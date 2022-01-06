Обзор работы ГИАГ за неделю: кому выдали разрешения и сертификаты на ЖК

Какие застройщики оказались в поле зрения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) с 27 декабря по 3 января и получили (либо нет) разрешения на строительство жилых комплексов или сертификаты о вводе в эксплуатацию – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК пер. Платоновский, 1-г в Соломенском районе Киева.

Генподрядчиком комплекса выступает турецкий застройщик – ООО "ДЕМИР ИНШААТ".

2. БФК по ул. Емельяновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), 4 в Печерском районе Киева.

Разрешение выдано на реконструкцию нежилого дома (бук.А) под многофункциональный комплекс. Код постройки: 1220.9 Здания для конторских и административных целей другие. Однако выданными градостроительными условиями и ограничениями предусмотрена возможность строительства жилья. Генподрядчиком комплекса является ООО "ПРОСТРАНСТВО КОНСТРАКШН"(42716162), прежнее название – ООО "ТЕХНОСТАНДАРТПРОМ", осуществлявшее строительство ряда объектов в Запорожье и Харькове.

3. Продолжение стройки. ЖК София Клубный от Мартынов в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

4. Новое строительство. ЖК бул. Независимости от Азил Девелопмент Групп в Броварах Киевской области.

Предусмотрено строительство трех жилых домов.

5. Получено два разрешения на строительство многоквартирного жилого дома со встроенным подземным паркингом по ул. Черкасская, 5 и 5а в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Генподрядчиком выступает ООО "МИД-СЕРВИС", осуществлявшее строительство домов в смежном ЖК Львівський маєток.

6. Новое строительство. ЖК PERFECT LIFE от LEV Development по ул. Лесная, 27 и 27а в г. Винники Львовской области (СС2).

Получено два разрешения.

7. Продолжение стройки. ЖК Royal Park от bauhausen по ул. В. Великого, 3 в г. Дубляны Жовковского района Львовской области.

8. Новое строительство. ЖК ул. Степана Бандеры, 32/1 в Хмельницком от Комунбуд.

9. Новое строительство. ЖК Вершина от Барский в с. Зарванцы Винницкой области.

10. Продолжение стройки. ЖК Ривер Сити от Интергал-Буд по бул. Тетеревский, 2,4,6 в Житомире.

11. Новое строительство. ЖК по ул. Победы, 72 в Запорожье от Sensar.

12. Новое строительство. ЖК ул. Генерала М. Тарнавского в Тернополе.

13. Продолжение стройки. ЖК Синергия Light от Группы Смарт по ул. Соборной, 289 в Киеве.

14. ЖК ул. Европейская, 1 в с. Геронимовка Черкасского района Черкасской области.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Healthy City от City One Development по ул. Джона Маккейна (Ивана Кудри), 5 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях; не в полном объеме предоставлена проектная документация на строительство; не предоставлены документы, подтверждающие согласование в органах охраны культурного наследия проекта архитектурных преобразований и т.д.

2. ЖК Авиатор по пер. Ступки 8,10,12 в пгт Гостомель Киевской области.

Основания для отказа: отсутствует в полном объеме проектная документация на строительство; отсутствует скан-копия градостроительных условий и ограничений; отсутствует копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (истек срок действия договора аренды земельного участка с кадастровым номером 3210945900:01:095:0279); экспертиза проекта содержит утвержденных технико-экономических показателей.

3. ЖК Приморские Сады от Graf development по ул. Марсельская в с. Крыжановка Одесской области.

Дано четыре отказа.

Основания для отказа: заказчиком строительства не предоставлен документ о согласовании проектных решений по строительству в охранной зоне памятки культурного наследия; площадь квартир в проектной документации, экспертиза проекта не соответствует площади квартир в генеральном плане.

4. Жилой городок ARTVILLE от Zezman на территории Авангардовского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области.

Основания для отказа: отсутствует приложение к лицензии, дающей право на выполнение строительных работ; генеральный план объекта строительства разработан с нарушением требований ДСТУ; нарушены требования ДБН по предельным параметрам застройки земельного участка и т.д.

