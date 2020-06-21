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Взрыв дома в Киеве: спасатели продолжают поиски трех человек

22.06.2020 - 00:17

Спасатели продолжают поиск трех жильцов дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где утром 21 июня произошел взрыв.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Неизвестной остается судьба еще трех человек. Спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на первом и втором этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей", – написал он.

45 человек из разрушенного подъезда разместили в одном из интернатов, еще нескольким жильцам "Укрзалізниця" предоставила номера в гостиницах, отметил Кличко. Часть людей решила пожить у родственников.

"Относительно дома, где произошел взрыв, специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное – нам нужно установить причину взрыва", – подчеркнул мэр.

Днем Кличко говорил, что под завалами могут находиться шесть человек. К вечеру стало известно о трех погибших, одна из них – владелица квартиры, в которой, вероятно, произошел взрыв. 23 жильца были эвакуированы.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

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