Стало известно, во сколько обойдется снос дома на Позняках

Пострадавший от взрыва дом на Позняках снесут за 15,7 млн гривен, которые должны выделить из резервного бюджетного фонда Киева.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

"Выделить Департаменту строительства и жилищного обеспечения исполкома Киевсовета (КГГА) 15,7 млн. грн. на осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на ул. С. Крушельницкой в Дарницком районе на безвозвратной основе", – говорится в документе.

Взрыв в доме на Позняках в Киеве kyiv.gp.gov.ua

Кроме того, департамент должен до 31 декабря этого года отчитаться об использовании средств.

Как передавали ранее НЕРУХОМІ, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Происшествие в доме на Позняках могло произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – такова основная версия следствия.

Тем временем, пострадавшие жители заявили, что не могут попасть в свои новые квартиры, ключи от которых им выдал президент Владимир Зеленский.