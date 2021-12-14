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Какие ЖК (не) одобрила ГИАГ на прошлой неделе. Обзор

Команда Нерухомі 14.12.2021 17:44

14 мин

Кому из застройщиков удалось получить от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешения и сертификаты на жилые комплексы СС2 и СС3, а кому было отказано в выдаче и по каким причинам – читайте в обзоре за 6-12 декабря.

Описание:

Обзор работы ГИАГ

Источник:

НЕРУХОМІ

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Отметим, что в список также включены отказы в выдаче разрешений и сертификатов за период с 29 ноября по 5 декабря, которые не были опубликованы на Портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства по состоянию на время подготовки прошлого обзора в связи с ожиданием регистрации.

Разрешение выдано

1. Продолжение стройки. ЖК Атмосфера от Molodist по ул. Европейская в Вишневом Киевской области (IV очередь).

Разрешение предоставлено на строительство дома №4.

2. Новое строительство. ЖК Набережный квартал от Арена Строй по ул. Достоевского,3 в Сваляве Закарпатской области (I, II очереди).

Разрешение выдано на строительство секций 1 и 2.

3. Активно застраивается с. Струмовка в Луцком районе Волынской области. Управление СБУ в Волынской области получило разрешение на строительство двух 4-этажных домов на 48 квартир каждый по ул. Подольская, 30

Выдаче разрешения предшествовал отказ в связи с несоответствием сведений относительно этажности в проектной документации (генеральном плане и экспертизе проекта строительства).

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК на пер. Платоновский в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями ЗУ "Об охране культурного наследия"; не предоставлено разрешение на проведение работ от центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия; не соблюдены требования ДБН по предельным параметрам застройки земельного участка; нарушены требования п.1 градостроительных условий и ограничений по предельно допустимой высотности домов в метрах.

2. ЖК Bergen от Фундамент по ул. Полковника Потехина, 9 в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: отсутствует согласование расположения и высоты объектов строительства высотой 45 и более метров по отношению к контрольной точке аэродрома в радиусе до 50 километров; к заявлению о получении разрешения не добавлены копии документов о назначении лиц, ответственных за выполнение строительных работ; проектная документация разработана с нарушением требований, в части соответствия нормативам по вопросам создания условий для беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

3. ЖК Рихерт & Парк от A Development в пределах улиц Фрунзе, Нижнеюрковской и пер. Мыльного в Подольском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена одобренная в установленном порядке предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект"; не предоставлены документы, подтверждающие согласование с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

4. ЖК по ул. Кургузова, 1-б в Вышгороде в Киевской области. Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером проекта будет Оникс Билд.

Основания для отказа: площадь застройки в генеральном плане не соответствует площади застройки в экспертном отчете.

5. ЖК Уютный квартал по просп. Героев Небесной Сотни в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Основания для отказа: выявлено несоответствие представленных сведений относительно этажности жилых домов, указанных в экспертном отчете и проектной документации.

6. ЖК Олимпийский от ИБК Групп 2014 Киев по ул. Олимпийская, 6 в Харькове.

За последние две недели было дано три отказа в I очередь строительства (дома №1-3).

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в установленном законодательством порядке; не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования при аэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины).

7. ЖК по ул. Клепаровской, 15 в Шевченковском районе Львова.

Основания для отказа: не предоставлены документы, подтверждающие согласование с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; отсутствует разрешение на проведение работ в исторических ареалах населенных мест, выданное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

8. ЖК Dream Park от CBP по ул. Проскуровского подполья, 131/2 в Хмельницком.

Основания для отказа: не в полном объеме предоставлена проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в установленном законодательством порядке; проектная документация (эскизный проект) для строительства объектов разработана без учета требований исходных данных; указанные в проектной документации технико-экономические показатели объекта строительства не соответствуют показателям, указанным в экспертном отчете (стадия проектирования – эскизный проект), и т.д.

9. ЖК по ул. Павла Сирагова, 113 в Новоград-Волынском Житомирской области.

Основания отказа: проектная документация не предоставлена в полном объеме; не предоставлен экспертный отчет по объекту в целом или экспертный отчет по результатам рассмотрения предварительной утверждаемой стадии проектирования (эскизный проект), что касается объекта в целом; проектная документация разработана с нарушением требований градостроительных условий и ограничений в части предельно допустимой высотности домов, зданий и сооружений (согласно ГУО предельно допустимая высотность – 27 м, согласно проектной документации – 31,800 м).

10. ЖК по ул. Победы, 72 в Запорожской области.

В комплексе предусмотрено четыре многосекционных дома.

