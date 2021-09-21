Медиа

Сертификаты "авансом": какие ЖК ввела в эксплуатацию ГАСИ напоследок

Команда Нерухомі 21.09.2021 20:35

9 мин

Госархстройиспекция за неделю перед прекращением функционирования выдала строительным компаниям сертификаты готовности по 64 жилым комплексам (СС3). Некоторые объекты инспекция ввела в эксплуатацию намного раньше заявленных застройщиками сроков.

Кто успел "запрыгнуть в последний вагон" и получить от ГАСИ сертификаты на ЖК в период с 7 по 15 сентября – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание:

Обзор работы ГАСИ

Источник:

НЕРУХОМІ

Alt:

 

Киев

1. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд на пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

2. ЖК Uno City House от ИСК Обрий по ул. Елены Телиги, 25 в Шевченковском районе Киева.

Комплекс введен без задержек.

3. ЖК Город Цветов. Парковый квартал от МЖК "Оболонь" по ул. Тираспольской, 43 в Подольском районе Киева.

Получено четыре сертификата готовности: на жилые дома №№ 9, 10, 10-а и 10-б. Дома введены в заявленный срок.

4. ЖК Podil Plaza & Residence от Status Group по ул. Глубочицкая, 73-77 в Шевченковском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1 секция №2. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

5. ЖК Традиция от Интергал-Буд по ул. Елены Пчелки, 3 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен подземный паркинг.

6. ЖК Итальянский квартал от Киевгорстрой по ул. Богатырской к северу от залива Верблюд, урочище Оболонь в Оболонском районе Киева.

Получено 12 сертификатов на 9 жилых домов: №№ 1, 2, 4-6, 8-14 и наземные гаражи открытого типа. Задержка во введении домов №№ 1, 2, 4, 13, 14 – 1 год и 3 квартала, домов №№ 5, 6, 11, 12 – 3 квартала, дома №№ 8, 9, 10 введены раньше запланированного срока на 1 квартал.

7. ЖК Вудстория от Perfect Group по ул. Полесская в Дарницком районе Киева.

Получено два сертификата. В эксплуатацию принят жилой дом №1 (с задержкой в 1 квартал) и №5 (раньше запланированного срока на 1 квартал).

8. МФК Metropole от Altis-Holding по ул. Большая Васильковская, 91-93 в Печерском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

9. ЖК Сырецкие сады от Интергал-Буд по ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №8 и котельная. Задержка от первоначально заявленного срока – 1 квартал.

10. ЖК Parkland от ZIM Group.

Получено два сертификата готовности на жилые дома Smart 14 и Smart 15 по ул. Янтарной и ул. Березовой в Соломенском районе Киева. Задержка во введении – 1 год.

11. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP.

Получено два сертификата готовности.

В эксплуатацию введен жилой дом по ул. Академика Заболотного, 148 в Голосеевском районе Киева раньше запланированного срока на 2 квартала. Также получен сертификат на общественный дом №115.

12. ЖК RiverStone от UDP на Днепровской набережной, 14 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №9 раньше запланированного срока на 1 квартал.

13. ЖК Харьковский от Киевгорстрой на Харьковском шоссе, 210 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию принят паркинг.

14. ЖК Ревуцкий от ДСК-ЖИТЛОБУД на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №3 в заявленный срок.

15. ЖК Olympic Park от Status Group по ул. Харьковское шоссе, 210 в Дарницком районе Киева (I очередь, 2 п.к.).

В эксплуатацию введено секцию № 2 дома А. Задержка во введении – 1 год и 2 кварталы.

16. ЖК 044 от Kiev Development Group на ул. Кирилловская (Фрунзе) 37, 37а в Подольском районе Киева (2 и 3 п.к.)

В эксплуатацию введен жилой дом № 2. Весь комплекс принят в эксплуатацию. Задержка во введении составляет более года.

17. ЖК San Francisco Creative House от Saga Development на просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева (II, ІIІ очереди).

В эксплуатацию принят жилой дом №2 и общественный комплекс с подземным паркингом. Задержка во введении – 2 года.

18. ЖК пер. Моторный, 11 от Житлоинвестбуд-УКБ на пер. Моторном, 11 в Голосеевском районе Киева (II очередь).

В эксплуатацию принято жилой дом №3. Задержка во введении – более 2 лет.

19. ЖК Современный квартал от Азил Девелопмент Групп на проспекте Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 9-Б в Соломенском районе Киева.

В эксплуатацию принят дом №4 раньше запланированного срока на 1 квартал.

