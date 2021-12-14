Какие ЖК (не) одобрила ГИАГ на прошлой неделе. Обзор

Кому из застройщиков удалось получить от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешения и сертификаты на жилые комплексы СС2 и СС3, а кому было отказано в выдаче и по каким причинам – читайте в обзоре за 6-12 декабря.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Отметим, что в список также включены отказы в выдаче разрешений и сертификатов за период с 29 ноября по 5 декабря, которые не были опубликованы на Портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства по состоянию на время подготовки прошлого обзора в связи с ожиданием регистрации.

Разрешение выдано

1. Продолжение стройки. ЖК Атмосфера от Molodist по ул. Европейская в Вишневом Киевской области (IV очередь).

Разрешение предоставлено на строительство дома №4.

2. Новое строительство. ЖК Набережный квартал от Арена Строй по ул. Достоевского,3 в Сваляве Закарпатской области (I, II очереди).

Разрешение выдано на строительство секций 1 и 2.

3. Активно застраивается с. Струмовка в Луцком районе Волынской области. Управление СБУ в Волынской области получило разрешение на строительство двух 4-этажных домов на 48 квартир каждый по ул. Подольская, 30

Выдаче разрешения предшествовал отказ в связи с несоответствием сведений относительно этажности в проектной документации (генеральном плане и экспертизе проекта строительства).

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК на пер. Платоновский в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями ЗУ "Об охране культурного наследия"; не предоставлено разрешение на проведение работ от центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия; не соблюдены требования ДБН по предельным параметрам застройки земельного участка; нарушены требования п.1 градостроительных условий и ограничений по предельно допустимой высотности домов в метрах.

2. ЖК Bergen от Фундамент по ул. Полковника Потехина, 9 в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: отсутствует согласование расположения и высоты объектов строительства высотой 45 и более метров по отношению к контрольной точке аэродрома в радиусе до 50 километров; к заявлению о получении разрешения не добавлены копии документов о назначении лиц, ответственных за выполнение строительных работ; проектная документация разработана с нарушением требований, в части соответствия нормативам по вопросам создания условий для беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

3. ЖК Рихерт & Парк от A Development в пределах улиц Фрунзе, Нижнеюрковской и пер. Мыльного в Подольском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена одобренная в установленном порядке предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект"; не предоставлены документы, подтверждающие согласование с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

4. ЖК по ул. Кургузова, 1-б в Вышгороде в Киевской области. Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером проекта будет Оникс Билд.

Основания для отказа: площадь застройки в генеральном плане не соответствует площади застройки в экспертном отчете.

5. ЖК Уютный квартал по просп. Героев Небесной Сотни в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Основания для отказа: выявлено несоответствие представленных сведений относительно этажности жилых домов, указанных в экспертном отчете и проектной документации.

6. ЖК Олимпийский от ИБК Групп 2014 Киев по ул. Олимпийская, 6 в Харькове.

За последние две недели было дано три отказа в I очередь строительства (дома №1-3).

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в установленном законодательством порядке; не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования при аэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины).

7. ЖК по ул. Клепаровской, 15 в Шевченковском районе Львова.

Основания для отказа: не предоставлены документы, подтверждающие согласование с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; отсутствует разрешение на проведение работ в исторических ареалах населенных мест, выданное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

8. ЖК Dream Park от CBP по ул. Проскуровского подполья, 131/2 в Хмельницком.

Основания для отказа: не в полном объеме предоставлена проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в установленном законодательством порядке; проектная документация (эскизный проект) для строительства объектов разработана без учета требований исходных данных; указанные в проектной документации технико-экономические показатели объекта строительства не соответствуют показателям, указанным в экспертном отчете (стадия проектирования – эскизный проект), и т.д.

9. ЖК по ул. Павла Сирагова, 113 в Новоград-Волынском Житомирской области.

Основания отказа: проектная документация не предоставлена в полном объеме; не предоставлен экспертный отчет по объекту в целом или экспертный отчет по результатам рассмотрения предварительной утверждаемой стадии проектирования (эскизный проект), что касается объекта в целом; проектная документация разработана с нарушением требований градостроительных условий и ограничений в части предельно допустимой высотности домов, зданий и сооружений (согласно ГУО предельно допустимая высотность – 27 м, согласно проектной документации – 31,800 м).

