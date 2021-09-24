Последние отказы ГАСИ на ЖК: полный список

Эксперты НЕРУХОМІ собрали полный перечень отказов Госархстройинспекции в выдаче разрешений на строительство ЖК (СС3) и сертификатов готовности, которые застройщики получили с 7 по 15 сентября. Кому и по каким причинам отказала ГАСИ в последнюю неделю перед ликвидацией – читайте в материале.

Описание: Обзор работы ГАСИ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Отказано в выдаче разрешения

Киев и область

1. Клубный дом Struetinsky Residence от KyivBudDevelopment по ул. Болсуновская, 8 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: целевое назначение земельного участка 8000000000:82:096:0028 (для эксплуатации и обслуживания админздания) не соответствует функциональному назначению здания после реконструкции (1122.2 Дома многоквартирные повышенной комфортности, индивидуальные); не предоставлен документ, удостоверяющий право собственности или пользования земельным участком; проектом не предусмотрено организацию придомовых площадок; не обеспечено достаточное количество парковочных мест (8 паркомест на 45 квартир); не представлено заключение о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия.

2.ЖК Покрова по ул. Сечевых Стрельцов, 59 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: у заказчика отсутствует право пользования земельным участком с кадастровым номером 8000000000:91:165:0018, на которой должно осуществляться строительство объекта – право аренды земельного участка закончилось 12 апреля 2021-го; не предоставлена проектная документация в части градостроительных условий и ограничений (с учетом изменений, внесенных во исполнение решения Окружного административного суда города Киева от 16.09.2019 по делу № 640/10811/19); не представлены чертежи генерального плана; не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия; приказ заказчика строительства об утверждении проектной документации выдан до получения экспертного отчета; фотокопия договора строительного подряда на строительство объекта заключена не между заказчиком и генеральным подрядчиком; не обеспечено обустройство зарядных устройств для парковки транспорта с электрическими двигателями; проектирование объекта осуществлено с нарушением требований ДБН, согласно которым минимальная расчетная площадь земельного участка для жилого дома более 9 этажей из расчета 1196 жителей должно быть не менее 1196 * 12,0 = 14352 кв.м, а фактическая площадь земельного участка, на котором осуществлено проектирование, составляет всего 9 645 кв.м.

3. ЖК Healthy City от City One Development по ул. Джона Маккейна (Ивана Кудри), 5 в Печерском районе Киева.

Рассмотрено два заявления на выдачу разрешения.

Основания для отказа: не представлено извлечение (извлечения) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий, которые подлежат демонтажу; не представлено согласие собственника зданий и сооружений, подлежащих демонтажу; не представлены градостроительные условия и ограничения; не предоставлена проектная документация в части чертежей плана трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций; не представлены технические условия по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению; не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия после вывода на заседание научно-консультативного совета; не представлено разрешение органа охраны культурного наследия на проведение работ; не представлено согласование высотности объекта строительства и башенного крана с Госавиаслужбой, Минобороны и аэропортом; не предоставлено заверенную заказчиком надлежащим образом фотокопию подряда на осуществление технического надзора; не предоставлен сертификат инженера технического надзора; Григорова Т. Г. назначена ГАПом на разработку проектной документации 16.07.2021, то есть позже прохождения экспертизы.

4. МФК по ул. Митрополита Липковского, 14-А в Соломенском районе Киева от Киевгорстрой.

Отказ предоставлен на строительство многофункционального офисно-делового комплекса с паркингом. В то же время код объекта согласно ДКБС: 1212.9 Другие здания для временного проживания, не классифицированные ранее.

Основания для отказа: не предоставлены документы о согласовании проектной документации центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; заказчиком не представлены согласования проектной документации с эксплуатантами аэродромов, на приаэродромной территории которых находится объект – с Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" и Государственной авиационной службой.

5. ЖК Киевская Швейцария от Интеграл-Буд по ул. Макаровской в Шевченковском районе Киева.

Рассмотрено два заявления на выдачу разрешения, по результатам которых – отказано.

