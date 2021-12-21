Без лифтов и отопления: какие ЖК хотели ввести в эксплуатацию на прошлой неделе

На прошлой неделе застройщики массово пытались ввести в эксплуатацию недостроенные жилые комплексы, желая успеть до конца года. Так, о спешке строительных компаний свидетельствуют их попытки получить сертификаты готовности на объекты, в которых не работают лифты или же отсутсвует система отопления. Однако в некотрых случаях нарушения явно не были связаны с предновогодней суетой: вместо детских площадок обустроили автостоянку.

Итак, кому на прошлой неделе Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) выдала разрешения и сертификаты на ЖК, а кому не удалось их получить и почему – читайте в обзоре НЕРУХОМІ за 13-19 декабря.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Новое строительство. ЖК по ул. Кургузова, 1-б в Вышгороде Киевской области.

Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером проекта будет Оникс Билд.

Разрешение выдано на строительство 9-этажного жилого дома на 312 квартир.

2. Продолжение стройки. ЖК Уютный квартал на просп. Героев Небесной Сотни в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Разрешением предусмотрено строительство четырех жилых домов.

3. Продолжение стройки. ЖК Millennium State от R-Building по ул. Ивана Кожедуба, 3а в Буче Киевской области.

4. Продолжение стройки. ЖК ATRIA CITY. TEREMKY от Альтис-Девелопмент по ул. Одесское шоссе, 6 в пгт Чабаны Киевской области (СС3).

Дом №№3-5, секции №№1-3, корпус 1-9.

5. Новое строительство. ЖК Жемчужина Проскурова-3 от Платинумбуд по ул. Панаса Мирного, 9 в Хмельницком.

Разрешение выдано на строительство 10-этажного дома на 76 квартир.

6. ЖК Levanevsky от Парадиз по ул. Леваневцы в Николаеве (СС3).

В настоящее время градостроительные условия, на основании которых выдано разрешение, с изменениями от 8 декабря 2021 касательно повышения высотности комплекса. В то же время экспертный отчет, на основании которых выдано разрешение, датировано ранее – от 25 октября 2021-го. То есть проект формально разработан без учета изменений в градусловия, а следовательно фактически заранее предусматривал превышение этажности.

7. Новое строительство. ЖК по ул. Капушанская (Победы), 150 в Ужгороде.

Разрешение выдано на строительство торгово-жилого комплекса.

8. Апартаменты в урочище Ягниды за пределами села Голубино Свалявского района Закарпатской области (I очередь строительства). Граничит с ЖК Солнечный квартал.

Отказ в выдаче разрешения

1. ЖК Healthy City от City One Development по ул. Джона Маккейна (Ивана Кудри), 5 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: не в полном объеме предоставлена проектная документация на строительство; не предоставлены документы, подтверждающие согласование в органах охраны культурного наследия проекта архитектурных преобразований; не предоставлены технические условия по теплоснабжению или письмо разработчика проекта об отсутствии потребности; нарушены требования по предельно допустимой высотности домов, зданий и сооружений в метрах (фасад высотностью 113,775 м); нарушены требования по максимально допустимому проценту застройки земельного участка.

2. ЖК Рихерт & Парк от A Development в пределах ул. Кирилловской (Фрунзе), Нижнеюрковской и пер. Мыльного в Подольском районе Киева.

Основания для отказа: проектная документация на строительство жилого комплекса не загружена в полном объеме в Реестр строительной деятельности.

3. ЖК ул. Лагерная, 28 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины; имеется информация о государственной регистрации обременений: определение суда 761/35283/21 от 06.10.2021 по наложению ареста; объект не обеспечен площадками, которые должны быть расположены на придомовых территориях; технические условия теплоснабжения выданы неуполномоченным юридическим лицом.

4. ЖК Семейный от Відважних по ул. Шевченко в пгт Дымер в Вышгородском районе Киевской области.

Основания для отказа: не подана корректировка проектной документации в связи с внесением изменений в градостроительные условия и ограничения, что не соответствуюют основаниям для проектирования, определенным в задании на проектирование многоквартирного жилого дома от 5 февраля 2020 года.

5. ЖК PRAUD select от PRAUD investment по ул. Клепаровской, 15 в Шевченковском районе Львова.

Основания для отказа: земельный участок расположен в квартале исторически сложившейся жилой и общественной застройки в пределах исторического ареала города; не предоставлены документы, подтверждающие согласование программ и проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, путевых, земляных работ в исторических ареалах населенных мест с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

6. ЖК по ул. Победы, 72 в Запорожской области.