20. ЖК Бережанский от Галжитлобуд по ул. Бережанской, 15 в Оболонском районе Киева (4 очередь 1-й п.к и 2 очередь 1-й п.к).

Получено два сертификата готовности. В эксплуатацию приняты жилые дома № 8 и № 9. Задержка – больше года.

21. ЖК Great от РІЕЛ на пер. Заводской, 1, 1/2, 2, ул. Причальная, 1/5, 5 в Дарницком районе Киева (I очередь: 1 п.к, 3 п.к, И очередь: 2 п.к).

Получено два сертификата: на жилые дома №№1, 2, 3. Задержка во введении – 1 квартал.

22. ЖК Forest Park от ZIM Group на ул. Днепроводская, 1 (по документам: ул. Павлика Морозова и ул. Академика Оппокова) в Оболонском районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №2 в заявленный срок.

Киевская область

23. ЖК Idilika от Bricks Development по ул. И. Кожедуба, 8-А в Буче Киевской области.

Комплекс введен в эксплуатацию. Задержка составила 1 год и 3 квартала.

24. ЖК Millennium State от R-Building по ул. И. Кожедуба, 3, 3-А в Буче Киевской области (3 очередь).

В эксплуатацию введен дом №3 (секция Д). Задержка во введении – 3 квартала.

25. ЖК Sofia Nova от Мартынов по ул. Мира и ул. Пригородной в с. Новоселки Киевской области.

Получено четыре сертификата готовности: на жилые дома по ул. Мира, 1; ул. Мира 3; ул. Пригородная, 6; ул. Пригородная 8. Задержка во введении – 1 квартал.

26. ЖК Центральный-Премиум от СК ЖК Центральный по ул. Соборная, 122 в Ирпене Киевской области.

Введен трехсекционный жилой дом №1 раньше планируемого срока на 1 квартал.

27. ЖК Гранд Бурже от Linevich Group в пределах улицы Вишневой, Леси Украински и бульвара Леонида Бирюкова в Буче Киевской области.

В эксплуатацию введены секции №№ 1-3 в жилом доме № 4. Секции №№ 1 и 2 – раньше запланированного срока на 1 квартал, секцию №3 – вовремя.

28. ЖК Paradise Avenue от ZIM Group по ул. Черновола в с. Крюковщина Киевской области.

В эксплуатацию введен 5-секционный жилой дом № 6. Задержка ввода – 1 год и 1 квартал.

29. ЖК Стожары от EuroCity Development в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Получено два сертификата на двухсекционный жилой дом №3. Задержка во введении составляет 1 год.

30. ЖК Krona Park II от Cityconsult Development по ул. Киевская на территории 3 микрорайона IV жилого района в Броварах.

В эксплуатацию введен жилой дом №1.1, офисное здание, ТП 1 (I очередь). Задержка во введении – 3 квартала.

31. ЖК Лесной квартал от Альянс Новобуд в Броварах Киевской области.

Введен жилой дом №12 (II очередь). Задержка во введении – 2 квартала.

32. ЖК Озерный Гай от Интергал-Буд по ул. Свободы, 1 в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области (24 очередь).

В эксплуатацию приняты жилые дома №42 и №43. Задержка во введении – 3 квартала.

33. ЖК София Резиденс от Мартынов в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

Получено два сертификата. В эксплуатацию приняты жилые дома на пр. Мартынова, 13 (1 очередь); пр. Мартынова, 15 (2 очередь); пр. Мартынова, 24 (4 очередь) – в заявленный срок.

34. ЖК София Сити от Мартынов в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

Получено два сертификата готовности. В эксплуатацию введены жилые дома по ул. Ак. Королева, 4 (3 очередь) и по ул. Ак. Королева, 6 (4 очередь) – в заявленный срок.

35. ЖК Набережный от Эркер по ул. Запорожская, 17 в Белой Церкви Киевской области.

Комплекс введен в эксплуатацию. Задержка во введении – 2 года.

36. ЖК Модуль в пределах бульвара Леонида Бирюкова, ул. Вишневая, ул. Степана Бандеры в Буче Киевской области.

В эксплуатацию принят дом №3 раньше запланированного срока на 1 квартал.

37. ЖК ATRIA CITY. TEREMKY от ATRIA в пгт. Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области (I очередь, 1-2 п.к).

В эксплуатацию приняты секции №1 и №2 дома 1. Задержка во введении – 3 квартала.

