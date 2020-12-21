Кому ГАСИ разрешила строить ЖК, а кому отказала – обзор работы инспекции за неделю

Государственная архитектурно-строительная инспекция на прошлой неделе предоставила застройщикам около десятка отказов на строительство жилых комплексов (СС3) и только одно разрешение. Однако была не такой суровой относительно введения объектов в эксплуатацию.

Кому ГАСИ в период с 14 по 18 декабря разрешила строить ЖК или отказала в выдаче разрешения, а также какие комплексы были приняты в эксплуатацию, а какие нет – читайте в материале НЕРУХОМІ.

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Кому можно начать строительство

RENOME Comfort получил разрешение на строительство Pokrovsky Apart Complex по ул. Орлова, 2 в Киеве.

Стоит отметить, что разрешительный документ застройщик получил со второй попытки. Месяц назад инспекция предоставила ему отказ из-за отсутствия результатов ОВД, нарушения допустимого процента застройки, превышения высотности комплекса, недостаточного количества машиномест и зарядных устройств для авто с электродвигателями.

Получили отказ в выдаче разрешения

1. Киевгорстрой получил уже второй отказ на строительство многофункционального офисно-делового комплекса с паркингом по ул. Митрополита Липкивского, 14-А в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: строительство общественного здания многофункционального офисно-делового комплекса с паркингом предусмотрено на земельном участке с целевым назначением "для другой жилой застройки" (то есть целевое назначение земли не соответствует намерениям застройки); не соблюдено минимальное расстояние от объекта строительства к красным линиям, чертежи фасадов предоставлены не в полном объеме, не обеспечено необходимое количество паркомест.

2. ООО "Консалтинговая группа "БИЗНЕС" на строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Кибальчича, 1 в Днепровском районе Киева.

Основания для отказа: не соблюдены требования государственных санитарных правил (не выдержаны нормативные расстояния до площадок для игр детей на расстоянии не менее 12 м от окон жилых и общественных зданий, внутриквартальных проездов и на расстоянии не менее 20 м от мест размещения мусоросборников, кратковременных автостоянок, а также не обособлено по периметру полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м); отсутствуют согласования ГП "Украэрорух" и Госавиаслужбы Украины; не предоставлены технические условия по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, а также по теплоснабжению и газоснабжению или письмо об отсутствии потребности в них; не предоставлен расчет класса последствий (ответственности) и категории сложности; не сохранено нормативное количество машиномест.

3. Отрада-Девелопмент на ЖК Первый Французский, что на Французском бульваре, 3 в Приморском районе Одессы. Отметим, что это уже третья попытка застройщика получить разрешение в течение 2020 года.

Основания для отказа: не указано дату и номер приказа о присвоении адреса объекту строительства; проектная документация разработана без учета требований ДСТУ; в составе проектной документации отсутствуют сведения о согласовании проектных решений с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; не соблюдены требования по согласованию главным архитектором города градостроительных и архитектурных проектных решений объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах; не обеспечено нормативное количество машиномест; объект строительства не обеспечено нормативными размерами площадок в составе придомовой территории; не соблюдены требования по минимальной расчетной площади земельного участка для отдельно стоящего жилого дома; не соблюдены требования технических условий на электроснабжение по строительству новой ТП; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения в пределах жилой застройки и допустимого процента застройки земельного участка.

4. ООО "Славянский дом ФПУ" на реконструкцию зданий и сооружений под многофункциональный комплекс по ул. Нагорной, 25 в Шевченковском районе Киева. Отметим, что это уже второй отказ от ГАСИ.

Основания для отказа: не предоставлены технические условия по теплоснабжению или письмо об отсутствии потребности в них; не соблюдены санитарно-защитные зоны; не обеспечено нормативное количество машиномест; не обеспечены расчетные показатели предельных размеров площадок, которые должны быть расположены на придомовой территории; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения для жилой застройки, которая должна составлять 450 чел/ га, а фактически составляет 707 чел/га; генеральный план разработан не в соответствии с ДСТУ (отсутствуют границы земельного участка, линии регулирования застройки); не соблюдены требования ГУО по проектированию в жилых домах помещений для приема граждан участковыми, штабов общественного формирования и помещений для дежурных (консьержей), не соблюдены требования ГУО по обеспечению жителей комплекса объектами социальной сферы (детских дошкольных учебных заведений, общеобразовательных школ, объектами здравоохранения); не соблюдены требования по защите близлежащих домов и сооружений от разрушения, с добавлением соответствующих технических заключений в составе проектной документации; не соблюдены требования по устройству накопительных площадок (10% от количества транспортных средств, прибывающих) при въезде в паркинг и временной автостоянки; не соблюдены требования по согласованию градостроительного и архитектурного решения объекта проектирования с Главным архитектором города; не соблюдены требования по получению положительного заключения и разрешения Управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Киевской городской государственной администрации.

5. ООО "АТП "Відрадний" на ЖК по ул. Припортовая (Героев Сталинграда), 22/1 в Приднепровском районе Черкасс.

