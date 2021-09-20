Рекорды ГАСИ: полный список последних разрешений на ЖК

Перед ликвидацией Госархстройинспекция установила рекорд по эффективности, выполнив за неделю двухмесячную норму по количеству выданных застройщикам документов.

Публикуем перечень того, что выдала ГАСИ с 7 по 15 сентября. Начнем с разрешений на строительство. Итак, кому и где позволили возводить ЖК (СС3) – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Киев

1. Новое строительство. ЖК пер. Моторный, 3-а, 4, 6, 8 в Голосеевском районе Киева от Спецжилфонд (корректировка II очереди). Спецжилфонд выступает одним из заказчиков.

Разрешение предоставлено на строительство двух 25-этажных домов на 680 квартир.

В 2013 году по проекту, на который выдано разрешение, построена и введена в эксплуатацию I очередь строительства: жилой дом №1 – пер. Моторный, 9, жилой дом №2 – пер. Моторный, 9-А. Сейчас проект откорректирован и реализуется II очередь строительства.

2. ЖК Hello House по ул. Николая Кибальчича, 1 в Днепровском районе Киева от Nice Development.

Разрешение предоставлено на строительство трех 24-этажных жилых домов на 816 квартир.

Обращаем внимание, что основанием для отказа в июне 2021 года, что предшествовал выдаче разрешения, было то, что предельно допустимая этажность объекта строительства составляет 24 этажа, а в соответствии с чертежами утвержденной проектной документации запроектировано двухуровневые квартиры на 25 и 26 этажах.

3. ЖК Традиция от Интергал-Буд по ул. Елены Пчелки, 3 в Дарницком районе (I очередь, IV п. к.).

Разрешение предоставлено на строительство детского дошкольного учреждения.

4. Новое строительство. ЖК ул. Леси Украинки, 7-9 в Печерском районе Киева.

Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером комплекса будет Taryan Group.

Разрешение предоставлено на строительство многофункционального комплекса, что граничит с ЖК Jack House этого же застройщика.

Предусмотрено строительство 34-этажных домов на 6-уровневом стилобате, в составе комплекса – 289 квартир.

5. Продолжение строительства. ЖК Orange City от GEOS вдоль Лысогорского спуска, напротив группы зданий №26-А в Голосеевском районе Киева.

Разрешение предоставлено на строительство ІІІ очереди, предусматривающей 26-этажные дома на 1332 квартиры.

6. Новое строительство. ЖК ул. Клеманская, 6-8 в Дарницком районе Киева.

Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером комплекса будет Perfect Group.

Разрешение предоставлено на строительство жилого комплекса на землях промышленности площадью более 8 га, что на праве постоянного пользования относятся ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины".

Предусмотрено строительство 24-этажных домов на 3592 квартиры.

7. Новое строительство. ЖК ул. Старонаводницкая/ул. Генерала Алмазова (ул. Старонаводницкая, 2-а) в Печерском районе Киева от Фундамент.

Разрешение предоставлено арендатору земельного участка ООО "ЖК Старонаводницкий", генподрядчик – ООО "ГК" Фундамент ".

ЖК располагается у Наводницкой башни №4. Предусмотрено строительство 24-этажных жилых домов на 256 квартир с подземным паркингом.

8. Новое строительство. ЖК ул. Ивана Миколайчука (бывшая ул. Серафимовича), 3 в Днепровском районе Киева.

Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером комплекса будет Stolitsa Group.

Разрешение предоставлено на строительство многофункционального комплекса на землях коммерческого назначения. В составе комплекса предусмотрены квартиры и апартаменты.

9. Новое строительство. ЖК просп. Оболонский, 18 в Оболонском районе Киева.

Разрешение предоставлено на реконструкцию нежилого здания в пределах существующих фундаментов под многофункциональный комплекс жилого и общественного назначения.

Генподрядчик – ООО "КДД Стандарт", что осуществлял строительство Standard One Terminal (Апарт-отель) от KDD Engineering.

Предусмотрено строительство 16-этажных домов на 462 квартиры.

10. Новое строительство. ЖК Стиль от Интергал-Буд по ул. Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса), у дома 5-б в Печерском районе Киева.

Предусмотрено строительство жилого дома на 199 квартир с паркингом.

11.Интергал-Буд получил разрешение на реконструкцию многоэтажного жилого дома под жилой дом на ул. Воскресенская, д. 7 в Днепровском районе Киева, что граничит с ЖК Парковые Озера.

Разрешение предоставлено без земельного участка, так как не предусмотрено изменение внешних геометрических размеров их фундаментов в плане.