Основания для отказа: заказчиком не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования приаэродромной территории, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины); площадь застройки и количество этажей в генеральном плане не соответствуют площади застройки в экспертном отчете.

11. ЖК в с. Липины Луцкого района Волынской области.

Основания для отказа: проектная документация разработана с нарушением пункта относительно площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях.

12. ЖК по ул. Мира, 11с в Мукачево Закарпатской области.

Основания для отказа: не предоставлены документы, подтверждающие согласование с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; отсутствует разрешение на проведение работ в исторических ареалах населенных мест, выданное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

13. Апартаменты в урочище Ягниды за пределами села Голубино Свалявского района Закарпатской области (I очередь строительства). Граничит с ЖК Солнечный квартал.

Основания для отказа: проектная документация отсутствует в полном объеме, в частности, не предоставлена одобренная в установленном порядке стадия проектирования "Эскизный проект"; отсутствует информация о возможности автономного функционирования очередей и пусковых комплексов; не предоставлено экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект", технические условия водоотвода или лист разработчика проекта об отсутствии потребности.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Выгуровщина-20 от ZZBK1 Group в Деснянском районе Киева (I очередь 11-й п.к).

В эксплуатацию принят жилой дом №1. Задержка во введении составляет 1 год.

2. ЖК Файна Таун от К.А.Н. Девелопмент на ул. Академика Туполева, 12 и ул. Салютная, 2-Б в Шевченковском районе Киева.

Получено три сертификата готовности. Введены жилые дома №031, жилой дом №032, жилой дом №033.

3. ЖК Липинка от Stolitsa Group между ул. Новомостицкой и ул. Замковецкой в Подольском районе Киева.

В эксплуатацию принят паркинг.

4. ЖК Город Цветов. Парковый квартал от МЖК "Оболонь" по ул. Тираспольской, 43 в Подольском районе Киева (XVIII очередь).

В эксплуатацию принята мойка на 6 постов.

5. ЖК Европейка от BD Holding по ул. Соборная 103 в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

В эксплуатацию введен двухсекционный жилой дом по ул. Соборная 103/16. Задержка во введении составляет более 1 года.

6. ЖК Одесский бульвар от Атлант в пгт Чабаны Киевской области.

В эксплуатацию принят жилой дом №3 со встроенными помещениями вдоль Одесского шоссе, 18. Задержка во введении – 2 квартала.

7. ЖК ул. Проектируемая-Троллейбусная, 7, 7а от Данбуд по ул. Проектируемая-Троллейбусная, 7а в с. Сокольники Пустомытовского района Львовской области.

В эксплуатацию приняты секции 8-15.

8. ЖК Городок Северный по ул. Северная, 117 в Хмельницком.

Получено два сертификата. В эксплуатацию принят жилой дом №1 и №2. Задержка в введении – больше года.

9. ЖК Living Park "Нова будова-2" от Нова Будова в с. Мукша Китайгородская Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Дом по ул. Матросова, 4/4 принят ранее заявленного срока.

10. ЖК по ул. Глебова, 6в в Ковеле Волынской области от Луцксантехмонтаж №536.

Комплекс введен в эксплуатацию с задержкой в 1 квартал.

11. В Буковеле в эксплуатацию введен рекреационный жилой дом на 27 жилых комнат в уч. Вишни в с. Поляница Ивано-Франковской области.

Отказано во вводе в эксплуатацию

1. ЖК Варшавский Плюс от Stolitsa Group по просп. Правды в Подольском районе.

Дано два отказа на дома №13.1 и №13.2 (I очередь) и дом. №13.3 (II очередь).

Основания для отказа: заказчиком была предоставлена проектная документация, разработанная на основании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, которыми установлена этажность объекта 12-23 этажа. Однако при осмотре объекта строительства выявлено наличие 26 этажей, что является нарушением действующего разрешения на выполнение строительных работ и градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Вместе с проектной документацией, разработанной на основании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, заказчикам предоставлены другие градостроительные условия и ограничения № 849 от 28 августа 2018 года, однако не было осуществлена корректировка проектной документации и внесение изменений в разрешение от 15 декабря 2017 года под № ИУ113173490196. Также по результатам осмотра объекта установлено, что согласно ДБН отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; не предоставлены контрольно-геодезические съемки и документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика.

2. ЖК DOCK32 от Ковальска по просп. Степана Бандеры, 32-д в Оболонском районе Киева.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию и выдаче сертификата не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

3. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP по ул. Метрологическая, ул. Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева.

Отказ предоставлен на дома, расположенные по ул. Метрологическая, 7.

