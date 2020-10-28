Судді ухвалили несподіване рішення, знизивши суму застави для Микитася

Колишньому голові Укрбуду і ексдепутату Максиму Микитасю знизили розмір застави на 19,5 млн гривень, таким чином сума склала 80,5 млн гривень.

Відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 27 жовтня.

Як наголошується в повідомленні, так судді частково задовольнили скаргу сторони захисту, але водночас продовжили термін тримання під вартою до 30 листопада цього року. Це рішення оскарженню не підлягає.

опис: Максим Микитась на засіданні суду джерело: slovoidilo.ua Alt:

Як повідомляли НЕРУХОМІ, корпорація Укрбуд, яка об'єднує більше сотні приватних компаній, була одним з лідерів на ринку будівництва. Вона працювала у Чорнобилі, зводила будинки в Києві й один проєкт - за кордоном, будувала інфраструктуру, зокрема, Шулявський міст.

8 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Микитася про зміну запобіжного заходу.

Національне антикорупційне бюро посилило йому підозру. В ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди. Так, Микитась та інші посадові особи Укрбуду використовували завідомо підроблені офіційні документи в процесі обміну квартир Нацгвардії в будинках у центрі столиці на нерухомість на околиці Києва.