10. ЖК по ул. Победы, 72 в Запорожской области.

В комплексе предусмотрено четыре многосекционных дома.

Основания для отказа: заказчиком не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования приаэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины); площадь застройки и количество этажей в генеральном плане не соответствуют площади застройки в экспертном отчете.

11. ЖК в с. Липины Луцкого района Волынской области.

Основания для отказа: проектная документация разработана с нарушением пункта относительно площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях.

12. ЖК по ул. Мира, 11с в Мукачево Закарпатской области.

Основания для отказа: не предоставлены документы, подтверждающие согласование с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; отсутствует разрешение на проведение работ в исторических ареалах населенных мест, выданное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

13. Апартаменты в урочище Ягниды за пределами села Голубино Свалявского района Закарпатской области (I очередь строительства). Граничит с ЖК Солнечный квартал.

Основания для отказа: проектная документация отсутствует в полном объеме, в частности, не предоставлена одобренная в установленном порядке стадия проектирования "Эскизный проект"; отсутствует информация о возможности автономного функционирования очередей и пусковых комплексов; не предоставлено экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект", технические условия водоотвода или лист разработчика проекта об отсутствии потребности.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Выгуровщина-20 от ZZBK1 Group в Деснянском районе Киева (I очередь 11-й п.к).

В эксплуатацию принят жилой дом №1. Задержка во введении составляет 1 год.

2. ЖК Файна Таун от К.А.Н. Девелопмент на ул. Академика Туполева, 12 и ул. Салютная, 2-Б в Шевченковском районе Киева.

Получено три сертификата готовности. Введены жилые дома №031, жилой дом №032, жилой дом №033.

3. ЖК Липинка от Stolitsa Group между ул. Новомостицкой и ул. Замковецкой в Подольском районе Киева.

В эксплуатацию принят паркинг.

4. ЖК Город Цветов. Парковый квартал от МЖК "Оболонь" по ул. Тираспольской, 43 в Подольском районе Киева (XVIII очередь).

В эксплуатацию принята мойка на 6 постов.

5. ЖК Европейка от BD Holding по ул. Соборная 103 в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

В эксплуатацию введен двухсекционный жилой дом по ул. Соборная 103/16. Задержка во введении составляет более 1 года.

6. ЖК Одесский бульвар от Атлант в пгт Чабаны Киевской области.

В эксплуатацию принят жилой дом №3 со встроенными помещениями вдоль Одесского шоссе, 18. Задержка во введении – 2 квартала.

7. ЖК ул. Проектируемая-Троллейбусная, 7, 7а от Данбуд по ул. Проектируемая-Троллейбусная, 7а в с. Сокольники Пустомытовского района Львовской области.

В эксплуатацию приняты секции 8-15.

8. ЖК Городок Северный по ул. Северная, 117 в Хмельницком.

Получено два сертификата. В эксплуатацию принят жилой дом №1 и №2. Задержка в введении – больше года.

9. ЖК Living Park "Нова будова-2" от Нова Будова в с. Мукша Китайгородская Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Дом по ул. Матросова, 4/4 принят ранее заявленного срока.

10. ЖК по ул. Глебова, 6в в Ковеле Волынской области от Луцксантехмонтаж №536.

Комплекс введен в эксплуатацию с задержкой в 1 квартал.

11. В Буковеле в эксплуатацию введен рекреационный жилой дом на 27 жилых комнат в уч. Вишни в с. Поляница Ивано-Франковской области.

Отказано во вводе в эксплуатацию

1. ЖК Варшавский Плюс от Stolitsa Group по просп. Правды в Подольском районе.

Дано два отказа на дома №13.1 и №13.2 (I очередь) и дом. №13.3 (II очередь).

Основания для отказа: заказчиком была предоставлена проектная документация, разработанная на основании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, которыми установлена этажность объекта 12-23 этажа. Однако при осмотре объекта строительства выявлено наличие 26 этажей, что является нарушением действующего разрешения на выполнение строительных работ и градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Вместе с проектной документацией, разработанной на основании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, заказчикам предоставлены другие градостроительные условия и ограничения № 849 от 28 августа 2018 года, однако не было осуществлена корректировка проектной документации и внесение изменений в разрешение от 15 декабря 2017 года под № ИУ113173490196. Также по результатам осмотра объекта установлено, что согласно ДБН отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; не предоставлены контрольно-геодезические съемки и документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика.

