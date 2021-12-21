Медиа
Все результаты

Без лифтов и отопления: какие ЖК хотели ввести в эксплуатацию на прошлой неделе

Команда Нерухомі 21.12.2021 18:23

14 мин

На прошлой неделе застройщики массово пытались ввести в эксплуатацию недостроенные жилые комплексы, желая успеть до конца года. Так, о спешке строительных компаний свидетельствуют их попытки получить сертификаты готовности на объекты, в которых не работают лифты или же отсутсвует система отопления. Однако в некотрых случаях нарушения явно не были связаны с предновогодней суетой: вместо детских площадок обустроили автостоянку.

Итак, кому на прошлой неделе Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) выдала разрешения и сертификаты на ЖК, а кому не удалось их получить и почему – читайте в обзоре НЕРУХОМІ за 13-19 декабря.

Описание:

Обзор работы ГИАГ

Источник:

НЕРУХОМІ

Alt:

 

Разрешение выдано

1. Новое строительство. ЖК по ул. Кургузова, 1-б в Вышгороде Киевской области.

Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером проекта будет Оникс Билд.

Разрешение выдано на строительство 9-этажного жилого дома на 312 квартир.

2. Продолжение стройки. ЖК Уютный квартал на просп. Героев Небесной Сотни в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Разрешением предусмотрено строительство четырех жилых домов.

3. Продолжение стройки. ЖК Millennium State от R-Building по ул. Ивана Кожедуба, 3а в Буче Киевской области.

4. Продолжение стройки. ЖК ATRIA CITY. TEREMKY от Альтис-Девелопмент по ул. Одесское шоссе, 6 в пгт Чабаны Киевской области (СС3).

Дом №№3-5, секции №№1-3, корпус 1-9.

5. Новое строительство. ЖК Жемчужина Проскурова-3 от Платинумбуд по ул. Панаса Мирного, 9 в Хмельницком.

Разрешение выдано на строительство 10-этажного дома на 76 квартир.

6. ЖК Levanevsky от Парадиз по ул. Леваневцы в Николаеве (СС3).

В настоящее время градостроительные условия, на основании которых выдано разрешение, с изменениями от 8 декабря 2021 касательно повышения высотности комплекса. В то же время экспертный отчет, на основании которых выдано разрешение, датировано ранее – от 25 октября 2021-го. То есть проект формально разработан без учета изменений в градусловия, а следовательно фактически заранее предусматривал превышение этажности.

7. Новое строительство. ЖК по ул. Капушанская (Победы), 150 в Ужгороде.

Разрешение выдано на строительство торгово-жилого комплекса.

8. Апартаменты в урочище Ягниды за пределами села Голубино Свалявского района Закарпатской области (I очередь строительства). Граничит с ЖК Солнечный квартал.

Отказ в выдаче разрешения

1. ЖК Healthy City от City One Development по ул. Джона Маккейна (Ивана Кудри), 5 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: не в полном объеме предоставлена проектная документация на строительство; не предоставлены документы, подтверждающие согласование в органах охраны культурного наследия проекта архитектурных преобразований; не предоставлены технические условия по теплоснабжению или письмо разработчика проекта об отсутствии потребности; нарушены требования по предельно допустимой высотности домов, зданий и сооружений в метрах (фасад высотностью 113,775 м); нарушены требования по максимально допустимому проценту застройки земельного участка.

2. ЖК Рихерт & Парк от A Development в пределах ул. Кирилловской (Фрунзе), Нижнеюрковской и пер. Мыльного в Подольском районе Киева.

Основания для отказа: проектная документация на строительство жилого комплекса не загружена в полном объеме в Реестр строительной деятельности.

3. ЖК ул. Лагерная, 28 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины; имеется информация о государственной регистрации обременений: определение суда 761/35283/21 от 06.10.2021 по наложению ареста; объект не обеспечен площадками, которые должны быть расположены на придомовых территориях; технические условия теплоснабжения выданы неуполномоченным юридическим лицом.

