлявшее строительство домов в смежном ЖК Львівський маєток.

6. Новое строительство. ЖК PERFECT LIFE от LEV Development по ул. Лесная, 27 и 27а в г. Винники Львовской области (СС2).

Получено два разрешения.

7. Продолжение стройки. ЖК Royal Park от bauhausen по ул. В. Великого, 3 в г. Дубляны Жовковского района Львовской области.

8. Новое строительство. ЖК ул. Степана Бандеры, 32/1 в Хмельницком от Комунбуд.

9. Новое строительство. ЖК Вершина от Барский в с. Зарванцы Винницкой области.

10. Продолжение стройки. ЖК Ривер Сити от Интергал-Буд по бул. Тетеревский, 2,4,6 в Житомире.

11. Новое строительство. ЖК по ул. Победы, 72 в Запорожье от Sensar.

12. Новое строительство. ЖК ул. Генерала М. Тарнавского в Тернополе.

13. Продолжение стройки. ЖК Синергия Light от Группы Смарт по ул. Соборной, 289 в Киеве.

14. ЖК ул. Европейская, 1 в с. Геронимовка Черкасского района Черкасской области.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Healthy City от City One Development по ул. Джона Маккейна (Ивана Кудри), 5 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях; не в полном объеме предоставлена проектная документация на строительство; не предоставлены документы, подтверждающие согласование в органах охраны культурного наследия проекта архитектурных преобразований и т.д.

2. ЖК Авиатор по пер. Ступки 8,10,12 в пгт Гостомель Киевской области.

Основания для отказа: отсутствует в полном объеме проектная документация на строительство; отсутствует скан-копия градостроительных условий и ограничений; отсутствует копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (истек срок действия договора аренды земельного участка с кадастровым номером 3210945900:01:095:0279); экспертиза проекта содержит утвержденных технико-экономических показателей.

3. ЖК Приморские Сады от Graf development по ул. Марсельская в с. Крыжановка Одесской области.

Дано четыре отказа.

Основания для отказа: заказчиком строительства не предоставлен документ о согласовании проектных решений по строительству в охранной зоне памятки культурного наследия; площадь квартир в проектной документации, экспертиза проекта не соответствует площади квартир в генеральном плане.

4. Жилой городок ARTVILLE от Zezman на территории Авангардовского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области.

Основания для отказа: отсутствует приложение к лицензии, дающей право на выполнение строительных работ; генеральный план объекта строительства разработан с нарушением требований ДСТУ; нарушены требования ДБН по предельным параметрам застройки земельного участка и т.д.

5. ЖК Пасечный от Ваш дом по ул. Пасечной, 133 во Львове.

Основания для отказа: отсутствуют исходные данные для проектирования; отсутствует копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, или копия договора суперфиция; не предоставлено одобренную в установленном порядке предварительную стадию проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект".

6. ЖК PERFECT LIFE от LEV Development по ул. Лесная, 27 в г. Винники Львовской области (СС2).

Основания отказа: отсутствует договор генерального подряда (фотокопия).

7. ЖК ул. Львовская, 27-Б в Золочеве Львовской области от Золочевбуд.

Основания отказа: отсутствует документ об утверждении проектной документации.

8. ЖК Бетховен от Креатор-Буд по ул. Городницкой, 47 во Львове.

Дано два отказа на 8 и 9 очередь строительства.

Основания для отказа: не предоставлена предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект"; не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования при аэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины); отсутствует документ на здания, подлежащие сносу; технические условия присоединения к электрическим сетям электроустановок не соответствуют объекту строительства, указанному в сообщении на выполнение строительных работ

9. ЖК Олимпийский от ИБК Групп 2014 Киев по ул. Олимпийская, 6 в Харькове.

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство; не дано согласование с Госавиаслужбой и Минобороны местоположения и высоты объекта строительства.

10. ЖК Молодежный от UBC по ул. Тернопольская, 13 в Хмельницком.

Основания для отказа: отсутствуют документы для подтверждения возникновения прав заказчика в ОК "Жилищно-строительный кооператив "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ".

