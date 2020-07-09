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Суд оставил Микитася в СИЗО

09.07.2020 - 11:28

В среду, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего народного депутата и экс-главы компании Укрбуд Максима Микитася об изменении меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что адвокат просил изменить подозреваемому Микитасю меру пресечения с содержания под стражей со 100 млн грн залога на круглосуточный домашний арест.

Прокурор на это отметил, что риск побега, давления на других фигурантов, совершение нового преступления отсутствует как раз потому, что Микитась находится в СИЗО. До прибывания там риски существовали, что подтвердила апелляция ВАКС, когда назначила ему стражу и 100 млн залога.

Максим Микитась

rbc.ua

По словам прокурора, Микитась и его защитники впервые говорят о болезни матери (сам подозреваемый сказал, что это опухоль). При избрании меры пресечения осенью и весной они об этом не заявляли.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Национальное антикоррупционное бюро ужесточило подозрение Микитасю. В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица "Укрбуда" использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.

В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица Укрбуда использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.

Застройщики:

УКРБУД

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