4. ЖК Семейный от Відважних по ул. Шевченко в пгт Дымер в Вышгородском районе Киевской области.

Основания для отказа: не подана корректировка проектной документации в связи с внесением изменений в градостроительные условия и ограничения, что не соответствуюют основаниям для проектирования, определенным в задании на проектирование многоквартирного жилого дома от 5 февраля 2020 года.

5. ЖК PRAUD select от PRAUD investment по ул. Клепаровской, 15 в Шевченковском районе Львова.

Основания для отказа: земельный участок расположен в квартале исторически сложившейся жилой и общественной застройки в пределах исторического ареала города; не предоставлены документы, подтверждающие согласование программ и проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, путевых, земляных работ в исторических ареалах населенных мест с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

6. ЖК по ул. Победы, 72 в Запорожской области.

Основания для отказа: заказчиком не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования приаэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины).

7. ЖК по ул.Мира, 11с в Мукачево Закарпатской области.

Основание для отказа: земельный участок расположен в пределах исторического ареала в зоне регулирования застройки строгого режима; не предоставлены документы, подтверждающие согласование программ и проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, путевых, земляных работ в исторических ареалах населенных мест с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

8. ЖК Синергия Light от Группы Смарт по ул. Соборной, 289 в Киеве.

Основания для отказа: не предоставлены "Эскизный проект" и экспертный отчет по рассмотрению проектной документации – "Эскизный проект"; отсутствует скан-копия градостроительных условий и ограничений, созданных в Единой государственной электронной системе в сфере строительства; отсутствуют технические условия по теплоснабжению или письмо разработчика проекта об отсутствии потребности.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Причал 8 от Интергал-Буд по ул. Канальная, 8 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №1 секции 1-5, здание для хранения велосипедов и насосная станция.

Задержка во введении – 2 квартала.

2. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного,15 в Голосеевском районе Киева (I и II очереди).

В эксплуатацию введен жилой дом №2 (секции 2-6). Задержка во введении – 2 года.

3. ЖК Manhattan Сity от BudСapital на пересечении ул. Борщаговская и просп. Воздухофлотского в Шевченковском районе Киева (І-ІV очереди).

В эксплуатацию введен весь комплекс (3 дома). Задержка во введении – более 2 лет.

4. ЖК Чайка от Омокс в с. Чайки Бучанского района Киевской области (I очередь, XI п.к., этап 1, 142-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами).

16 декабря в эксплуатацию введен жилой дом по ул. Лобановского, 30-б. Задержка во введении – 2 года.

Обращаем внимание, что 6 декабря ГИАГ отказала в принятии в эксплуатацию в связи с отсутствием кран-комплектов; незавершенными строительными работами по благоустройству территории; отсутствуем систем аварийного и эвакуационного освещения; нарушением требования ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; отсутствием уведомления об осуществлении изменений проектно-сметной документации.

Стоит отметить, что информация о внесении изменений в разрешение после предоставления отказа в Реестре строительной деятельности отсутствует.

5. ЖК Меридиан от Жилстрой-2 по ул. Гвардейцев-Широнинцев/ул. Дружбы Народов в Харькове.

В эксплуатацию введен жилой дом №5 (секция 2).

6. ЖК Avalon Holiday от Avalon Inc в с. Сокольники Львовской области.

В эксплуатацию введен жилой дом №2 секции 6-9. Задержка 1-2 квартала.

7. ЖК Галицая Брама от ЕксКомБуд по ул. Галицкой в с. Давыдов Пустомытовского района Львовской области.

Весь комплекс введен в эксплуатацию (трехсекционный жилой дом). Задержка ввода – 1 квартал.

8. ЖК Сонцебуд от СБ Групп по ул. Б. Хмельницкого, 35 в Жовкве Львовской области (II очередь).

В эксплуатацию введена секция №2. Задержка во введении – почти 2 года.

9. ЖК Парковый бульвар от Max Art DG по ул. Проскуровского подполья, 157 в Хмельницком.

