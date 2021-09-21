Сертификаты "авансом": какие ЖК ввела в эксплуатацию ГАСИ напоследок

Госархстройиспекция за неделю перед прекращением функционирования выдала строительным компаниям сертификаты готовности по 64 жилым комплексам (СС3). Некоторые объекты инспекция ввела в эксплуатацию намного раньше заявленных застройщиками сроков.

Кто успел "запрыгнуть в последний вагон" и получить от ГАСИ сертификаты на ЖК в период с 7 по 15 сентября – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Киев

1. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд на пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

2. ЖК Uno City House от ИСК Обрий по ул. Елены Телиги, 25 в Шевченковском районе Киева.

Комплекс введен без задержек.

3. ЖК Город Цветов. Парковый квартал от МЖК "Оболонь" по ул. Тираспольской, 43 в Подольском районе Киева.

Получено четыре сертификата готовности: на жилые дома №№ 9, 10, 10-а и 10-б. Дома введены в заявленный срок.

4. ЖК Podil Plaza & Residence от Status Group по ул. Глубочицкая, 73-77 в Шевченковском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1 секция №2. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

5. ЖК Традиция от Интергал-Буд по ул. Елены Пчелки, 3 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен подземный паркинг.

6. ЖК Итальянский квартал от Киевгорстрой по ул. Богатырской к северу от залива Верблюд, урочище Оболонь в Оболонском районе Киева.

Получено 12 сертификатов на 9 жилых домов: №№ 1, 2, 4-6, 8-14 и наземные гаражи открытого типа. Задержка во введении домов №№ 1, 2, 4, 13, 14 – 1 год и 3 квартала, домов №№ 5, 6, 11, 12 – 3 квартала, дома №№ 8, 9, 10 введены раньше запланированного срока на 1 квартал.

7. ЖК Вудстория от Perfect Group по ул. Полесская в Дарницком районе Киева.

Получено два сертификата. В эксплуатацию принят жилой дом №1 (с задержкой в 1 квартал) и №5 (раньше запланированного срока на 1 квартал).

8. МФК Metropole от Altis-Holding по ул. Большая Васильковская, 91-93 в Печерском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

9. ЖК Сырецкие сады от Интергал-Буд по ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №8 и котельная. Задержка от первоначально заявленного срока – 1 квартал.

10. ЖК Parkland от ZIM Group.

Получено два сертификата готовности на жилые дома Smart 14 и Smart 15 по ул. Янтарной и ул. Березовой в Соломенском районе Киева. Задержка во введении – 1 год.

11. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP.

Получено два сертификата готовности.

В эксплуатацию введен жилой дом по ул. Академика Заболотного, 148 в Голосеевском районе Киева раньше запланированного срока на 2 квартала. Также получен сертификат на общественный дом №115.

12. ЖК RiverStone от UDP на Днепровской набережной, 14 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №9 раньше запланированного срока на 1 квартал.

13. ЖК Харьковский от Киевгорстрой на Харьковском шоссе, 210 в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию принят паркинг.

14. ЖК Ревуцкий от ДСК-ЖИТЛОБУД на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №3 в заявленный срок.

15. ЖК Olympic Park от Status Group по ул. Харьковское шоссе, 210 в Дарницком районе Киева (I очередь, 2 п.к.).

В эксплуатацию введено секцию № 2 дома А. Задержка во введении – 1 год и 2 кварталы.

16. ЖК 044 от Kiev Development Group на ул. Кирилловская (Фрунзе) 37, 37а в Подольском районе Киева (2 и 3 п.к.)

В эксплуатацию введен жилой дом № 2. Весь комплекс принят в эксплуатацию. Задержка во введении составляет более года.

17. ЖК San Francisco Creative House от Saga Development на просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева (II, ІIІ очереди).

В эксплуатацию принят жилой дом №2 и общественный комплекс с подземным паркингом. Задержка во введении – 2 года.

18. ЖК пер. Моторный, 11 от Житлоинвестбуд-УКБ на пер. Моторном, 11 в Голосеевском районе Киева (II очередь).

В эксплуатацию принято жилой дом №3. Задержка во введении – более 2 лет.

19. ЖК Современный квартал от Азил Девелопмент Групп на проспекте Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 9-Б в Соломенском районе Киева.

В эксплуатацию принят дом №4 раньше запланированного срока на 1 квартал.

20. ЖК Бережанский от Галжитлобуд по ул. Бережанской, 15 в Оболонском районе Киева (4 очередь 1-й п.к и 2 очередь 1-й п.к).

Получено два сертификата готовности. В эксплуатацию приняты жилые дома № 8 и № 9. Задержка – больше года.

21. ЖК Great от РІЕЛ на пер. Заводской, 1, 1/2, 2, ул. Причальная, 1/5, 5 в Дарницком районе Киева (I очередь: 1 п.к, 3 п.к, И очередь: 2 п.к).

Получено два сертификата: на жилые дома №№1, 2, 3. Задержка во введении – 1 квартал.

22. ЖК Forest Park от ZIM Group на ул. Днепроводская, 1 (по документам: ул. Павлика Морозова и ул. Академика Оппокова) в Оболонском районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №2 в заявленный срок.

Киевская область

23. ЖК Idilika от Bricks Development по ул. И. Кожедуба, 8-А в Буче Киевской области.

Комплекс введен в эксплуатацию. Задержка составила 1 год и 3 квартала.

24. ЖК Millennium State от R-Building по ул. И. Кожедуба, 3, 3-А в Буче Киевской области (3 очередь).

В эксплуатацию введен дом №3 (секция Д). Задержка во введении – 3 квартала.

25. ЖК Sofia Nova от Мартынов по ул. Мира и ул. Пригородной в с. Новоселки Киевской области.