5. ЖК Пасечный от Ваш дом по ул. Пасечной, 133 во Львове.

Основания для отказа: отсутствуют исходные данные для проектирования; отсутствует копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, или копия договора суперфиция; не предоставлено одобренную в установленном порядке предварительную стадию проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект".

6. ЖК PERFECT LIFE от LEV Development по ул. Лесная, 27 в г. Винники Львовской области (СС2).

Основания отказа: отсутствует договор генерального подряда (фотокопия).

7. ЖК ул. Львовская, 27-Б в Золочеве Львовской области от Золочевбуд.

Основания отказа: отсутствует документ об утверждении проектной документации.

8. ЖК Бетховен от Креатор-Буд по ул. Городницкой, 47 во Львове.

Дано два отказа на 8 и 9 очередь строительства.

Основания для отказа: не предоставлена предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект"; не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования при аэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины); отсутствует документ на здания, подлежащие сносу; технические условия присоединения к электрическим сетям электроустановок не соответствуют объекту строительства, указанному в сообщении на выполнение строительных работ

9. ЖК Олимпийский от ИБК Групп 2014 Киев по ул. Олимпийская, 6 в Харькове.

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство; не дано согласование с Госавиаслужбой и Минобороны местоположения и высоты объекта строительства.

10. ЖК Молодежный от UBC по ул. Тернопольская, 13 в Хмельницком.

Основания для отказа: отсутствуют документы для подтверждения возникновения прав заказчика в ОК "Жилищно-строительный кооператив "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ".

11. ЖК Dream Park от CBP по ул. Проскуровского подполья 131/2 в Хмельницком.

Основания отказа: генеральный план объекта строительства разработан с нарушением требований ДСТУ; отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок, находящихся на придомовых территориях.

12. ЖК Millennium от МЖК Экспресс-24 по ул. Объездной в с. Крыховцы.

По комплексу дано 6 отказов.

Основания для отказов в целом касаются представления неполного пакета документов.

13. ЖК в с. Липины Луцкого района Волынской области.

Основания для отказа: нарушено требование статьи 31 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" в части обязательности экспертизы проектов строительства объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями; чертежи генерального плана объекта строительства выполнены без соблюдения требований ДСТУ.

14. БФК по ул. Сергея Кемского, 11-М в Коростене Житомирской области.

Основания для отказа: проектная документация на строительство многофункционального комплекса не загружена в полном объеме в Реестр строительной деятельности.

15. ЖК 9 Район от Голдис Буд по ул. Коцака Арсения (ул. Объездная, 31) в Мукачево Закарпатской области (III очередь строительства).

Основание для отказа: не предоставлена предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект" и т.д.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Чабаны 2 от Форум-Житлобуд по ул. Машиностроителей в пгт Чабаны Киевской области.

Введен весь комплекс раньше запланированного срока.

2. ЖК Парус на пересечении ул. Парковая/ул. 1 Мая (по документам: ул. Лазурная, 2-Б) в Черноморске Одесской области.

В эксплуатацию принят жилой дом №4.

Задержка во введении – 2 квартала.

3. ЖК по ул. Спортивная, 1 (по документам: ул. Семейная, 2) в пгт Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области.

Задержка во введении – 2 года.

4. ЖК Оселя Парк на ул. Вячеслава Черновола в Луцке (1 очередь, 1 п.к., д. 2).

Введен без задержек.

5. ЖК по просп. Мира, 32 от Современный Дом в Полтаве.

Введен без задержек.

6. ЖК по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Сертификат о готовности выдан на церковь и многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Построен ЖК на землях с целевым назначением для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций. Общая площадь помещений церкви – 129 кв.м, жилой дом имеет 10 этажей на 44 квартиры.

Ранее отказ во ведении предоставлялся в связи с тем, что объект по декларации о начале выполнения строительных работ относился к объектам со средним классом последствий (СС2).

Согласно Реестра строительной деятельности, заказчиком внесены изменения в декларацию на основании корректировки проектной документации и изменен класс последствий с СС2 на СС3. Обращаем внимание, что информация о результатах экспертизы (экспертный отчет) не внесена в Реестр.