В эксплуатацию введен жилой дом №2. Задержка во введении – 2 года.

10. ЖК по просп. 200-летия Херсона, 36 от Строймеханизации в Херсоне (II п.к II очереди жилого дома №30 в Таврическом микрорайоне IV-а). Задержка во введении – около 3 лет.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Обериг-2 от Киевгорстрой по ул. Бориспольская, 30а, 40 в Дарницком районе Киева.

Основания для отказа: не завершено благоустройство придомовой территории; не произведен монтаж котлов отопления; не завершено укомплектование поквартирными электросчетчиками и счетчиками горячей воды; вводный кабель не подключен к ТП; не соблюдено ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; не допущено к осмотру в ТП; проект строительства стадии "рабочая документация", проект организации строительства и проект выполнения работ не соответствуют ДБН.

2. ЖК Клубный от ZIM Group по ул. Колосса Сергея, 2е (микрорайон "Жуляны") в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

3. ЖК Лесная сказка 2 от Comfort Life по ул. Радистов, 40 в Деснянском районе Киева. Отказ предоставлен на жилые дома №3 и №4.

Основания для отказа: в трансформаторной подстанции отсутствуют трансформаторы и другое электрооборудование; дома не подключены к постоянной электросети.

4. ЖК Радужный от Киевгорстрой по ул. Николая Кибальчича, 2 в Днепровском районе Киева.

Основания для отказа: не закончены работы по благоустройству территории и обеспеченности полного доступа к объекту для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (парковочная зона и разметка отсутствуют); пожарные шкафы не укомплектованы пожарными рукавами; не смонтирована пожарная сигнализация; отсутствует насос для пожарного водопровода; отсутствуют пожарные гидранты; не смонтирована насосная у всех дома и ИТР; отсутствуют счетчики воды поквартирно и входные счетчики в насосной; отсутствуют электросчетчики поквартирно; не смонтированы лифты; монтаж оборудования и оснащения не завершен; строительные работы на объекте продолжаются.

5. ЖК Новая Англия от Royal House по ул. Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева (IV очередь строительства, 2 п.к, жилой дом В4).

Основания отказа: отсутствует акт принятия сетей внешнего газоснабжения; при осмотре не предоставлен раздел проекта "Газоснабжение"; отсутствует акт подключения дома к ТП и обеспечение постоянного электроснабжения; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм; не окончен комплекс строительных работ по устройству крыши и обустройству входных групп в нежилые помещения; установлено полное отсутствие подвода системы газоснабжения к объекту строительства; при внешнем осмотре вводов и отводов инженерных коммуникаций здания было установлено отсутствие признаков выполнения работ по защите (герметизации) и т.д.

6. ЖК Madison Gardens от Альянс Новобуд на территории 2 микрорайона IV жилого района по ул. Киевской в Броварах.

Основания для отказа: не окончены работы по благоустройству территории и обеспеченности полного доступа к объекту для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (парковочная зона и разметка отсутствуют); пожарные шкафы не укомплектованы пожарными рукавами; отсутствует насос для пожарного водопровода; отсутствуют пожарные гидранты; отсутствуют счетчики воды поквартирно и входные счетчики в насосной; отсутствуют электросчетчики поквартирно; не смонтированы лифты; трансформаторная подстанция смонтирована не в полном объеме; строительные работы на объекте продолжаются.

7. ЖК Пионерский квартал 2 от Доброград по ул. Машиностроителей, 16 в пгт Чабаны Бучанского района Киевской области.

Основания отказа: отсутствуют газовые котлы и счетчики; отсутствуют датчики (сигнализаторы загазованности); не завершены работы по благоустройству; не обеспечена инклюзивность для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, а именно: отсутствуют пандусы, тактильные элементы и полосы направления движения, парковочные места.

8. ЖК Покровский по ул. Свято-Покровская, 73-Б/8 в пгт Гостомель в Киевской области.

Отказ предоставлен на жилой дом №8 (73-Б/8).