2. ЖК DOCK32 от Ковальска по просп. Степана Бандеры, 32-д в Оболонском районе Киева.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию и выдаче сертификата не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

3. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP по ул. Метрологическая, ул. Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева.

Отказ предоставлен на дома, расположенные по ул. Метрологическая, 7.

Основания для отказа: согласно градостроительным условиям и ограничениям предельно допустимая высота зданий 9 этажей (есть 10 этаж, на 9 этаже находятся двухуровневые квартиры); в соответствии с экспертным отчетом общая площадь здания 60 682,25 кв.м., жилая площадь помещений 42 680,98 кв.м., а согласно технической инвентаризации общая площадь здания 55 041,8 кв.м., жилая площадь помещений 21 908,3 кв.м.; строительство хозяйственного здания со встроенным ТП, пристроенная автономная котельная, ШРП не завершены; лифты не смонтированы; отсутствуют узлы учета соответствующих коммунальных услуг; отсутствуют пожарные гидранты (4шт), насосные установки для поддержания необходимого давления воды, отсутствует оборудование в ИТП (цокольные и подвальные этажи) жилых домов №1-5; отсутствует оборудование в ИТП жилых домов №1-5; при осмотре объекта не предоставлены необходимые акты; отсутствие обеспеченности доступа к объекту для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения и рыночной инфраструктуры.

4. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного,15 в Голосеевском районе Киева (II и III очередь).

Дано два отказа на жилые дома №2 и №2А.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдаче сертификата не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

5. ЖК Рідне місто от Спецжилфонда по ул. Качалова, 40 в Соломенском районе Киева (I очередь).

Основания для отказа: в предоставленном проекте в I очереди предусмотрен распределительный пункт трансформаторной подстанции, который не вводится в эксплуатацию с данным объектом.

6. ЖК Чайка от Омокс в с. Чайки Бучанского района Киевской области (I очередь, XI п.к., этап 1, 142-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами).

Основания для отказа: отсутствуют смонтированные и укомплектованные противопожарные кран-комплекты; на строительной площадке (придомовой территории) проводятся строительные работы по благоустройству территории; отсутствуют системы аварийного и эвакуационного освещения, показатели направления движения при эвакуации, автоматического оповещения о пожаре, датчики загазованности помещения; не выполнены требования ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; при осуществлении изменений проектно-сметной документации заказчик в течение трех рабочих дней обязан сообщить о таких изменениях соответствующему органу государственного архитектурно-строительного контроля с представлением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих указанные изменения – заказчиком не осуществлены данные действия.

7. ЖК Пражский квартал 2 от BD Holding по ул. Садовая, 51 Б корп. 2, в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Основания отказа: стоимость платы за выдачу сертификата для объектов со средним (СС2) последствиями составляет 11 412 грн 20 копеек.

8. ЖК Гостомель Residence от Галсинтез Буд по ул. Богдана Хмельницкого в поселке Гостомель в Киевской области.

Основания для отказа: отсутствует подключение к магистрали газоснабжения; не выполнены работы по газоснабжению жилого дома в части установки газовых котлов, счетчиков и газосигнализаторов; не приняты меры по пожарной безопасности; на строительной площадке не завершены работы по благоустройству, отсутствуют парковочные разметки, не указаны места для маломобильных групп населения; на внутренней лестнице отсутствуют тактильные полоски.

9. ЖК Сады Вишневые от Будинвестконтакт по ул. Машиностроителей в Вишневом Бучанского района Киевской области.

Основания для отказа: на строительной площадке (придомовой территории) проводятся строительные работы; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; не выполнены работы по газоснабжению жилого дома в части установки газосигнализаторов; отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; не состоялся осмотр объекта ТП №3 в связи с недопущением инспектора; не приняты меры по пожарной безопасности (в пожарных шкафах не обнаружена комплектность пожарного рукава).

10. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезная, 1 в Гостомеле Киевской области.