Основания для отказа: согласно градостроительным условиям и ограничениям предельно допустимая высота зданий 9 этажей (есть 10 этаж, на 9 этаже находятся двухуровневые квартиры); в соответствии с экспертным отчетом общая площадь здания 60 682,25 кв.м., жилая площадь помещений 42 680,98 кв.м., а согласно технической инвентаризации общая площадь здания 55 041,8 кв.м., жилая площадь помещений 21 908,3 кв.м.; строительство хозяйственного здания со встроенным ТП, пристроенная автономная котельная, ШРП не завершены; лифты не смонтированы; отсутствуют узлы учета соответствующих коммунальных услуг; отсутствуют пожарные гидранты (4шт), насосные установки для поддержания необходимого давления воды, отсутствует оборудование в ИТП (цокольные и подвальные этажи) жилых домов №1-5; отсутствует оборудование в ИТП жилых домов №1-5; при осмотре объекта не предоставлены необходимые акты; отсутствие обеспеченности доступа к объекту для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения и рыночной инфраструктуры.

4. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного,15 в Голосеевском районе Киева (II и III очередь).

Дано два отказа на жилые дома №2 и №2А.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдаче сертификата не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

5. ЖК Рідне місто от Спецжилфонда по ул. Качалова, 40 в Соломенском районе Киева (I очередь).

Основания для отказа: в предоставленном проекте в I очереди предусмотрен распределительный пункт трансформаторной подстанции, который не вводится в эксплуатацию с данным объектом.

6. ЖК Чайка от Омокс в с. Чайки Бучанского района Киевской области (I очередь, XI п.к., этап 1, 142-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами).

Основания для отказа: отсутствуют смонтированные и укомплектованные противопожарные кран-комплекты; на строительной площадке (придомовой территории) проводятся строительные работы по благоустройству территории; отсутствуют системы аварийного и эвакуационного освещения, показатели направления движения при эвакуации, автоматического оповещения о пожаре, датчики загазованности помещения; не выполнены требования ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений"; при осуществлении изменений проектно-сметной документации заказчик в течение трех рабочих дней обязан сообщить о таких изменениях соответствующему органу государственного архитектурно-строительного контроля с представлением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих указанные изменения – заказчиком не осуществлены данные действия.

7. ЖК Пражский квартал 2 от BD Holding по ул. Садовая, 51 Б корп. 2, в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Основания отказа: стоимость платы за выдачу сертификата для объектов со средним (СС2) последствиями составляет 11 412 грн 20 копеек.

8. ЖК Гостомель Residence от Галсинтез Буд по ул. Богдана Хмельницкого в поселке Гостомель в Киевской области.

Основания для отказа: отсутствует подключение к магистрали газоснабжения; не выполнены работы по газоснабжению жилого дома в части установки газовых котлов, счетчиков и газосигнализаторов; не приняты меры по пожарной безопасности; на строительной площадке не завершены работы по благоустройству, отсутствуют парковочные разметки, не указаны места для маломобильных групп населения; на внутренней лестнице отсутствуют тактильные полоски.

9. ЖК Сады Вишневые от Будинвестконтакт по ул. Машиностроителей в Вишневом Бучанского района Киевской области.

Основания для отказа: на строительной площадке (придомовой территории) проводятся строительные работы; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; не выполнены работы по газоснабжению жилого дома в части установки газосигнализаторов; отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; не состоялся осмотр объекта ТП №3 в связи с недопущением инспектора; не приняты меры по пожарной безопасности (в пожарных шкафах не обнаружена комплектность пожарного рукава).

10. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезная, 1 в Гостомеле Киевской области.

Основания для отказа: не в полном объеме были предоставлены следующие документы: проект строительства, проект организации строительства, проект выполнения работ/технологическая карта, журнал авторского надзора; здание ДДУ находится в стадии строительства; проводятся работы по отделке помещений, монтажу инженерных систем, обустройству входных групп, установке ограждения внутридомовой лестницы и т.п.; проводится монтаж эвакуационных лестниц из помещений 2 этажа; отсутствует индивидуальная газовая котельная на крыше здания ДДП; отсутствует сооружение насосной станции; во встроенных нежилых помещениях зданий отсутствует система оповещения о пожаре, пожарной сигнализации и системы эвакуации людей; в жилых домах отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей, противодымной защиты, внутреннем и наружном противопожарном водопроводе; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм; отсутствуют смонтированные датчики загазованности и т.п.

11. ЖК Grand Villas от Марин Билдер Киев в с. Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области (жилой дом №11 по ул. Чубинского, 11).

Основания отказа: отсутствует акт принятия сетей внутреннего газоснабжения; общий журнал работ, журнал авторского надзора; отсутствует молниезащита; работы по обустройству благоустройства придомовой территории незакончены; на придомовой территории отсутствует асфальтирование; отсутствуют системы аварийного и эвакуационного освещения; отсутствуют системы автоматического оповещения о пожаре; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм.