Основания для отказа: название объекта строительства в поданном заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ не согласуется с названием, указанным в экспертном отчете (в наименовании отсутствуют: местоположение и очередность строительства).

6. ЖК на пер. Платоновском, 1г в Соломенском районе Киева.

Разрешение пытается получить турецкий застройщик – ООО "ДЕМИР Иншаат", который построил и ввел в эксплуатацию ЖК Turkish City в Виннице.

Основания для отказа: заказчиком строительства не предоставлено обязательное приложение к экспертному отчету; отсутствует информация о квалификационном сертификате ответственного за технический надзор; в составе проектной документации отсутствуют сведения о согласовании проектных решений с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

7. МФК по ул. Емельяновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), 4 в Печерском районе Киева.

Отказ предоставлен на реконструкцию нежилого здания (бук.А) под многофункциональный комплекс. Код здания: 1220.9 Здания для конторских и административных целей другие, однако выданным градостроительными условиями и ограничениями предусмотрена возможность строительства жилья.

Основания для отказа: в приложении к лицензии подрядной организации ООО "РБ БУД-ИНВЕСТ" (35533290) не указано, по какому классу последствий они лицензированы; добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований Порядка ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям.

8. ЖК ул. Большая Васильковская, 143/2 от К.А.Н. Девелопмент.

В августе было выдано разрешение на 2-4 очереди строительства. Сейчас, исходя из кода здания: 1263.3 Здания школ и других средних учебных заведений, предоставлен отказ на I очередь строительства (комплексный учебное заведение).

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

9. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд по пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева.

Рассмотрено два заявления на выдачу разрешения, по результатам рассмотрения которых предоставлены отказа: на постройку гаражи наземные (код здания: 1242.1) и здание для конторских и административных целей другие (код: 1220.9).

Основания для отказа: название объекта строительства в поданном заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ не согласуется с названием, указанным в экспертном отчете (не отражает местоположение и очередность строительства); на чертеже плана инженерных сетей не отражены границы земельного участка, направления прокладки запроектированных сетей и запроектированные зданийя, и т.п.

10. МФК нпо ул. Кургановская, 3-5, 4-б, 5 и пер. Кургановский, 2-а, 4, 4-а в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований; строительство многофункционального комплекса предусмотрено на земельном участке, целевое назначение которого "02.01 Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок); не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия, и соответствующего разрешения; не представлено согласование высотности объекта строительства и башенного крана с Госавиаслужбой, Минобороны и аэропортом.

11. ЖК по ул. Яблоневая, 3-А в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. Граничит с ЖК Щасливий от НоваБудова.

Рассмотрено три заявления на выдачу разрешения.

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

12. ЖК ATRIA CITY. TEREMKY от ATRIA в пгт. Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области.

Первая очередь введена в эксплуатацию в последние дни работы ГАСИ. Предоставлено два отказа.

Основания для отказа №1: не предоставлен экспертный отчет по результатам рассмотрения проектной документации по объекту в целом (предоставлено только на II очередь строительства) или экспертный отчет по результатам рассмотрения эскизного проекта, что касается объекта в целом; наименование объекта в заявлении о выдаче разрешения не согласуется с наименованием, указанным в экспертном отчете (не отражает очередность строительства); добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

Основания для отказа №2: не представлено согласование высотности объекта строительства и башенного крана с Госавиаслужбой, Минобороны и аэропортом; наименование объекта в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ и экспертном отчете не отражает очередность строительства; добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

13. ЖК Idilika Avenue от Brick Development по ул. Бориса Гмыри, 11, 13, в Буче Киевской области.

Отказ предоставлен на жилой дом №1 (I очередь 1 п.к.).

Основания для отказа: заказчиком строительства предоставлены заявление, приказовые и распорядительные документы на получение разрешения на первый пусковой комплекс I очереди объекта строительства. Согласно ДБН, пусковой комплекс – это определенная проектной документацией часть объекта строительства или его очереди. Из этого вытекает, что сам пусковой комплекс не может быть объектом строительства, а соответственно выдача разрешения на выполнение строительных работ на пусковом комплексе законодательством не предусмотрена.

