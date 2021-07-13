Обзор работы ГАСИ за неделю: кому выдали разрешения и сертификаты на ЖК

Каким компаниям Государственная архитектурно-строительная инспекция разрешила строить жилые комплексы (СС3) или ввела в эксплуатацию их объекты, а также какие застройщики получили отказы в выдаче разрешений и сертификатов готовности в период с 5 по 9 июля – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК по ул. Набережная Энергетиков, 37 в Южноукраинске Николаевской области от ЧАО "Южэнергострой".

Разрешение предоставлено на строительство 3-секционного жилого дома с подземным паркингом. Предусмотрено 216 квартир в 16-этажном доме.

По данным аналитической системы Youcontrol, относительно заказчика ЧАО "Южэнергострой" возбуждено дело о банкротстве еще в 2007 году. Налоговый долг компании составляет 3 877 634 грн.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК по ул. Николая Кибальчича, 1 от ООО "Консалтинговая группа "Бизнес".

Основания для отказа: не предоставлено извлечение (извлечения) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий, которые подлежат демонтажу при строительстве объекта; не предоставлено согласие собственника зданий и сооружений, подлежащих демонтажу; в соответствии с положениями градостроительных условий и ограничений, предельно допустимая этажность объекта строительства составляет 24 этажа, а в соответствии с чертежами утвержденной проектной документации запроектировано двухуровневые квартиры на 25 и 26 этажах.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Подснежник от Жилстрой-2 по ул. Льва Ландау/просп. Московского в Харькове (II очередь, 3 п.к).

В эксплуатацию принято жилой дом №2 секция В со встроенными нежилыми помещениями.

Задержка во введении от первоначальной даты – 3 квартала.

2. ЖК Славутич от bUd development по ул. Заречная, 16 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию приняты жилые дома №4 и №5, фитнес-центр и подземный паркинг.

Задержка во введении – 2 года.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезной, 1 в Гостомеле Киевской области.

Основания для отказа: во время осмотра установлено, что не завершены работы в здании ДДЗ (не выполнены разведения инженерных сетей (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение); не выполнены внутренние отделочные работы: не заполнены дверные проемы, отсутствуют перила на лестничных маршах, частично не завершена облицовка фасадов здания ДДЗ; не выполнено благоустройство территории здания ДДЗ.

2. ЖК Русановская Гавань от Ковальская Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (II и III очереди: жилой дом №18-21 со встроенно-пристроенным паркингом №35, жилой дом №29).

Основания для отказа: не в полном объеме выполнены предусмотренные проектной документацией строительные работы, в частности по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

3. ЖК Vlasna от AVM Development Group по ул. Черновола в с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области (I очередь).

Основание для отказа: не предоставлено в полном объеме необходимых документов для принятия решения о выдаче сертификата готовности.

4. ЖК Viking Park по ул. Зеленой, 151 во Львове.

Основания для отказа: не завершены работы по отделке фасадов цокольного этажа в соответствии с проектной документацией; не должным образом ведется представленная исполнительная документация.

5. ЖК Хрустальные источники от KSM-GROUP по ул. Метрологической в Голосеевском районе Киева. Отказ предоставлен на общественное здание (II очередь, 14 п.к).

Основания для отказа: не представлены документы, необходимые для принятия решения о выдаче сертификата, а именно: акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытанно оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.