В то же время, согласно технико-экономических показателей жилого дома, содержащихся в Реестре строительной деятельности, предусмотрено размещение 61 апартаментов, информация о наличии и количестве квартир отсутствует.

12. МФК ул. Нагорная, 47 в Шевченковском районе Киева от Интергал-Буд.

Разрешение выдано на реконструкцию нежилых зданий с помещениями сопутствующего назначения без изменения геометрических размеров фундаментов в плане под многофункциональный комплекс. Разрешение предоставлено без земельного участка. В составе МФК предусмотрено 184 апартаментов.

13. Продолжение строительства. ЖК Рідне місто от Спецжилфонд по ул. Качалова, 40 в Соломенском районе Киева (6 очередь строительства).

14. МФК ул. Генерала Шаповала, 1-3 в Соломенском районе Киева.

Разрешение предоставлено на строительство зданий гостиничного, офисного и многофункционального назначения. В составе объекта предусмотрено апарт-отель. В то же время код здания согласно ГК: 1122.1 Дома многоквартирные массовой застройки.

15. Новое строительство. ЖК Gravity Park от Креатор-Буд на просп. Победы, 139 в Святошинском районе Киева (I очередь).

Разрешение предоставлено на реконструкцию гостинично-жилого комплекса "Пролисок" в гостинично-туристический комплекс. Однако под видом гостинично-туристического комплекса на землях рекреационного назначения строится ЖК.

В I очередь строительства предусмотрено сооружение 9-этажных зданий на 496 апартаментов.

16. Продолжение строительства. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP по ул. Лебедева Академика, 36 в Голосеевском районе Киева.

По выданному разрешению предусмотрена застройка участка площадью 1.114 га. Предусмотрено строительство 9-этажных домов на 617 квартир.

17. ЖК просп. Любомира Гузара,1 в Соломенском районе Киева.

Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером комплекса будет Saga Development.

Жилой комплекс предусматривает строительство 9-этажных домов на 1659 квартир с подземными паркингами. Наименование объекта предусматривает также строительство спортивного комплекса.

ЖК будет размещаться на земельном участке Национального авиационного университета.

Киевская область

18. Продолжение строительства. ЖК Озерный Гай от Интергал-Буд по ул. Свободы, 1 в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области.

Получено четыре разрешения: на 11-25 очереди, 26 очередь (паркинг), 32 очередь (фитнес) и жилые дома №10, 11, 12, 13.

19. Новое строительство. ЖК просп. Героев Небесной сотни в с. Софиевская Борщаговка Киевской области, примыкает к г. Вишневому от Укржитло-Стройинвест.

Разрешение предоставлено на застройку земельных участков площадью 12 га.

20. Продолжение строительства. ЖК Гостомель Residence от Галсинтез Строй по ул. Богдана Хмельницкого в поселке Гостомель Киевской области (I и очередь).

21. Продолжение строительства. ЖК Krona Park II от Cityconsult Development по ул. Киевская на территории 3 микрорайона IV жилого района г. Бровары.

Разрешение предоставлено на строительство 6-й очереди.

22. ЖК На Прорезной 2 от Comfort Life по ул. Центральная (улица Чапаева), 1 в поселке Гостомель Киевской области.

Предусмотрено строительство 9-этажного жилого комплекса на 331 квартиру.

Сооружение ЖК началось до получения разрешения.

23. ЖК Sky 2 от Novosell Invest по ул. Университетская, 1-Т/2 в Ирпене Киевской области.

Разрешение предоставлено на 16-этажный дом, который предусматривает в составе 304 квартиры. Дом уже построен.

24. Продолжение строительства. ЖМ Новая Буча от New Sigma Development по ул. Бориса Гмыри, 11, 13 в Буче Киевской области (VIII-XIII очереди строительства).

По выданному разрешению предусмотрено 3186 квартир в 9-этажных домах.

Одесса и область

25. Продолжение застройки. ЖК Пространство Eco City от Пространство Девелопмент по ул. Радостная, 37а в Малиновском районе Одессы (микрорайон "Черемушки").

Разрешение предоставлено на застройку земельного участка 5123755800:00:003:0036 площадью 1.4798 га. Предусмотрено строительство 7 очередей.

В планах застройщика разместить ЖК Пространство Eco City 15 га земли. В мае текущего года заказчик получил разрешение на застройку 3-х земельных участков площадью почти 3,3 га.

26. Продолжение строительства. ЖК Победа от СМУ-1 в Приморском районе Одессы.