11. ЖК Dream Park от CBP по ул. Проскуровского подполья 131/2 в Хмельницком.

Основания отказа: генеральный план объекта строительства разработан с нарушением требований ДСТУ; отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок, находящихся на придомовых территориях.

12. ЖК Millennium от МЖК Экспресс-24 по ул. Объездной в с. Крыховцы.

По комплексу дано 6 отказов.

Основания для отказов в целом касаются представления неполного пакета документов.

13. ЖК в с. Липины Луцкого района Волынской области.

Основания для отказа: нарушено требование статьи 31 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" в части обязательности экспертизы проектов строительства объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями; чертежи генерального плана объекта строительства выполнены без соблюдения требований ДСТУ.

14. БФК по ул. Сергея Кемского, 11-М в Коростене Житомирской области.

Основания для отказа: проектная документация на строительство многофункционального комплекса не загружена в полном объеме в Реестр строительной деятельности.

15. ЖК 9 Район от Голдис Буд по ул. Коцака Арсения (ул. Объездная, 31) в Мукачево Закарпатской области (III очередь строительства).

Основание для отказа: не предоставлена предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект" и т.д.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Чабаны 2 от Форум-Житлобуд по ул. Машиностроителей в пгт Чабаны Киевской области.

Введен весь комплекс раньше запланированного срока.

2. ЖК Парус на пересечении ул. Парковая/ул. 1 Мая (по документам: ул. Лазурная, 2-Б) в Черноморске Одесской области.

В эксплуатацию принят жилой дом №4.

Задержка во введении – 2 квартала.

3. ЖК по ул. Спортивная, 1 (по документам: ул. Семейная, 2) в пгт Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области.

Задержка во введении – 2 года.

4. ЖК Оселя Парк на ул. Вячеслава Черновола в Луцке (1 очередь, 1 п.к., д. 2).

Введен без задержек.

5. ЖК по просп. Мира, 32 от Современный Дом в Полтаве.

Введен без задержек.

6. ЖК по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Сертификат о готовности выдан на церковь и многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Построен ЖК на землях с целевым назначением для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций. Общая площадь помещений церкви – 129 кв.м, жилой дом имеет 10 этажей на 44 квартиры.

Ранее отказ во ведении предоставлялся в связи с тем, что объект по декларации о начале выполнения строительных работ относился к объектам со средним классом последствий (СС2).

Согласно Реестра строительной деятельности, заказчиком внесены изменения в декларацию на основании корректировки проектной документации и изменен класс последствий с СС2 на СС3. Обращаем внимание, что информация о результатах экспертизы (экспертный отчет) не внесена в Реестр.

7. ЖК Arena Centr от Arena Bud по ул. Невского, 18, в Сваляве в Закарпатской области.

Задержка во введении – 4 года.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Варшавский микрорайон от Stolitsa Group по ул. Маршала Гречко и просп. Правды в Подольском районе Киева (I микрорайон, жилой дом №8.1; жилой дом с пристроенными помещениями №8.2, пристроенные помещения №8.2.1; жилой дом №8.3, офисный центр со встроенным паркингом и ТП №8.4).

Основания для отказа: отсутствует парковочная зона и разметка паркомест для маломобильных групп населения, отсутствуют тактильные элементы (тактильные полосы, тактильные информационные указатели), отсутствуют рельефные обозначения этажей в тактильном виде и (или) шрифтом Брайля; пути движения в здания не обеспечены средствами ориентирования и получения информации, в том числе для лиц с нарушением зрения, чем ограничена доступность объекта для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, и т.д.

2. ЖК Русановская Гавань от Ковальская Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (I очередь, жилой дом №22-25 со встроенно-пристроенным паркингом №36; ТП; жилой дом №30 со встроенно-пристроенным паркингом №43-а; ТП).

Основания для отказа: документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы подаются заказчиком (его уполномоченным лицом) вместе с заявлением о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификата.

3. ЖК Twin House от Киевгорстрой по ул. Крайняя, 1 в Деснянском районе Киева (I очередь-жилой дом 1-секция 1.1, секция 1.2, секция 1.3, ІІ очередь-ТП).