Основания для отказа: отсутствует гараж, который должен быть пристроен к дому; не предоставлен проект строительства стадии рабочая документация и проект организации строительства; не предоставлены соответствующие журналы; не предоставлен ни один из актов монтажа, установки, испытания, принятия и готовности инженерных сетей по объекту строительства; не завершены работы по благоустройству территории; должностные лица ГИАГ не были допущены к осмотру непосредственно самого объекта строительства; не выполнен комплекс работ доступности объекта для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

9. ЖК Стожары от EuroCity Development в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Основания для отказа: не в полном объеме выполнены строительные работы, предусмотренные ДБН В. 2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; на объекте не завершены электромонтажные работы; не работают лифты и не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования.

10. ЖК София Резиденс от Мартынов в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Предоставлено 5 отказов по жилым домам по адресам: пр. Мартынова 20, 22, 26, 28, 30.

Общие основания для отказов: благоустройство внутридомового пространства не соответствует генеральному плану и экспертному отчету: в проектной документации указана площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для занятия физкультурой, площадка для хозяйственных целей, а по результатам осмотра установлено устройство мест для парковки автомобилей; отсутствуют датчики загазованности в квартирах; отсутствует насосное оборудование госпитального водоснабжения на цокольном этаже; не устроены пандусы согласно генеральному плану; продолжаются строительные работы и т.д.

11. ЖК Мюллер Хаус от BD Holding по ул. Соборная, 119, в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: отсутствуют акты технического принятия наружного водопровода, наружной канализации, силового электрооборудования, подключения дома к трансформаторной подстанции и обеспечения постоянного электроснабжения.

12. ЖК Одесские традиции от Данлин по ул. Михаила Грушевского, угол ул. Академика Воробьева, ул. Одесская (в районе антенного поля ЧМП).

Основания для отказа: не в полном объеме уплачен сертификат.

13. ЖК Парус на пересечении ул. Парковая/ул. 1 Мая (по документам: ул. Лазурная, 2-Б) в Черноморске Одесской области.

Дано два отказа.

Основания для отказа: не выполнены в полном объеме предусмотренные проектной документацией работы, а именно: отсутствует подключение дома к постоянному электроснабжению, отсутствует акт пусконаладочных работ; отсутствуют газовые котлы и датчики загазованности в соответствии с количеством квартир; не приняты меры по пожарной безопасности; не завершены работы по благоустройству; отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (не обустроены пандусы у входа, отсутствуют тактильные, информационные и визуальные указатели) и т.д.

14. ЖК Platinum Residence от Алекс строй групп на пер. Ванный, 5-Г в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: не предоставлен проект организации строительства; не выполнены работы по внутренней отделке дома и в подземном паркинге; не приняты меры по пожарной безопасности; не в полном объеме выполнены мероприятия в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; не в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории (отсутствует детская площадка); акты технической готовности лифта не согласованы Гострудом и ответственными лицами; в акте готовности к эксплуатации обнаружены ошибки.

15. ЖК Комфорт Плюс от Дублянский строитель по ул. Владимира Великого, 5 в г. Дубляны Львовской области (II очередь).

Основания для отказа: несоблюдение ДБН В.2.2-40:2018 (ширина дверного проема лифта – 0,80 м, что не соответствует нормам).

16. ЖК Затишок по ул. Ивана Сирко, 6 в г. Стрый Львовской области.

Основания для отказа: не встроено газовое оборудование (газовые котлы, сигнализаторы загазованности и газовые счетчики); не вмонтирована насосная установка для повышения давления воды; не вмонтирован пожарный гидрант; не установлены гаражные ворота в соответствии с проектом строительства; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования в установленном порядке Гострудом и ответственными лицами заказчика.

17. ЖК Favorit от ОК Фаворит по ул. Набережная Победы, 40 Д в Днепре.

Основания для отказа: строительство объекта не завершено, на объекте ведутся строительные работы, на объекте обнаружены строительные механизмы.