38. ЖК AGAM от ЖК РЕАЛ по ул. Бакинская в с. Крюковщина Киевской области (IV и V очереди строительства).

В эксплуатацию принят жилой дом №4 (секции № 1-2). Задержка во введении – 1 квартал.

39. ЖМ Новая Буча от New Sigma Development по ул. Бориса Гмыри, 11, 13 в Буче Киевской области.

В эксплуатацию введен жилой дом №5 (две секции), без задержек.

Одесса и одесская область

40. Микрорайон Малиновский сады от ОГЭКУ Девелопмент в селе Лиманка, ж/м "Дружный", массив 10, участок 26/2 и части участка 27 (III очередь, 2 п.к: секция 5).

В эксплуатацию введен дом №1 секции № 5. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

41. ЖК Manhattan от Graf development на Люстдорфской дороге, угол ул. Акад. Филатова в Одессе.

В эксплуатацию принят жилой дом 1 с подземным паркингом. Задержка во введении – 1 год и 2 квартала.

42. Клубный дом Graf на Педагогической от Graf development по ул. Педагогическая, 34-А в Приморском районе Одессы введен в эксплуатацию. Задержка во введении – больше года.

43. ЖК Акварель-2 от Акварель по ул. Жемчужная, 3а в селе Лиманка Одесской области.

В эксплуатацию приняты секции №№ 3-4. Задержка во введении секции № 3 – 1 квартал, секция № 4 – без задержек.

44. ЖК Пятьдесят третья жемчужина от Kadorr Group по ул. Архитекторская в с. Лиманка Одесской области введено в эксплуатацию раньше запланированного срока на 2 квартала.

45. ЖК Родос от Гефест по ул. Генуэзская, 1, ул. Генуэзская, 1-Д в Приморском районе Одессы (1 очередь).

В эксплуатацию введены секции А и Б. Задержка составляет более года.

46. ЖК Бульвар Акаций от Молодежное по ул. Бугаевская, 44 в Малиновском районе Одессы.

В эксплуатацию принят двухсекционный жилой дом №1. Задержка во введении – 1 квартал.

Львов и область

47. ЖК ул. Стрыйская, 45 во Львове от Галжитлобуд.

Получено два сертификата готовности: на жилой дом №1 (секции А, Б, В) и дом №2 (секции К, Л, М, Н). Задержка во введении жилого дома №1 составляет 1 год.

48. ЖК Эко-дом на Тракте 2 от Эко-Дом в с. Лисиничи Пустомытовского района Львовской области.

В эксплуатацию введены 5-7 секции дома.

49. ЖК Эко-дом на Тракте от Эко Дом по ул. Р. Шухевича в с. Лисиничи Пустомытовского района Львовской области (3 очередь).

В эксплуатацию введены секции 6-9 дома №2. Задержка во введении – 3 квартала.

50. ЖК Национальный от Моя країна по ул. Стрыйская, 108 во Львове.

В эксплуатацию введен офисно-коммерческий центр №№7,8.

51. ЖК Lazur Sky от Lazur Group по ул. Зеленая, 115Д.

В эксплуатацию введена секция №7 трисекционного жилого дома. Задержка во введении составляет 1 год.

Харьков и область

52. ЖК Сказка от Трест Жилстрой-1 по ул. Полтавский Шлях, 186 в Харькове (I очередь).

Получено три сертификата готовности. В эксплуатацию принят 3-секционный жилой дом №8 в заявленный девелопером срок, 3-секционный жилой дом №18, и 2-секционный жилой дом №17.

53. ЖК ул. Клочковская, 98 а от Трест Жилстрой-1 по ул. Клочковская, 98, 98-А в Харькове (1-й п.к. корпус №1, ТП).

Сертификат получен на 176 квартир, что соответствует разрешительному документу. В то же время строительство дома № 2 продолжается.

54. ЖК Мира-3 от Трест Жилстрой-1 на просп. Московском (между ул. Двенадцатого Апреля и просп. Индустриальным) в Харькове (3 очередь, 5 п. к.).

Получено 4 сертификата готовности: на жилые дома №№ 1, 2, 4, 9. Дома введены без задержек.

55. ЖК Левада от Трест Жилстрой-1 по ул. Лисаветинской, 2-Б в Харькове.

В эксплуатацию введены жилые дома 5а и 5б раньше запланированного срока на 1 квартал.

56. ЖК Победы-2 от Трест Жилстрой-1 по ул. Победы, 86 в Харькове (ІІІ пусковой комплекс).