Основания для отказа: отсутствует оборудование в ТП; отсутствуют счетчики воды на всех этажах поквартирно; отсутствуют электросчетчики на всех этажах поквартирно; отсутствуют индивидуальные электрокотлы в квартирах; не закончены работы по устройству системы отвода атмосферных осадков и других сточных вод; вводный кабель не заведен в дом; отсутствуют пожарные гидранты, огнетушители в пожарных шкафах по всем этажам; дом не оборудован системой отопления и т.д.

4. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP по ул. Метрологическая 7 в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: согласно градостроительным условиям и ограничениям, предельно допустимая высота зданий 9 этажей (есть 10 этаж, на 9 этаже находятся двухуровневые квартиры); не завершено строительство: хозяйственного здания со встроенным ТП, пристроена автономная котельная; не завершен монтаж лифтов; частично отсутствуют перила на лестничных площадках; отсутствуют узлы учета соответствующих коммунальных услуг; отсутствуют пожарные гидранты (4шт), насосные установки для поддержания необходимого давления воды, отсутствует оборудование в ИТР (цокольные и подвальные этажи) жилых домов №1-5; отсутствие обеспеченности доступа к объекту для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения; строительные работы на объекте не завершены.

5. ЖК Обериг-2 от Киевгорстрой по ул. Бориспольская, 30а, 40 в Дарницком районе Киева.

Основания для отказа: монтажные работы в котельной не завершены, отсутствуют электросчетчики поквартирно.

6. ЖК Новая Англия от Royal House по ул. Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева (IV очередь строительства, 2 п.к, жилой дом В4).

Основания для отказа: не окончен комплекс строительных работ по устройству крыши и обустройству входных групп в нежилые помещения на уровне -1 этажа со стороны следующей очереди строительства; отсутствуют рельефные обозначения в тактильном виде и шрифтом Брайля.

7. ЖК Platinum Residence от Алекс строй групп на пер. Ванный, 5-Г в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдаче сертификата от 29.12.2021 года №ІУ123211229535 не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

8. ЖК Олимпийский от Атлант в Броварах Киевской области (ІІІ очередь).

Получено два отказа на жилой дом №12 (пусковой комплекс 1) и жилой дом №13 (п.к. 2).

Основания для 1-го отказа: отсутствие тактильных полос, элементов на входных группах и у понижения бордюров, высота порогов входной двери не соответствует ДБН; не завершены работы по устройству парапетов на крыше дома; не на всех этажах установлены электросчетчики, счетчики воды; отсутствует общедомовой счетчик тепла в ИТР; не завершены работы по монтажу и подключению оборудования в электрощитовой; не выполнены работы по устройству систем противопожарной защиты: пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; не смонтированы датчики оповещения о пожаре (в квартирах не закреплены к потолку) и т.д.

Основания для 2-го отказа: работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм; не завершены работы по устройству парапетов на крыше дома, отсутствует лестница в офисное помещение; отсутствует площадка для отдыха взрослого населения, занятий спортом, игровая площадка для детей дошкольного и младшего школьного возраста; не на всех этажах установлены электросчетчики, счетчики воды; не выполнены работы по герметизации вводов противопожарного водопровода; отсутствует общедомовой счетчик тепла в ИТР; не завершены работы по монтажу и подключению оборудования в электрощитовой (помещение №30); отсутствует световой указатель пожгидранта на наружной стене дома и его подключение к сети аварийного освещения; не выполнены работы по устройству систем противопожарной защиты и т.д.

9. ЖК 7я от Domira Group на пер. Надежды, 3-А в с. Счастливое Бориспольского района Киевской области.

Основания для отказа: отсутствует система противопожарной защиты; отсутствуют электросчетчики в шкафах электрооборудования; не в полном объеме смонтировано лифтовое оборудование; отсутствуют датчики загазованности поквартирно; несоответствие технико-экономических характеристик в акте готовности объекта к эксплуатации по проекту и по результатам технической инвентаризации; не выполнено обеспечение доступа для маломобильных групп населения, и т.д.