Другие города

14. ЖК SunCity от ОК Сансити по ул. Генерала Бочарова 35, 53, 45-А в ж/м Котовского, мкр. III-3-9 в Одессе (3 очередь).

Основания для отказа: при проектировании объект строительства не обеспечен нормативными размерами площадок в составе придомовых территорий; добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

15. МФК CITÉ, который расположен в квартале, что ограничен ул. Исполкомовской, Паторжинского, Гоголя и Чернышевского в Днепре.

Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

16. ЖК Кришталеве озеро от Черновцы Монолит по ул. Чорновола в Черновцах.

Предоставлено два отказа.

Основания для отказа №1 (на жилой дом №5): класс последствий, указанный заказчиком при подаче заявления на получение разрешения на начало строительных работ (СС3), не согласуется с предоставленным расчетом класса последствий, а также экспертным заключением № 180928-3/А от 30.11.2018 (СС2). Объект строительства класса последствий СС2, что будет располагаться на территории города Черновцы долен рассматриваться соответствующим децентрализованным органом ГАСК Черновицкого городского совета.

Основания для отказа №2: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

17. ЖК Лазурный от Еврострой см по ул. Половки, 81а в Полтаве.

Основания для отказа: проектирование ведется за пределами отведенного земельного участка; запроектирована значительная площадь отмостки, что находится за пределами землевладения. Информация об оформлении суперфиция отсутствует.

18. Коттеджный городок "Кленовий гай" от Добробуд по ул. Микулинецкая, 116 в Тернополе.

Основания для отказа: не представлен экспертный отчет по результатам рассмотрения проектной документации по объекту в целом (предоставлено только на I очередь строительства) или экспертный отчет по результатам рассмотрения эскизного проекта, касающегося объекта в целом; наименование объекта строительства в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ не согласуется с наименованием указанным в экспертном отчете (не отражает очередность строительства); добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

19. ЖК Beverly Hills от Креатор-Буд по ул. Микулинецкая, 116 в Тернополе.

Получен отказ на реконструкцию с пристройкой и перестройкой существующего нежилого здания №2 под торговый центр.

Основания для отказа: не предоставлены необходимые документы, в частности экспертный отчет по комплексу (кварталу) в целом или экспертный отчет по результатам рассмотрения эскизного проекта; название объекта строительства в технических условиях присоединения к электрическим сетям электроустановок не совпадает с названием объекта строительства в заявлении о выдаче разрешения; чертежи генерального плана не соответствуют стадийности утверждаемой части проектной документации: положительный экспертный отчет получила и была утверждена стадия "Проект", а предоставленные чертежи генерального плана имеют стадию "Р" (рабочая документация), и др.

20. Жилой дом по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Отказ предоставлен Религиозной организации "Приход преподобного Иова Почаевского" в выдаче разрешения на церковь и многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения.

Основания для отказа: добавленная к заявлению документация отсканирована с нарушением требований к форматам электронных документов.

Отказано в принятии в эксплуатацию

Киев и область

1. ЖК Злагода от Киевгорстрой по ул. Архитектора Вербицкого в Дарницком районе Киева (I очередь).

Отказ предоставлен на жилой дом №1.

Основания для отказа: не предоставлена документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение строительных работ; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в частности по обеспечению доступности объекта маломобильными группами населения.

2. ЖК Edelweiss House от Edelburg Development по ул. Зверинецкой, 72, пер. Кленовом, 5 в Печерском районе Киева.

Рассмотрены две заявки на ввод в эксплуатацию по которым предоставлены отказы.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и оборудования, др.; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

3. ЖК POLARIS Home & Plaza от Perfect Group по ул. Семьи Кульженко, 22 в Оболонском районе Киева.

Основания для отказа: на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания; не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация.

4. ЖК Лесная сказка 2 от Comfort Life по ул. Радистов, 40 в Деснянском районе Киева.