Основания для отказа: заказчиком не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования приаэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины).

7. ЖК по ул.Мира, 11с в Мукачево Закарпатской области.

Основание для отказа: земельный участок расположен в пределах исторического ареала в зоне регулирования застройки строгого режима; не предоставлены документы, подтверждающие согласование программ и проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, путевых, земляных работ в исторических ареалах населенных мест с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

8. ЖК Синергия Light от Группы Смарт по ул. Соборной, 289 в Киеве.

Основания для отказа: не предоставлены "Эскизный проект" и экспертный отчет по рассмотрению проектной документации – "Эскизный проект"; отсутствует скан-копия градостроительных условий и ограничений, созданных в Единой государственной электронной системе в сфере строительства; отсутствуют технические условия по теплоснабжению или письмо разработчика проекта об отсутствии потребности.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Причал 8 от Интергал-Буд по ул. Канальная, 8 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №1 секции 1-5, здание для хранения велосипедов и насосная станция.

Задержка во введении – 2 квартала.

2. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного,15 в Голосеевском районе Киева (I и II очереди).

В эксплуатацию введен жилой дом №2 (секции 2-6). Задержка во введении – 2 года.

3. ЖК Manhattan Сity от BudСapital на пересечении ул. Борщаговская и просп. Воздухофлотского в Шевченковском районе Киева (І-ІV очереди).

В эксплуатацию введен весь комплекс (3 дома). Задержка во введении – более 2 лет.

4. ЖК Чайка от Омокс в с. Чайки Бучанского района Киевской области (I очередь, XI п.к., этап 1, 142-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами).

16 декабря в эксплуатацию введен жилой дом по ул. Лобановского, 30-б. Задержка во введении – 2 года.

Обращаем внимание, что 6 декабря ГИАГ отказала в принятии в эксплуатацию в связи с отсутствием кран-комплектов; незавершенными строительными работами по благоустройству территории; отсутствуем систем аварийного и эвакуационного освещения; нарушением требования ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; отсутствием уведомления об осуществлении изменений проектно-сметной документации.

Стоит отметить, что информация о внесении изменений в разрешение после предоставления отказа в Реестре строительной деятельности отсутствует.

5. ЖК Меридиан от Жилстрой-2 по ул. Гвардейцев-Широнинцев/ул. Дружбы Народов в Харькове.

В эксплуатацию введен жилой дом №5 (секция 2).

6. ЖК Avalon Holiday от Avalon Inc в с. Сокольники Львовской области.

В эксплуатацию введен жилой дом №2 секции 6-9. Задержка 1-2 квартала.

7. ЖК Галицая Брама от ЕксКомБуд по ул. Галицкой в с. Давыдов Пустомытовского района Львовской области.

Весь комплекс введен в эксплуатацию (трехсекционный жилой дом). Задержка ввода – 1 квартал.

8. ЖК Сонцебуд от СБ Групп по ул. Б. Хмельницкого, 35 в Жовкве Львовской области (II очередь).

В эксплуатацию введена секция №2. Задержка во введении – почти 2 года.

9. ЖК Парковый бульвар от Max Art DG по ул. Проскуровского подполья, 157 в Хмельницком.

В эксплуатацию введен жилой дом №2. Задержка во введении – 2 года.

10. ЖК по просп. 200-летия Херсона, 36 от Строймеханизации в Херсоне (II п.к II очереди жилого дома №30 в Таврическом микрорайоне IV-а). Задержка во введении – около 3 лет.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Обериг-2 от Киевгорстрой по ул. Бориспольская, 30а, 40 в Дарницком районе Киева.

Основания для отказа: не завершено благоустройство придомовой территории; не произведен монтаж котлов отопления; не завершено укомплектование поквартирными электросчетчиками и счетчиками горячей воды; вводный кабель не подключен к ТП; не соблюдено ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; не допущено к осмотру в ТП; проект строительства стадии "рабочая документация", проект организации строительства и проект выполнения работ не соответствуют ДБН.

2. ЖК Клубный от ZIM Group по ул. Колосса Сергея, 2е (микрорайон "Жуляны") в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

3. ЖК Лесная сказка 2 от Comfort Life по ул. Радистов, 40 в Деснянском районе Киева. Отказ предоставлен на жилые дома №3 и №4.

Основания для отказа: в трансформаторной подстанции отсутствуют трансформаторы и другое электрооборудование; дома не подключены к постоянной электросети.

4. ЖК Радужный от Киевгорстрой по ул. Николая Кибальчича, 2 в Днепровском районе Киева.