7. ЖК Arena Centr от Arena Bud по ул. Невского, 18, в Сваляве в Закарпатской области.

Задержка во введении – 4 года.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Варшавский микрорайон от Stolitsa Group по ул. Маршала Гречко и просп. Правды в Подольском районе Киева (I микрорайон, жилой дом №8.1; жилой дом с пристроенными помещениями №8.2, пристроенные помещения №8.2.1; жилой дом №8.3, офисный центр со встроенным паркингом и ТП №8.4).

Основания для отказа: отсутствует парковочная зона и разметка паркомест для маломобильных групп населения, отсутствуют тактильные элементы (тактильные полосы, тактильные информационные указатели), отсутствуют рельефные обозначения этажей в тактильном виде и (или) шрифтом Брайля; пути движения в здания не обеспечены средствами ориентирования и получения информации, в том числе для лиц с нарушением зрения, чем ограничена доступность объекта для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, и т.д.

2. ЖК Русановская Гавань от Ковальская Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (I очередь, жилой дом №22-25 со встроенно-пристроенным паркингом №36; ТП; жилой дом №30 со встроенно-пристроенным паркингом №43-а; ТП).

Основания для отказа: документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы подаются заказчиком (его уполномоченным лицом) вместе с заявлением о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификата.

3. ЖК Twin House от Киевгорстрой по ул. Крайняя, 1 в Деснянском районе Киева (I очередь-жилой дом 1-секция 1.1, секция 1.2, секция 1.3, ІІ очередь-ТП).

Основания для отказа: отсутствует оборудование в ТП; отсутствуют счетчики воды на всех этажах поквартирно; отсутствуют электросчетчики на всех этажах поквартирно; отсутствуют индивидуальные электрокотлы в квартирах; не закончены работы по устройству системы отвода атмосферных осадков и других сточных вод; вводный кабель не заведен в дом; отсутствуют пожарные гидранты, огнетушители в пожарных шкафах по всем этажам; дом не оборудован системой отопления и т.д.

4. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP по ул. Метрологическая 7 в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: согласно градостроительным условиям и ограничениям, предельно допустимая высота зданий 9 этажей (есть 10 этаж, на 9 этаже находятся двухуровневые квартиры); не завершено строительство: хозяйственного здания со встроенным ТП, пристроена автономная котельная; не завершен монтаж лифтов; частично отсутствуют перила на лестничных площадках; отсутствуют узлы учета соответствующих коммунальных услуг; отсутствуют пожарные гидранты (4шт), насосные установки для поддержания необходимого давления воды, отсутствует оборудование в ИТР (цокольные и подвальные этажи) жилых домов №1-5; отсутствие обеспеченности доступа к объекту для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения; строительные работы на объекте не завершены.

5. ЖК Обериг-2 от Киевгорстрой по ул. Бориспольская, 30а, 40 в Дарницком районе Киева.

Основания для отказа: монтажные работы в котельной не завершены, отсутствуют электросчетчики поквартирно.

6. ЖК Новая Англия от Royal House по ул. Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева (IV очередь строительства, 2 п.к, жилой дом В4).

Основания для отказа: не окончен комплекс строительных работ по устройству крыши и обустройству входных групп в нежилые помещения на уровне -1 этажа со стороны следующей очереди строительства; отсутствуют рельефные обозначения в тактильном виде и шрифтом Брайля.

7. ЖК Platinum Residence от Алекс строй групп на пер. Ванный, 5-Г в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдаче сертификата от 29.12.2021 года №ІУ123211229535 не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

8. ЖК Олимпийский от Атлант в Броварах Киевской области (ІІІ очередь).

Получено два отказа на жилой дом №12 (пусковой комплекс 1) и жилой дом №13 (п.к. 2).

Основания для 1-го отказа: отсутствие тактильных полос, элементов на входных группах и у понижения бордюров, высота порогов входной двери не соответствует ДБН; не завершены работы по устройству парапетов на крыше дома; не на всех этажах установлены электросчетчики, счетчики воды; отсутствует общедомовой счетчик тепла в ИТР; не завершены работы по монтажу и подключению оборудования в электрощитовой; не выполнены работы по устройству систем противопожарной защиты: пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; не смонтированы датчики оповещения о пожаре (в квартирах не закреплены к потолку) и т.д.

