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Стало известно, во сколько обойдется снос дома на Позняках

20.08.2020 - 10:49

Пострадавший от взрыва дом на Позняках снесут за 15,7 млн гривен, которые должны выделить из резервного бюджетного фонда Киева.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

"Выделить Департаменту строительства и жилищного обеспечения исполкома Киевсовета (КГГА) 15,7 млн. грн. на осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на ул. С. Крушельницкой в Дарницком районе на безвозвратной основе", – говорится в документе.

Взрыв в доме на Позняках в Киеве

kyiv.gp.gov.ua

Кроме того, департамент должен до 31 декабря этого года отчитаться об использовании средств.

Как передавали ранее НЕРУХОМІ, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Происшествие в доме на Позняках могло произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – такова основная версия следствия.

Тем временем, пострадавшие жители заявили, что не могут попасть в свои новые квартиры, ключи от которых им выдал президент Владимир Зеленский.

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