Основания для отказа: не в полном объеме были предоставлены следующие документы: проект строительства, проект организации строительства, проект выполнения работ/технологическая карта, журнал авторского надзора; здание ДДУ находится в стадии строительства; проводятся работы по отделке помещений, монтажу инженерных систем, обустройству входных групп, установке ограждения внутридомовой лестницы и т.п.; проводится монтаж эвакуационных лестниц из помещений 2 этажа; отсутствует индивидуальная газовая котельная на крыше здания ДДП; отсутствует сооружение насосной станции; во встроенных нежилых помещениях зданий отсутствует система оповещения о пожаре, пожарной сигнализации и системы эвакуации людей; в жилых домах отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей, противодымной защиты, внутреннем и наружном противопожарном водопроводе; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм; отсутствуют смонтированные датчики загазованности и т.п.

11. ЖК Grand Villas от Марин Билдер Киев в с. Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области (жилой дом №11 по ул. Чубинского, 11).

Основания отказа: отсутствует акт принятия сетей внутреннего газоснабжения; общий журнал работ, журнал авторского надзора; отсутствует молниезащита; работы по обустройству благоустройства придомовой территории незакончены; на придомовой территории отсутствует асфальтирование; отсутствуют системы аварийного и эвакуационного освещения; отсутствуют системы автоматического оповещения о пожаре; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм.

12. ЖК Одесские традиции от Данлин по ул. Михаила Грушевского, угол ул. Академика Воробьева, ул. Одесской в Одессе.

Основания для отказа: отсутствуют акты пусконаладочных работ лифтов; нарушены ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений" (несоответствие размерам парковочных мест, отсутствие контрастных показателей на путях движения к объекту, входных группах, сложных участках (вестибюля, пересечения путей движения).

13. ЖК Комфорт Плюс от Дублянский строитель по ул. Владимира Великого, 5 в г. Дубляны Львовской области (II очередь).

Основания для отказа: не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

14. ЖК ул. Нижняя Береговая, 2/2в от Домостроительная компания в Хмельницком.

Дано два отказа на строительство 2 и 6 дома.

Основания для отказа: при осмотре объекта было установлено, что заказчиком строительства является Апелляционный суд Хмельницкой области, что указано в Декларации о начале выполнения строительных работ от 09.06.2017 года №ХМ083171600357; в сообщении об изменении данных в зарегистрированной декларации указано, что право на строительство передано другому заказчику, а именно ЖСК "Озерный-3" в г. Хмельницкий, однако данная информация (изменение) не отображается в Реестре строительной деятельности, что делает невозможным установление заказчика. Также при осмотре выявлено, что подключение к электросети газосигнализаторов не обеспечено; не полностью реализованы мероприятия в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а именно: вход в дом достроен пандусом, однако отсутствуют поручни.

15. ЖК Счастливый от Dita по ул. Мира в г. Городок Городоцкого района Хмельницкой области.

Основания отказа: отсутствуют тактильные элементы, информационные показатели, тактильные полоски, тактильные информационные указатели, тактильная плитка; не закончены работы по благоустройству придомовой территории, как раз отсутствует разметка паркомест, в том числе отсутствуют паркоместа для лиц с инвалидностью; не приняты меры по пожарной безопасности (отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности (указатели "вход", "выход", "пожар"); отсутствуют датчики загазованности в части установки в каждой квартире).

16. ЖК ул. Семейная, 2 в пгт Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области.

Основания для отказа: отсутствуют проекты организации строительства и выполнения работ/технологическая карта; строительные работы на объекте не завершены; работы по благоустройству придомовой территории не завершены; отсутствует детская площадка; ширина лестничного марша не соответствует нормам; отсутствует подключение к сети газоснабжения, отсутствуют датчики загазованности; отсутствуют газовые счетчики; отсутствуют электросчетчики; лестница не оборудована ограждением с перилами; отсутствуют пожарные шкафы и рукава на этажах, отсутствуют пожарные гидранты на прилегающей территории, утепление не соответствует нормам пожаробезопасности, поскольку выполнено из горючих материалов (пенопласт); работы по обеспечению доступности объекта для маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм (отсутствуют парковочные места для маломобильных групп населения, пути движения, тактильные элементы, полосы, информационные указатели); высота порогов подъездной двери не соответствует нормам ДБН; покрытие пандуса расположено на отличном уровне от асфальта.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 29 ноября по 5 декабря.