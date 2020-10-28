Судьи приняли неожиданное решение, снизив сумму залога для Микитася

Бывшему главе Укрбуда и экс-депутату Максиму Микитасю снизили размер залога на 19,5 млн гривен, таким образом сумма составила 80,5 млн гривен.

Соответствующее решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 27 октября.

Как отмечается в сообщении, таким образом судьи частично удовлетворили жалобу стороны защиты, но вместе с тем продлили содержание под стражей до 30 ноября этого года. Это решение обжалованию не подлежит.

Описание: Максим Микитась на заседании суда Источник: slovoidilo.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, корпорация Укрбуд, которая объединяет более сотни частных компаний, была одним из лидеров на рынке строительства. Она работала в Чернобыле, сводила дома в Киеве и один проект - за границей, строила инфраструктуру, в частности, Шулявский мост.

8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего народного депутата и экс-главы компании Укрбуд Максима Микитася об изменении меры пресечения.

Национальное антикоррупционное бюро ужесточило ему подозрение. В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица Укрбуда использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.