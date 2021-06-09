ГАСИ взялась за аннулирование разрешений: обзор работы инспекции за неделю

"Дом-монстр" на Подоле могут ввести в эксплуатацию: неожиданное решение суда
Суд назначил еще одну экспертизу по скандальному объекту
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На прошлой неделе Государственная архитектурно-строительная инспекция не только выдавала и отказывала в выдаче разрешений на строительство жилых комплексов и сертификатов готовности, но и аннулировала уже выданный разрешительный документ на ЖК столичному застройщику.
Какие строительные компании и их объекты (СС3) попали в поле зрения ГАСИ в период с 31 мая по 4 июня – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.
Обзор работы ГАСИ
НЕРУХОМІ
1. ЖК Kadorr City от Kadorr Group по ул. Краснова, 3 в Малиновском районе Одессы.
Разрешение получено на I очередь строительства жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями, торгово-развлекательным центром, наземными гаражами открытого типа, подземным паркингом и ТП. В I очередь предусмотрено сооружение 664 квартир и паркинга вместимостью на 727 машино-мест.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Госавиаслужбы обратилась в Киевский окружной административный суд с иском к ООО "СХІД ХХІ" (бывший землевладелец) о невыполнении решения от 30 октября 2020 года (№219) о прекращении строительства на приаэродромной территории между Одесским ипподромом и улицей Краснова (ул. Краснова, 3). К рассмотрению привлечен заказчик строительства ООО "Кадорр-Украина Плюс" и генподрядчик ООО "Аль-София". Рассмотрение дела назначено на 11 июня 2021 года.
Кроме того, ГАСИ предоставляла отказ в выдаче разрешения на I и II очереди строительства, в частности в связи с отсутствием согласования высотности от эксплуатанта аэродрома "Одесса".
2. ЖК Navigator от ДСК-Житлобуд по пер. Балтийскому, 23 в Оболонском районе Киева.
Разрешение выдано на строительство III очереди, в состав которой не входит строительство жилых домов.
3. ЖК Manhattan от Graf development на Люстдорфской дороге, угол ул. Акад. Филатова в Одессе.
Разрешение предоставлено на строительство IV очереди. В 8-этажном доме предусмотрена 81 квартира.
4. ЖК Воробъевы горы PRO от Воробъевы горы по ул. Спортивной, 7-А в Харькове.
Разрешением предусмотрено строительство 7-этажного двухсекционного дома на 20 квартир.
Продажи стартовали три недели назад.
5. ЖК по ул. Олеговская, 36 в Шевченковском районе Киева от ООО "Инженерно-строительная компания" Укрзабудова".
Разрешение выдано на реконструкцию административных зданий под многофункциональный комплекс на земельном участке с целевым назначением "для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры". Предусмотрено строительство 154 квартир и подземного паркинга.
6. ЖК MANHATTAN по ул. Ульянова, 9 и ул. Ульянова, 11 в Днепре.
На строительство этого комплекса разрешение предоставлялось дважды. Первое разрешение – 25 марта 2021 года, второе – 2 июня 2021-го.
ЖК Echo Park 2 от BD Holding по ул. Большая Кольцевая, 11 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.
Аннулировано разрешение № ІУ113192411589 от 29 августа 2019 на строительство жилого комплекса со встроенными административно-бытовыми помещениями на выполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 20 апреля 2021 года по делу № 640/2719/20.
Сейчас Верховным Судом открыто кассационное производство.
Обращаем внимание, что в судебном порядке отменено решение Петропавловско-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области от 6 июня 2012 года №4 "Об утверждении Генерального плана с. Петропавловская Борщаговка", которое дало возможность строить многоэтажки.
ЖК Рідне місто от Спецжилфонд по ул. Качалова, 40 в Соломенском районе Киева (VI очередь).
Основания для отказа: не предоставлено извлечение (извлечения) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий и инженерных сооружений, что реконструируются; не предоставлены результаты оценки воздействия на окружающую среду; объект строительства не обеспечен удельными размерами придомовых площадок для игр детей и занятий физкультурой, зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями; не обеспечено необходимое количество мест для парковки автомобилей; не предоставлено согласование Госавиаслужбы Украины.
1. ЖК Вільне Місто от Квітка. Майстерня будинків по ул. Профессора П. Буйко, 27 во Львове.
Получено два сертификата готовности на жилые дома №3 и №5.
Задержка во ведении дома №3 составляет 1 год и 2 квартала, дома №5 – 2 квартала.
2. ЖК Эмоция от Team Development по ул. Промышленная, 1 в с. Хотов Киево-Святошинского района Киевской области.
В эксплуатацию принято дом №9.
Задержка во введении – 3 квартала.
3. ЖК Respublika от К.А.Н. Девелопмент по ул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в в Голосеевском районе Киева.
В эксплуатацию принято общественное здание №009 (V очередь, 4 пусковой комплекс).
4. ЖК Панорама от Креатор-Буд по ул. Чумацкая, 2 в Тернополе.
Построен ЖК на участке с целевым назначением "для другой коммерческой деятельности путем строительства общественно-жилого дома с встроенным оздоровительно-реабилитационным центром для участников боевых действий".
Задержка в принятии к эксплуатации составляет 1 год.
5. ЖК Квартал Крюковщина от NOVBUD по ул. Возрождения, 1-7 в с. Крюковщина Киевской области.
Задержка во введении комплекса – 2 года.
6. ЖК Победы 2 от Трест Жилстрой-1 по ул. Победы, 86 в Харькове.
В эксплуатацию принят жилой дом №2.
Задержка во введении – 2 квартала.
7. ЖК Львовский квартал от РІЕЛ по ул. Глубочицкая, 13 в Шевченковском районе Киева.
В эксплуатацию принят жилой дом №7.
Задержка в принятии к эксплуатации составляет 1 год.
8. ЖК Герцен Парк от ДСК-1 на спуске Герцена, 32 в Шевченковском районе Киева (комплекс от Укрбуд, дома которого введены в эксплуатацию).
Сейчас получен сертификат на паркинг на 375 машино-мест.
Отказано в принятии в эксплуатацию
1. ЖК Национальный от Моя країна по ул. Стрыйской, 108 во Львове.
Отказ предоставлен на VII очередь (офисно-коммерческий центр №№7, 8).
Основания для отказа: не предоставлено исполнительную документацию (акты испытаний оборудования насосной и инженерного оборудования), сертификаты на материалы; этажность и общая площадь объекта не соответствует проекту; планировка 2-го этажа не соответствует проекту; не выполнено обустройство внешних пандусов; не завершены работы по монтажу фасадных плит; выполненные работы по устройству системы отопления не предусмотрены проектом; указанные в акте готовности технико-экономические показатели офисно-коммерческого центра №№7, 8 не соответствуют результатам технической инвентаризации.
2. ЖК Русановская Гавань от Ковальская Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (II и III очереди: жилой дом №18-21 со встроенно-пристроенным паркингом №35, жилой дом №29).
Основания для отказа: не в полном объеме выполнены предусмотренные проектной документацией работы, в том числе по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения; решением Госархстройинспекции Украины от 30.07.2019 №20 аннулировано разрешение на выполнение строительных работ от 24.04.2009 №1335-Дн/Р.
Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.
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