Разрешением предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов на 369 квартир со сносом существующих на участке нежилых зданий и сооружений "Одесгорэлектротранс".

27. Продолжение строительства. ЖК Парус на пересечении ул. Парковая/ул. 1-го Мая (по документам адрес: ул. Лазурная, 2-Б) в Черноморске Одесской области (II очередь).

28. Новое строительство. ЖК на просп. Небесной сотни, 43, 43-А в Киевском районе Одессы. Заказчик – ООО "Золотая осень 2020 плюс", которое было создано 10 месяцев назад.

Предусмотрено строительство жилого дома в 14 этажей на 182 квартиры.

29. ЖК Сити Парк от KONA по ул. Пестеля, 6 в Малиновском районе Одессы.

Разрешение выдано на застройку участков, где уже в 2017-2019 годах построено и введено в эксплуатацию два дома, однако осталось место для третьего.

Сейчас предусмотрено строительство 17-этажного дома на 573 квартиры.

30. Новое строительство. ЖК ул. Балковская, 55 в Приморском районе Одессы.

Источники НЕРУХОМІ сообщают, что девелопером комплекса будет Пространство Девелопмент.

Разрешение предоставлено на строительство жилого комплекса, дома с многоэтажным паркингом на двух земельных участках: для общественной застройки и строительства паркинга.

Предусмотрено сооружение 12-этажных домов на 158 квартир.

31. Продолжение строительства. ЖК Эллада от Гефест по ул. Генуэзская, 1, 1/1 в Приморском районе Одессы.

Получено два разрешения на 8 и 9 очередь, на строительство административных зданий.

32. Новое строительство. ЖК по ул. Прохоровской, 33/1 в Малиновском районе Одессы.

Разрешение предоставлено на строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом на землях для общественной застройки.

33. Продолжение строительства. Микрорайон Таировские сады от Одеком Девелопмент в селе Лиманка, ж/м "Дружный", массив 10 участок 26/2 и части участка 27 (3 пусковой комплекс).

Львов и область

34. Apartel Skhidnytsya от Desna PRO по ул. Котляревского, 88, пгт. Сходница, г. Борислав во Львовской области.

Разрешение предоставлено на строительство рекреационного комплекса с апартаментами и объектами инфраструктуры "Апартель Сходница". Код здания: 1211.1 Отели, в составе предусмотрено 383 апартамента.

Строительство и реализацию апартаментов начато до получения разрешительного документа.

35. Новое строительство. ЖК WELL towers по ул. В. Липинского, 12 во Львове.

Разрешение предоставлено на реконструкцию с расширением комплекса нежилых зданий на ул. В. Липинского, 12 за счет достройки многофункционального здания с административными, общественными помещениями, апартаментами и подземным гаражом.

В Реестре строительной деятельности отсутствует информация о наличии и количестве апартаментов в объекте.

Харьков

36. ЖК просп. Гагарина, 39-А в Харькове от Жилстрой-2.

Разрешение предоставлено на строительство многофункционального комплекса смешанного использования с многоквартирными жилыми единицами.

В комплексе предусмотрено строительство двух жилых секций на 236 квартир.

Другие регионы

37. Продолжение строительства. ЖК Beverly Hills от Креатор-Буд по ул. Микулинецкая, 116 в Тернополе.

Получено два разрешения на строительство многоквартирных жилых домов №3 и №4.

38. Новое строительство. ЖК Amber Park от Devercity group по ул. Данила Галицкого, 16 в Киеве.

Предусмотрено строительство 10-этажного жилого комплекса на 367 квартир.

39. Продолжение строительства. ЖК просп. Независимости, 104-А в Черновцах от Ромтисбуд.

Разрешение предоставлено на строительство 5-6 очереди. Предусмотрено 10-этажный дом на 36 квартир.

40. Новое строительство. ЖК ул. 15 апреля-Академика Сахарова в Тернополе.

Разрешение предоставлено на многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и гаражом (I очередь).

41. Новое строительство. ЖК Доминиканский от Креатор-Буд по ул. Юлиана Опильского, 1 - ул. С. Крушельницкой в Тернополе.

Предусмотрено строительство 16-этажного дома на 169 квартир.

Реализация квартир началась до получения разрешения.

42. ЖК Лазурный от ЕвроСтрой СМ по ул. Половки, 81а в Полтаве.

Строительство началось до получения разрешения.

В декабре прошлого года отказ ГАСИ был предоставлен в связи с тем, что проектом строительства была превышена плотность населения, не обеспечены паркоместа, не обеспечено достаточность площадок для занятий физкультурой и игр детей.