Основания для отказа: не закончены работы по благоустройству территории и обеспеченности полного доступа к объекту для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (парковочная зона и разметка отсутствуют); пожарные шкафы не укомплектованы пожарными рукавами; не смонтирована пожарная сигнализация; отсутствует насос для пожарного водопровода; отсутствуют пожарные гидранты; не смонтирована насосная у всех дома и ИТР; отсутствуют счетчики воды поквартирно и входные счетчики в насосной; отсутствуют электросчетчики поквартирно; не смонтированы лифты; монтаж оборудования и оснащения не завершен; строительные работы на объекте продолжаются.

5. ЖК Новая Англия от Royal House по ул. Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева (IV очередь строительства, 2 п.к, жилой дом В4).

Основания отказа: отсутствует акт принятия сетей внешнего газоснабжения; при осмотре не предоставлен раздел проекта "Газоснабжение"; отсутствует акт подключения дома к ТП и обеспечение постоянного электроснабжения; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм; не окончен комплекс строительных работ по устройству крыши и обустройству входных групп в нежилые помещения; установлено полное отсутствие подвода системы газоснабжения к объекту строительства; при внешнем осмотре вводов и отводов инженерных коммуникаций здания было установлено отсутствие признаков выполнения работ по защите (герметизации) и т.д.

6. ЖК Madison Gardens от Альянс Новобуд на территории 2 микрорайона IV жилого района по ул. Киевской в Броварах.

Основания для отказа: не окончены работы по благоустройству территории и обеспеченности полного доступа к объекту для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (парковочная зона и разметка отсутствуют); пожарные шкафы не укомплектованы пожарными рукавами; отсутствует насос для пожарного водопровода; отсутствуют пожарные гидранты; отсутствуют счетчики воды поквартирно и входные счетчики в насосной; отсутствуют электросчетчики поквартирно; не смонтированы лифты; трансформаторная подстанция смонтирована не в полном объеме; строительные работы на объекте продолжаются.

7. ЖК Пионерский квартал 2 от Доброград по ул. Машиностроителей, 16 в пгт Чабаны Бучанского района Киевской области.

Основания отказа: отсутствуют газовые котлы и счетчики; отсутствуют датчики (сигнализаторы загазованности); не завершены работы по благоустройству; не обеспечена инклюзивность для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, а именно: отсутствуют пандусы, тактильные элементы и полосы направления движения, парковочные места.

8. ЖК Покровский по ул. Свято-Покровская, 73-Б/8 в пгт Гостомель в Киевской области.

Отказ предоставлен на жилой дом №8 (73-Б/8).

Основания для отказа: отсутствует гараж, который должен быть пристроен к дому; не предоставлен проект строительства стадии рабочая документация и проект организации строительства; не предоставлены соответствующие журналы; не предоставлен ни один из актов монтажа, установки, испытания, принятия и готовности инженерных сетей по объекту строительства; не завершены работы по благоустройству территории; должностные лица ГИАГ не были допущены к осмотру непосредственно самого объекта строительства; не выполнен комплекс работ доступности объекта для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

9. ЖК Стожары от EuroCity Development в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Основания для отказа: не в полном объеме выполнены строительные работы, предусмотренные ДБН В. 2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; на объекте не завершены электромонтажные работы; не работают лифты и не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования.

10. ЖК София Резиденс от Мартынов в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Предоставлено 5 отказов по жилым домам по адресам: пр. Мартынова 20, 22, 26, 28, 30.

Общие основания для отказов: благоустройство внутридомового пространства не соответствует генеральному плану и экспертному отчету: в проектной документации указана площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для занятия физкультурой, площадка для хозяйственных целей, а по результатам осмотра установлено устройство мест для парковки автомобилей; отсутствуют датчики загазованности в квартирах; отсутствует насосное оборудование госпитального водоснабжения на цокольном этаже; не устроены пандусы согласно генеральному плану; продолжаются строительные работы и т.д.

11. ЖК Мюллер Хаус от BD Holding по ул. Соборная, 119, в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: отсутствуют акты технического принятия наружного водопровода, наружной канализации, силового электрооборудования, подключения дома к трансформаторной подстанции и обеспечения постоянного электроснабжения.

12. ЖК Одесские традиции от Данлин по ул. Михаила Грушевского, угол ул. Академика Воробьева, ул. Одесская (в районе антенного поля ЧМП).

Основания для отказа: не в полном объеме уплачен сертификат.