Многосекционный жилой дом №3 введен в эксплуатацию раньше заявленного срока на 1 квартал.

57. ЖК Дипломат от Констракшн Груп по ул. Минская, пер. Минский, 3 в Харькове принят в эксплуатацию. Задержка во введении – больше года.

Днепр то область

58. ЖК Днепровская Брама 2 от Инвестднипробуд в жилом микрорайоне "Владимирский" пгт. Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области (2 очередь).

Получено два сертификата готовности на 2-секционный жилой дом №2 (задержка во введении – 2 квартала) и еще один жилой дом.

Другие регионы

59. ЖК на ул. Лучакивского-Троллейбусная по ул. Троллейбусная, 7а в Тернополье от Тернополь Стройконтроль введен в эксплуатацию. Несмотря на то, что заявленный срок сдачи в эксплуатацию – IV квартал 2023 года.

60. ЖК ул. Киевская/ул. Тарнавського от ТернопольСтрой по ул. Киевская-Генерала М. Тарнавского в Тернополе (2 очередь, 6 п.к).

В эксплуатацию принята секция №10 дома №3. Задержка во введении – 2 квартала.

61. ЖК Семейный комфорт от СМУ-6 по ул. Немировское шоссе в с. Винницкие Хутора, Винницкого района (21 очередь).

В эксплуатацию введен детский сад на 110 мест.

62. ЖК Парковый комплекс от Креатор-Буд на просп. Степана Бандеры, 83 в Тернополе.

В эксплуатацию введен жилой дом № 4 с задержкой в 1 год.

63. ЖК Богуслава от Авангард по ул. Будного, 3 в Тернополе.

Комплекс принят в эксплуатацию. При том, что заявленная дата ввода 4-секционного дома – 1 квартал 2022-го и 1 квартал 2023 года.

64. ЖК Ривер Сити от Интергал-Буд на проезде Шпаковском, 25,27,29 (II п.к).

В эксплуатацию принят жилой дом №2. Задержка во введении – 1 квартал.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, каким застройщикам Госархстройинспекция выдала разрешения на строительство в свою последнюю неделю работы.

Объекты:

ЖК Левада ЖК ул. Клочковская, 98 а ЖК Мира-3 ЖК Дипломат ЖК Сказка ЖК Днепровская Брама 2 ЖК Эко-дом на Тракте 2 ЖК Lazur Sky Клубный дом Graf на Педагогической ЖК ул. Стрыйская, 45 ЖК Национальный ЖК Пятьдесят третья жемчужина ЖК Ревуцкий ЖК Центральный-Премиум ЖК Бульвар Акаций ЖК Современный квартал ЖК ATRIA CITY. TEREMKY ЖК Great ЖК Академ-Квартал ЖК Krona Park II ЖК Акварель-2 ЖК Итальянский квартал ЖК Sofia Nova ЖК Olympic Park ЖК Idilika ЖК Стожары ЖК Paradise Avenue ЖК Сырецкие сады ЖК Forest Park ЖК San Francisco Creative House ЖК AGAM ЖК 044 ЖК Родос ЖК Гранд Бурже Микрорайон Таировские сады ЖК София Резиденс ЖК Модуль ЖК Вудстория ЖК Manhattan ЖК Podil Plaza & Residence ЖК Millennium State ЖМ Новая Буча ЖК PARKLAND ЖК Uno City House ЖК Озерный гай Гатное ЖК Набережный ЖК пер. Моторный, 11 МФК Metropole ЖК Город цветов. Парковый квартал ЖК София Сити ЖК Кришталеві джерела ЖК RiverStone ЖК Бережанский ЖК Харьковский ЖК Традиция ЖК Лесной квартал

Застройщики:

ИНВЕСТДНЕПРОБУД ЖК РЕАЛ Эко Дом Молодежное Азил Девелопмент Групп Cityconsult Development Акварель ATRIA Lazur Group Bricks Development EuroCity Development Моя країна New Sigma Development ZIM Group СК ЖК Центральный R-Building Галжитлобуд Креатор-Буд Kiev Development Group Altis-Holding Linevich Group Одеком Девелопмент Альянс Новобуд ИСК Обрий ТернопольСтрой Perfect Group РІЕЛ Мартынов KSM-GROUP Status Group Гефест Эркер Трест Жилстрой-1 Констракшн Групп Graf development ДСК-ЖИТЛОБУД Житлоинвестбуд-УКБ Kadorr Group Saga Development Киевгорстрой МЖК «Оболонь» Интергал-Буд UDP

Комментарии

873