12. ЖК Одесские традиции от Данлин по ул. Михаила Грушевского, угол ул. Академика Воробьева, ул. Одесской в Одессе.

Основания для отказа: отсутствуют акты пусконаладочных работ лифтов; нарушены ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений" (несоответствие размерам парковочных мест, отсутствие контрастных показателей на путях движения к объекту, входных группах, сложных участках (вестибюля, пересечения путей движения).

13. ЖК Комфорт Плюс от Дублянский строитель по ул. Владимира Великого, 5 в г. Дубляны Львовской области (II очередь).

Основания для отказа: не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

14. ЖК ул. Нижняя Береговая, 2/2в от Домостроительная компания в Хмельницком.

Дано два отказа на строительство 2 и 6 дома.

Основания для отказа: при осмотре объекта было установлено, что заказчиком строительства является Апелляционный суд Хмельницкой области, что указано в Декларации о начале выполнения строительных работ от 09.06.2017 года №ХМ083171600357; в сообщении об изменении данных в зарегистрированной декларации указано, что право на строительство передано другому заказчику, а именно ЖСК "Озерный-3" в г. Хмельницкий, однако данная информация (изменение) не отображается в Реестре строительной деятельности, что делает невозможным установление заказчика. Также при осмотре выявлено, что подключение к электросети газосигнализаторов не обеспечено; не полностью реализованы мероприятия в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а именно: вход в дом достроен пандусом, однако отсутствуют поручни.

15. ЖК Счастливый от Dita по ул. Мира в г. Городок Городоцкого района Хмельницкой области.

Основания отказа: отсутствуют тактильные элементы, информационные показатели, тактильные полоски, тактильные информационные указатели, тактильная плитка; не закончены работы по благоустройству придомовой территории, как раз отсутствует разметка паркомест, в том числе отсутствуют паркоместа для лиц с инвалидностью; не приняты меры по пожарной безопасности (отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности (указатели "вход", "выход", "пожар"); отсутствуют датчики загазованности в части установки в каждой квартире).

16. ЖК ул. Семейная, 2 в пгт Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области.

Основания для отказа: отсутствуют проекты организации строительства и выполнения работ/технологическая карта; строительные работы на объекте не завершены; работы по благоустройству придомовой территории не завершены; отсутствует детская площадка; ширина лестничного марша не соответствует нормам; отсутствует подключение к сети газоснабжения, отсутствуют датчики загазованности; отсутствуют газовые счетчики; отсутствуют электросчетчики; лестница не оборудована ограждением с перилами; отсутствуют пожарные шкафы и рукава на этажах, отсутствуют пожарные гидранты на прилегающей территории, утепление не соответствует нормам пожаробезопасности, поскольку выполнено из горючих материалов (пенопласт); работы по обеспечению доступности объекта для маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм (отсутствуют парковочные места для маломобильных групп населения, пути движения, тактильные элементы, полосы, информационные указатели); высота порогов подъездной двери не соответствует нормам ДБН; покрытие пандуса расположено на отличном уровне от асфальта.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 29 ноября по 5 декабря.

Объекты:

ЖК Городок Северный ЖК Living Park Нова Будова-2 ЖК Dream Park ЖК Олимпийский ЖК Набережный квартал ЖК Счастливый ЖК Комфорт Плюс ЖК Атмосфера ЖК DOCK32 ЖК Сады Вишневые ЖК Варшавский Плюс ЖК Гостомель Residence ЖК Одесский бульвар ЖК Файна Таун ЖК Теремки ЖК Рихерт & Парк ЖК Европейка ЖК На Прорезной ЖК Одесские традиции ЖК Выгуровщина-20 ЖК Уютный квартал ЖК Кришталеві джерела ЖК Grand Villas ЖК Чайка ЖК ул. Проектная-Троллейбусная, 7, 7а ЖК Рідне місто ЖК Bergen ЖК Город цветов. Парковый квартал ЖК Пражский квартал 2 ЖК Липинка

Застройщики:

Molodist Данлин Арена Строй Домостроительная компания Галсинтез Буд ИБК Групп 2014 Киев CBP Dita Фундамент Дублянский строитель Данбуд Луцксантехмонтаж №536 KSM-GROUP BD Holding Comfort Life Будинвестконтакт A Development Спецжитлофонд Ковальская ZZBK1 Group МЖК «Оболонь» Интергал-Буд Омокс Атлант К.А.Н. Девелопмент Stolitsa Group

Автор:

Команда Нерухомі

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