Основания для отказа: не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения; не обеспечено минимальную расчетную площадь земельного участка; предоставленный распорядительный документ заказчика об утверждении проектной документации был выдан до получения экспертного отчета; не соблюдены санитарно-защитные зоны; не предоставлен приказ о назначении прораба.

6. Materik на ЖК Алексеевский, что по ул. Грузовой, 1 в Малиновском районе Одессы.

Основания для отказа: сведения о наименовании объекта строительства, указанные в заявлении на выдачу разрешения, не согласуются с наименованием объекта в экспертном отчете; в градостроительных условиях и ограничениях содержатся ссылки на ДБН А.2.1-1-2014, что утратили силу на время выдачи ГУО; превышена максимально допустимая плотность населения; не запроектированы площадки для временной стоянки велосипедов и выгула домашних животных; не обеспечено нормативное количество паркомест.

7. Трест Жилстрой-1 получил отказ на новое строительство жилого комплекса по ул. Полтавский шлях, 186, ул. Полтавский шлях, 188-А, ул. Полтавский шлях, 188, угол ул. Холодногорской в Харькове (1 очередь строительства).

Основания для отказа: не указано дату и номер приказа о присвоении адреса объекту строительства; целевое назначение земельных участков не соответствует намерениям застройки; проектная документация разработана без учета требований ДСТУ; не соблюдены требования по устройству паркомест для маломобильных групп населения; не соблюдены санитарно-защитные зоны; не предоставлено заключение по ОВД; объект строительства не обеспечен придомовыми площадками; недостаточно паркомест; объект не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями.

Примечательно то, что целевое назначение земли (несоответствие которого является одним из оснований для отказа) – 02.10 Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры, для строительства жилого комплекса.

8. Трест Жилстрой-1 на ЖК Дом на Сумской, что по ул. Динамовской, 1, ул. Динамовской, 3 и ул. Сумской, 77 в Харькове.

Основания для отказа: не соблюдены требования государственных санитарных правил; не сохранено нормативное количество машиномест; не предоставлено заключение по ОВД; не сохранены нормативные площади обязательных придомовых площадок.

9. Трест Жилстрой-1 на новое строительство многоквартирных жилых домов по ул. Авиационной, 30, ул. Авиационной, 30-А, ул. Авиационной, 30-Б, ул. Динамовской, 3 в Харькове.

Основания для отказа: не указано дату и номер приказа о присвоении адреса объекту строительства; не предоставлено выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий и инженерных сооружений, подлежащих демонтажу или оригинал нотариально заверенного согласия собственника здания, инженерного сооружения на проведение строительных работ; не предоставлен приказ о назначении прораба и фотокопия договора подряда на выполнение строительных работ; предоставленные технические условия для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Авиационная, 39Б, не соответствует адресу объекта строительства; проектная документация разработана без учета требований ДСТУ; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не соблюдены санитарно-защитные зоны; не соблюдены требования по устройству паркомест для маломобильных групп населения в соответствии с основными чертежами; не предоставлено заключение по ОВД; объект строительства не обеспечен придомовыми площадками в пределах отведенного земельного участка; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения; не выполнены требования инклюзивности относительно ширины маршей лестницы внутри здания.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Современный квартал от Азил Девелопмент Групп на проспекте Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 9-Б в Соломенском районе Киева (II очередь).

Отметим, что данную очередь ЖК принято без задержек. Две недели назад также в срок было принято I очередь.

2. ЖК Атлант по ул. Доковская, 14 в селе Коцюбинское Киевской области от Атлант. В эксплуатацию принято жилой дом № 8 (II очередь строительства, пусковой комплекс 1) и № 9 (II очередь строительства, пусковой комплекс 2).

Дома сданы раньше заявленного срока соответственно на 3 и 2 квартала.

3. ЖК Атлант на Киевской от Атлант в 5 микрорайоне IV жилого района по ул. Киевская в Броварах Киевской области.

Жилой дом № 5 (3 секция) и жилой дом № 1 сдан в эксплуатацию в заявленный застройщиком срок.

4. ЖК Сырецкие сады от Интергал-Буд по ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева.

Жилой дом №1, ТП, КНС (I очередь строительства, I пусковой комплекс) введен в эксплуатацию с 6 попытки в течение 2020 года. Задержка во введении – 6 кварталов. Первоначальный срок сдачи – 2 квартал 2019 года.

5. ЖК на ул. Казимира Малевича, 75-77 от Merx в Голосеевском районе Киева.

Введен в эксплуатацию жилой дом №1 со встроенной ТП № 1, дом №2 (1, 2, 3, 4, 5 пусковые комплексы I очереди) и дом №3 (1, 2 пусковые комплексы II очереди). Начальный заявленный срок принятия в эксплуатацию – 2018 год.

Отказано в принятии к эксплуатации

ЖК Сонячна брама от ТММ по ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе Киева. Отказ предоставлен на нежилой дом Б16 (V пусковой комплекс).

Как пойдет дальше работа ГАСК в декабре, кто из застройщиков получит право строить, а кто пойдет устранять недостатки в проектах, кому посчастливится ввести объект в эксплуатацию с первого раза, а кому нет – следите в нашей постоянной рубрике понедельникам вместе с командой НЕРУХОМІ .