Основания для 2-го отказа: работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм; не завершены работы по устройству парапетов на крыше дома, отсутствует лестница в офисное помещение; отсутствует площадка для отдыха взрослого населения, занятий спортом, игровая площадка для детей дошкольного и младшего школьного возраста; не на всех этажах установлены электросчетчики, счетчики воды; не выполнены работы по герметизации вводов противопожарного водопровода; отсутствует общедомовой счетчик тепла в ИТР; не завершены работы по монтажу и подключению оборудования в электрощитовой (помещение №30); отсутствует световой указатель пожгидранта на наружной стене дома и его подключение к сети аварийного освещения; не выполнены работы по устройству систем противопожарной защиты и т.д.

9. ЖК 7я от Domira Group на пер. Надежды, 3-А в с. Счастливое Бориспольского района Киевской области.

Основания для отказа: отсутствует система противопожарной защиты; отсутствуют электросчетчики в шкафах электрооборудования; не в полном объеме смонтировано лифтовое оборудование; отсутствуют датчики загазованности поквартирно; несоответствие технико-экономических характеристик в акте готовности объекта к эксплуатации по проекту и по результатам технической инвентаризации; не выполнено обеспечение доступа для маломобильных групп населения, и т.д.

10. ЖК Синергия Сити (Kvartal Group) по ул. Достоевского и пер. Озерный в Ирпене Киевской области (2 очередь, дом №10 и 11).

Получео два отказа.

Основания для отказа: в квартирах не установлены газосигнализаторы в соответствии с ДБН В.2.5-20-2018 "Газоснабжение".

11. ЖК Sky 2 от Novosell Invest по ул. Университетская 1-Т/2 в Ирпене Киевской области.

Основания для отказа: выявлено расхождение технико-экономических показателей в акте готовности, по проекту "общая площадь квартир, м2" – 13555.03; не соблюдено ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; по состоянию на дату проведения осмотра 28.12.2021 строительные работы на объекте не завершены и продолжаются.

12. ЖК Гидропарк от Трест Жилстрой-1 по ул. Шевченко, 327 в Харькове (4 очередь, дом №6: секции 1, 2, 3 – 6 п.к).

Основания для отказа: исполнительная документация предоставлена не в полном объеме; не в полном объеме выполнены работы по противопожарной безопасности; отсутствуют поквартирные счетчики учета водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения; водоотвод с кровли смонтирован не в полном объеме; не завершено устройство канализационных колодцев и т.д.

13. ЖК Спортивный от Marshal Development по ул. Оренбургской, 9 в Харькове.

Основания для отказа: исполнительная документация предоставлена не в полном объеме; на объекте продолжаются строительные работы; в электрощитовых и ТП имеется несмонтированное электрооборудование; не в полном объеме выполнены работы по противопожарной безопасности, а именно: не в полном объеме смонтированы датчики пожарной безопасности; электронасосы и оборудование в ИТР и насосной не подключены к электросети; отсутствуют поквартирные счетчики учета водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения; не выполнены работы по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; лифты смонтированы не в полном объеме, отсутствуют кнопки вызова лифтов.

14. ЖК Европейский от БМК Атлант по ул. Европейская, 183 в Полтаве (I и II очередь).

Основание для отказа: отсутствуют электросчетчики; работы по обеспечению доступности объекта маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм, установленных ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений.

15. ЖК Традиция от Голдис Буд в с. Змеинец Луцкого района Волынской области.

Основания для отказа: отсутствует шкаф с электрическим оборудованием; отсутствуют квартирные электросчетчики, газовые котлы, газовые счетчики и газосигнализаторы (датчики загазованности); отсутствуют площадки для отдыха взрослого населения, игровая площадка, площадка для занятия физкультурой, временная стоянка автомобилей, площадка для хозяйственных целей и контейнеры мусора; лифты не работают и т.д.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 20 по 27 декабря.