10. ЖК Синергия Сити (Kvartal Group) по ул. Достоевского и пер. Озерный в Ирпене Киевской области (2 очередь, дом №10 и 11).

Получео два отказа.

Основания для отказа: в квартирах не установлены газосигнализаторы в соответствии с ДБН В.2.5-20-2018 "Газоснабжение".

11. ЖК Sky 2 от Novosell Invest по ул. Университетская 1-Т/2 в Ирпене Киевской области.

Основания для отказа: выявлено расхождение технико-экономических показателей в акте готовности, по проекту "общая площадь квартир, м2" – 13555.03; не соблюдено ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; по состоянию на дату проведения осмотра 28.12.2021 строительные работы на объекте не завершены и продолжаются.

12. ЖК Гидропарк от Трест Жилстрой-1 по ул. Шевченко, 327 в Харькове (4 очередь, дом №6: секции 1, 2, 3 – 6 п.к).

Основания для отказа: исполнительная документация предоставлена не в полном объеме; не в полном объеме выполнены работы по противопожарной безопасности; отсутствуют поквартирные счетчики учета водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения; водоотвод с кровли смонтирован не в полном объеме; не завершено устройство канализационных колодцев и т.д.

13. ЖК Спортивный от Marshal Development по ул. Оренбургской, 9 в Харькове.

Основания для отказа: исполнительная документация предоставлена не в полном объеме; на объекте продолжаются строительные работы; в электрощитовых и ТП имеется несмонтированное электрооборудование; не в полном объеме выполнены работы по противопожарной безопасности, а именно: не в полном объеме смонтированы датчики пожарной безопасности; электронасосы и оборудование в ИТР и насосной не подключены к электросети; отсутствуют поквартирные счетчики учета водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения; не выполнены работы по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; лифты смонтированы не в полном объеме, отсутствуют кнопки вызова лифтов.

14. ЖК Европейский от БМК Атлант по ул. Европейская, 183 в Полтаве (I и II очередь).

Основание для отказа: отсутствуют электросчетчики; работы по обеспечению доступности объекта маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм, установленных ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений.

15. ЖК Традиция от Голдис Буд в с. Змеинец Луцкого района Волынской области.

Основания для отказа: отсутствует шкаф с электрическим оборудованием; отсутствуют квартирные электросчетчики, газовые котлы, газовые счетчики и газосигнализаторы (датчики загазованности); отсутствуют площадки для отдыха взрослого населения, игровая площадка, площадка для занятия физкультурой, временная стоянка автомобилей, площадка для хозяйственных целей и контейнеры мусора; лифты не работают и т.д.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 20 по 27 декабря.

Объекты:

ЖК бул. Независимости ЖК пер. Платоновский, 1 г ЖК Dream Park ЖК Молодежный ЖК Олимпийский ЖК Авиатор ЖК PERFECT LIFE ЖК Спортивный ЖК Пасечный ЖК Royal Park ЖК Бетховен ЖК Синергия Сити (Kvartal Group) ЖК Парус ЖК Чабаны 2 ЖК Platinum Residence ЖК Healthy City ЖК Sky 2 ЖК Twin House Жилой городок ARTVILLE ЖК Приморские Сады ЖК Обериг-2 ЖК Новая Англия ЖК 7'я ЖК София Клубный ЖК Кришталеві джерела ЖК Гидропарк ЖК Русановская Гавань ЖК Варшавский Микрорайон ЖК Львівський маєток

Застройщики:

Голдис Буд LEV Development Азил Девелопмент Групп Алекс строй групп Арена Строй bauhausen ИБК Групп 2014 Киев Комунбуд Marshal Development Domira Group Современный Дом CBP Novosell Invest UBC Ваш Дом Креатор-Буд Zezman Royal House Мартынов KSM-GROUP Трест Жилстрой-1 Graf development Ковальская Киевгорстрой Интергал-Буд City One Development Атлант Stolitsa Group

Автор:

Команда Нерухомі

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