18. ЖК Грандстрой по ул. Мостостроителей, 18 в Центральном районе Николаева (ІІІ секция).

Основания для отказа: проектная документация предоставлена не в полном объеме; не предоставлен акт принятия сетей внешнего электроснабжения, проект организации строительства, журналов, предусмотренных проектом выполнения работ, сертификат по энергоэффективности и т.п.; отсутствуют электросчетчики на всех этажах; шкафы для счетчиков смонтированы, но пусты, висят оголенные провода; счетчики воды установлены частично; трубы водоснабжения не подключены к квартирам; отсутствует система отопления (согласно централизованному проекту); не приняты меры по пожарной безопасности; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; не завершены работы по благоустройству; не состоялся осмотр квартир, люков и ТП в связи с недопущением инспектора; на нескольких этажах были повреждены провода электроснабжения; отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (отсутствуют тактильные элементы, тактильные информационные указатели).

19. ЖК по просп. Мира, 32 от Современный Дом в Полтаве.

Основания для отказа: нет датчиков загазованности, отсутствуют настенные двухконтурные котлы; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм (места для парковки маломобильных групп населения не обозначены дорожными знаками и горизонтальной разметкой, отсутствие внутренних тактильных линий).

20. Жилой дом по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Объект постройки: церковь и многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения.

Основания отказа: отсутствует сигнализатор довзрывных концентраций метана; отсутствует пожарная сигнализация и указатели путей движения при эвакуации в помещении церкви; отсутствие сигнализатора до взрывной концентрации газа и угарного газа на кухнях; отсутствие газовых двухконтурных конденсационных котлов, предусмотренных проектной документацией и экспертным отчетом; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнен с нарушением строительных норм (на дорогах в помещение церкви и дома отсутствует тактильная плитка; отсутствуют парковочные места для лиц с инвалидностью с дорожными знаками и разметкой).

21. ЖК Андорра по ул. Смелянская в Черкассах от Аргилит (секция 3) (СС3).

Основания для отказа: отсутствуют мероприятия в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (отсутствуют тактильные элементы возле встроенно-пристроенных помещений и парковочные места для лиц с инвалидностью); не завершены работы по благоустройству (детская и спортивная площадки, площадка отдыха для взрослых, площадка для мусорных контейнеров, парковочные места); в акте готовности объекта к эксплуатации не указаны данные по результатам технической инвентаризации по площади квартир и встроенно пристроенных помещений.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 6 по 12 декабря.

Объекты:

ЖК Меридиан ЖК Семейный ЖК Радужный ЖК Парковый бульвар ЖК ул. Лагерная, 28 ЖК PRAUD select ЖК Сонцебуд ЖК Avalon Holiday ЖК Галицкая Брама ЖК Комфорт Плюс ЖК Затишок ЖК Парус ЖК Favorit ЖК Покровский ЖК Пионерский квартал 2 ЖК ATRIA CITY. TEREMKY ЖК Причал 8 ЖК Madison Gardens ЖК Клубный ЖК Platinum Residence ЖК Healthy City ЖК Лесная сказка 2 ЖК Мюллер Хаус ЖК София Резиденс ЖК Теремки ЖК Обериг-2 ЖК Рихерт & Парк ЖК Manhattan Сity ЖК Одесские традиции ЖК Новая Англия ЖК Millennium State ЖК Уютный квартал ЖК Чайка ЖК Стожары

Застройщики:

Відважних ОК Фаворит BudСapital Алекс строй групп Данлин Платинумбуд EuroCity Development Аргилит Современный Дом ZIM Group PRAUD investment Avalon Inc. Оникс Билд R-Building Max Art DG Дублянский строитель СБ Групп Парадиз Royal House Альянс Новобуд Доброград ЕксКомБуд Мартынов BD Holding Comfort Life Альтис-Девелопмент A Development Жилстрой-2 Киевгорстрой Интергал-Буд Омокс City One Development

Автор:

Команда Нерухомі

Все статьи автора

Комментарии

755