Рассмотрено два заявления. Отказы предоставлены на ввод в эксплуатацию жилых домов № 3 и № 4.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

6. ЖК Камертон от Фундамент по ул. Речная, 4 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены документы, необходимые для принятия решений относительно выдачи сертификата.

7. ЖК Signature по ул. Мечникова, 11-а в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение строительных работ; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в частности по обеспечению доступности объекта маломобильными группами населения.

8. ЖК Navigator от ДСК-Житлобуд по пер. Балтийский, 23 в Оболонском районе Киева.

Рассмотрено два заявления по введению в эксплуатацию: на жилые дома №3 и №4.

Основания для отказа: не предоставлена документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение строительных работ; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в частности по обеспечению доступности объекта маломобильными группами населения.

9. ЖК ул. Краковская, 27а от Житло-Инвест на пересечении ул. Красногвардейской и ул. Краковской в Киеве.

Отказ предоставлен на жилой дом № 2.

Основания для отказа: на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в частности по обеспечению доступности объекта маломобильными группами населения.

10. ЖК Родной город от Спецжилфонд по ул. Качалова, 40 в Соломенском районе Киева (I очередь).

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

10. ЖК Киевский Шлях от Perfect Group по ул. Киевский шлях, 95 в Борисполе.

Отказ по введению в эксплуатацию предоставлен на физкультурно-оздоровительный комплекс (3 п.к) и отель (4 п.к). Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: срок действия договора аренды земельного участка истек 10.10.2018 (договор не возобновлен); не завершены общие строительные работы согласно проектным решениям: не установлены трансформаторы в здании ТП; не выполнены работы по устройству внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения; не установлено оборудование электрощитовой, насосной, индивидуального теплового пункта; не завершены строительные работы на первом этаже здания отеля (ресторан); не установлены поручни лестничных маршей; не выполнены внутренние отделочные работы; не установлено лифтовое и технологическое оборудование; не выполнены работы по устройству системы противодымной и противопожарной защиты; не завершены работы по устройству пандусов для маломобильных групп населения и т.п.

11. ЖК Desna Park Residence от Desna PRO в селе Зазимье Броварского района Киевской области.

Отказ предоставлен на ввод в эксплуатацию жилых домов №№ 1-4.

Основания для отказа: не предоставлены документы, необходимые для принятия решений относительно выдачи сертификата.

12. ЖК Гранд Парк от Проф-Строй ЛТД по ул. Фельдмана, 1 в Броварах Киевской области (I очередь).

Основания для отказа: согласно проектной документации водоснабжение и бытовая канализация будет осуществляться централизованными городскими сетями водопровода и канализации, однако рабочая документация на подключение к существующим сетям города отсутствует – объект не подключен к городским сетям водоснабжения и канализации; конструкция пандуса не соответствует проектным решениям; высотные отметки отмостки, входной группы, окон цокольного этажа относительно уровня пола 1-го этажа не соответствуют проектным; не выполнены работы по строительству ТП; электроснабжение жилого дома осуществляется от строительной площадки; не выполнены строительные работы по монтажу систем противопожарной сигнализации, систем концентрации газа, систем оповещения о пожаре; проектом предусмотрено утепление снаружи оконных откосов огнестойкими минераловатными плитами, фактически утепление выполнено пенополистирольными плитами; уровень пола 1 этажа находится выше уровня входа в дом на 1.5 м, при этом не обеспечено способ подъема для маломобильных групп населения; не выполнены работы по строительству перегородки с дверью входного тамбура дома в осях А-Б, 6-8.

13. ЖК На Прорезной 2 от Comfort Life по ул. Центральная (Чапаева), 1 в поселке Гостомель Киевской области (II очередь: жилые дома № 4, № 5, № 6, здание ДДЗ на 110 мест.)

Рассмотрено 4 заявления, по результатам которых предоставлены отказы.

Основания для отказа: не предоставлена проектная, исполнительная документация и материалы технической инвентаризации.

