Взрыв на Позняках мог произойти из-за поверки газовых счетчиков – МВД

Взрыв в доме на киевских Позняках мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – такова основная версия следствия.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Право на власть", передает в пятницу, 26 июня, сайт МВД.

"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, – это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, был запах газа", - сообщил Геращенко.

Разрушенный дом на Позняках Фото: ГСЧС

Он отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку. По его словам, если будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников Киевгоргаза, то могут быть иски в суд и компенсации всех расходов, которые понесли жители этого дома и государство.

Как сообщали НЕРУХОМІ, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 июня, передал 12 семьям, которые пострадали от взрыва на Позняках, сертификаты на новые квартиры.