13. ЖК Парус на пересечении ул. Парковая/ул. 1 Мая (по документам: ул. Лазурная, 2-Б) в Черноморске Одесской области.

Дано два отказа.

Основания для отказа: не выполнены в полном объеме предусмотренные проектной документацией работы, а именно: отсутствует подключение дома к постоянному электроснабжению, отсутствует акт пусконаладочных работ; отсутствуют газовые котлы и датчики загазованности в соответствии с количеством квартир; не приняты меры по пожарной безопасности; не завершены работы по благоустройству; отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (не обустроены пандусы у входа, отсутствуют тактильные, информационные и визуальные указатели) и т.д.

14. ЖК Platinum Residence от Алекс строй групп на пер. Ванный, 5-Г в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: не предоставлен проект организации строительства; не выполнены работы по внутренней отделке дома и в подземном паркинге; не приняты меры по пожарной безопасности; не в полном объеме выполнены мероприятия в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; не в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории (отсутствует детская площадка); акты технической готовности лифта не согласованы Гострудом и ответственными лицами; в акте готовности к эксплуатации обнаружены ошибки.

15. ЖК Комфорт Плюс от Дублянский строитель по ул. Владимира Великого, 5 в г. Дубляны Львовской области (II очередь).

Основания для отказа: несоблюдение ДБН В.2.2-40:2018 (ширина дверного проема лифта – 0,80 м, что не соответствует нормам).

16. ЖК Затишок по ул. Ивана Сирко, 6 в г. Стрый Львовской области.

Основания для отказа: не встроено газовое оборудование (газовые котлы, сигнализаторы загазованности и газовые счетчики); не вмонтирована насосная установка для повышения давления воды; не вмонтирован пожарный гидрант; не установлены гаражные ворота в соответствии с проектом строительства; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования в установленном порядке Гострудом и ответственными лицами заказчика.

17. ЖК Favorit от ОК Фаворит по ул. Набережная Победы, 40 Д в Днепре.

Основания для отказа: строительство объекта не завершено, на объекте ведутся строительные работы, на объекте обнаружены строительные механизмы.

18. ЖК Грандстрой по ул. Мостостроителей, 18 в Центральном районе Николаева (ІІІ секция).

Основания для отказа: проектная документация предоставлена не в полном объеме; не предоставлен акт принятия сетей внешнего электроснабжения, проект организации строительства, журналов, предусмотренных проектом выполнения работ, сертификат по энергоэффективности и т.п.; отсутствуют электросчетчики на всех этажах; шкафы для счетчиков смонтированы, но пусты, висят оголенные провода; счетчики воды установлены частично; трубы водоснабжения не подключены к квартирам; отсутствует система отопления (согласно централизованному проекту); не приняты меры по пожарной безопасности; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; не завершены работы по благоустройству; не состоялся осмотр квартир, люков и ТП в связи с недопущением инспектора; на нескольких этажах были повреждены провода электроснабжения; отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (отсутствуют тактильные элементы, тактильные информационные указатели).

19. ЖК по просп. Мира, 32 от Современный Дом в Полтаве.

Основания для отказа: нет датчиков загазованности, отсутствуют настенные двухконтурные котлы; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм (места для парковки маломобильных групп населения не обозначены дорожными знаками и горизонтальной разметкой, отсутствие внутренних тактильных линий).

20. Жилой дом по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Объект постройки: церковь и многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения.

Основания отказа: отсутствует сигнализатор довзрывных концентраций метана; отсутствует пожарная сигнализация и указатели путей движения при эвакуации в помещении церкви; отсутствие сигнализатора до взрывной концентрации газа и угарного газа на кухнях; отсутствие газовых двухконтурных конденсационных котлов, предусмотренных проектной документацией и экспертным отчетом; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнен с нарушением строительных норм (на дорогах в помещение церкви и дома отсутствует тактильная плитка; отсутствуют парковочные места для лиц с инвалидностью с дорожными знаками и разметкой).

21. ЖК Андорра по ул. Смелянская в Черкассах от Аргилит (секция 3) (СС3).

Основания для отказа: отсутствуют мероприятия в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (отсутствуют тактильные элементы возле встроенно-пристроенных помещений и парковочные места для лиц с инвалидностью); не завершены работы по благоустройству (детская и спортивная площадки, площадка отдыха для взрослых, площадка для мусорных контейнеров, парковочные места); в акте готовности объекта к эксплуатации не указаны данные по результатам технической инвентаризации по площади квартир и встроенно пристроенных помещений.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 6 по 12 декабря.