14. ЖК Чабаны 2 от Форум-Жилстрой по ул. Машиностроителей в с. Чабаны, Киево-Святошинского района Киевской области.

Отказ предоставлен на жилой дом и сооружения наземных гаражей № 1 и №2.

Основания для отказа: не выполнены все строительно-монтажные работы, предусмотренные утвержденной проектной документацией.

Другие города

15. ЖК Пятьдесят восьмая жемчужина и ЖК Пятьдесят седьмая жемчужина от Kadorr Group по ул. Архитекторская в Киевском районе Одессы.

Основания для отказа: не предоставлена для осмотра проектно-технологическая и исполнительная документация.

16. ЖК Favorit от ОК Фаворит по ул. Набережной Победы, 40 Д в Днепре.

Основания для отказа: строительные работы выполнены не в полном объеме.

17. Микрорайон Европейский city от M Group Development по ул. Европейская, 3 в селе Волчинец г. Ивано-Франковска.

Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: на объекте строительства не выполнены работы по обеспечению доступа к объекту для маломобильных групп населения (отсутствуют пандусы, тактильные элементы, места парковки для маломобильных групп населения и др.); коммерческие помещения и часть жилых помещений эксплуатируется.

18. ЖК Red House II от M Group Development по ул. Хоткевича Гната, 65б в Ивано-Франковске (4 п.к.).

Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: не предоставлена проектная и исполнительная документация; на объекте строительства не выполнены работы по обеспечению доступа для маломобильных групп населения (отсутствуют пандусы, тактильные элементы, места парковки для маломобильных групп населения и др.; коммерческие помещения и часть жилых помещений эксплуатируется.

19. ЖК Городок Липки от Ярковиця по ул. Гетьмана Мазепы, 164 в Днепропетровске (XXII очередь – детский сад).

Основания для отказа: не предоставлена надлежащим образом утвержденную проектную документацию; не представлена исполнительную документацию: общий журнал работ, журнал авторского надзора, журнал входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования и специальные журналы; не предоставлены акты испытания контура заземления и молниезащиты, отсутствуют узлы учета электроснабжения силовых и осветительных агрегатов; не представлены акты испытания запорной арматуры котельной, отсутствуют всасывающие клапаны в помещении котельной.

20. ЖК SKYцентр от M Group Development по ул. Бельведерская, 16 в Киеве.

Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: не выполнены работы по обеспечению доступа к объекту для маломобильных групп населения (отсутствуют пандусы, тактильные элементы, места парковки для маломобильных групп населения и др.; коммерческие помещения и часть жилых помещений эксплуатируется.

21. ЖК Южный Квартал (секция №12) и ЖК Кришталеве озеро (секция №4) от Черновцы Монолит по ул. Чорновола в Черновцах.

Предоставлено два отказа.

Основания для отказа: не подана проектная и исполнительная документация.

22. ЖК Новый Парковый от АГРОСТРОЙСЕРВИС по ул. 30-летия Победы, 25 в Черкассах.

Основания для отказа: в п. 2 акта готовности к эксплуатации не указаны субподрядные организации; технический паспорт не соответствует объекту.

23. ЖК River Park 3 от M Group Development по ул. Галицкая, 141 в Киеве.

Рассмотрено два заявления.

Основания для отказа: не предоставлена проектная и исполнительная документация; на объекте строительства не выполнены работы по обеспечению доступа к объекту для маломобильных групп населения (отсутствуют пандусы, тактильные элементы, места парковки для маломобильных групп населения и др.).

24. ЖК Imperial Park Avenue от MS Империал по ул. Ровенской, 7 в Черновцах.

Основания для отказа: заказчиком не подана проектная и исполнительная документация, энергетический сертификат здания, не продлен договор аренды на земельный участок, трансформаторная подстанция в стадии строительства, не завершены строительные работы в подземном паркинге, не смонтированы лифты, отсутствует инженерное оборудование (газовые котлы, счетчики газа , электроэнергии и воды).

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, каким застройщикам ГАСИ выдала разрешения на строительство и сертификаты готовности в свою последнюю неделю работы.