Получено четыре сертификата готовности: на жилые дома по ул. Мира, 1; ул. Мира 3; ул. Пригородная, 6; ул. Пригородная 8. Задержка во введении – 1 квартал.

26. ЖК Центральный-Премиум от СК ЖК Центральный по ул. Соборная, 122 в Ирпене Киевской области.

Введен трехсекционный жилой дом №1 раньше планируемого срока на 1 квартал.

27. ЖК Гранд Бурже от Linevich Group в пределах улицы Вишневой, Леси Украински и бульвара Леонида Бирюкова в Буче Киевской области.

В эксплуатацию введены секции №№ 1-3 в жилом доме № 4. Секции №№ 1 и 2 – раньше запланированного срока на 1 квартал, секцию №3 – вовремя.

28. ЖК Paradise Avenue от ZIM Group по ул. Черновола в с. Крюковщина Киевской области.

В эксплуатацию введен 5-секционный жилой дом № 6. Задержка ввода – 1 год и 1 квартал.

29. ЖК Стожары от EuroCity Development в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Получено два сертификата на двухсекционный жилой дом №3. Задержка во введении составляет 1 год.

30. ЖК Krona Park II от Cityconsult Development по ул. Киевская на территории 3 микрорайона IV жилого района в Броварах.

В эксплуатацию введен жилой дом №1.1, офисное здание, ТП 1 (I очередь). Задержка во введении – 3 квартала.

31. ЖК Лесной квартал от Альянс Новобуд в Броварах Киевской области.

Введен жилой дом №12 (II очередь). Задержка во введении – 2 квартала.

32. ЖК Озерный Гай от Интергал-Буд по ул. Свободы, 1 в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области (24 очередь).

В эксплуатацию приняты жилые дома №42 и №43. Задержка во введении – 3 квартала.

33. ЖК София Резиденс от Мартынов в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

Получено два сертификата. В эксплуатацию приняты жилые дома на пр. Мартынова, 13 (1 очередь); пр. Мартынова, 15 (2 очередь); пр. Мартынова, 24 (4 очередь) – в заявленный срок.

34. ЖК София Сити от Мартынов в с. Софиевская Борщаговка Киевской области.

Получено два сертификата готовности. В эксплуатацию введены жилые дома по ул. Ак. Королева, 4 (3 очередь) и по ул. Ак. Королева, 6 (4 очередь) – в заявленный срок.

35. ЖК Набережный от Эркер по ул. Запорожская, 17 в Белой Церкви Киевской области.

Комплекс введен в эксплуатацию. Задержка во введении – 2 года.

36. ЖК Модуль в пределах бульвара Леонида Бирюкова, ул. Вишневая, ул. Степана Бандеры в Буче Киевской области.

В эксплуатацию принят дом №3 раньше запланированного срока на 1 квартал.

37. ЖК ATRIA CITY. TEREMKY от ATRIA в пгт. Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области (I очередь, 1-2 п.к).

В эксплуатацию приняты секции №1 и №2 дома 1. Задержка во введении – 3 квартала.

38. ЖК AGAM от ЖК РЕАЛ по ул. Бакинская в с. Крюковщина Киевской области (IV и V очереди строительства).

В эксплуатацию принят жилой дом №4 (секции № 1-2). Задержка во введении – 1 квартал.

39. ЖМ Новая Буча от New Sigma Development по ул. Бориса Гмыри, 11, 13 в Буче Киевской области.

В эксплуатацию введен жилой дом №5 (две секции), без задержек.

Одесса и одесская область

40. Микрорайон Малиновский сады от ОГЭКУ Девелопмент в селе Лиманка, ж/м "Дружный", массив 10, участок 26/2 и части участка 27 (III очередь, 2 п.к: секция 5).

В эксплуатацию введен дом №1 секции № 5. Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

41. ЖК Manhattan от Graf development на Люстдорфской дороге, угол ул. Акад. Филатова в Одессе.

В эксплуатацию принят жилой дом 1 с подземным паркингом. Задержка во введении – 1 год и 2 квартала.

42. Клубный дом Graf на Педагогической от Graf development по ул. Педагогическая, 34-А в Приморском районе Одессы введен в эксплуатацию. Задержка во введении – больше года.

43. ЖК Акварель-2 от Акварель по ул. Жемчужная, 3а в селе Лиманка Одесской области.

В эксплуатацию приняты секции №№ 3-4. Задержка во введении секции № 3 – 1 квартал, секция № 4 – без задержек.

44. ЖК Пятьдесят третья жемчужина от Kadorr Group по ул. Архитекторская в с. Лиманка Одесской области введено в эксплуатацию раньше запланированного срока на 2 квартала.

45. ЖК Родос от Гефест по ул. Генуэзская, 1, ул. Генуэзская, 1-Д в Приморском районе Одессы (1 очередь).

В эксплуатацию введены секции А и Б. Задержка составляет более года.

46. ЖК Бульвар Акаций от Молодежное по ул. Бугаевская, 44 в Малиновском районе Одессы.

В эксплуатацию принят двухсекционный жилой дом №1. Задержка во введении – 1 квартал.

Львов и область

47. ЖК ул. Стрыйская, 45 во Львове от Галжитлобуд.

Получено два сертификата готовности: на жилой дом №1 (секции А, Б, В) и дом №2 (секции К, Л, М, Н). Задержка во введении жилого дома №1 составляет 1 год.

48. ЖК Эко-дом на Тракте 2 от Эко-Дом в с. Лисиничи Пустомытовского района Львовской области.

В эксплуатацию введены 5-7 секции дома.

49. ЖК Эко-дом на Тракте от Эко Дом по ул. Р. Шухевича в с. Лисиничи Пустомытовского района Львовской области (3 очередь).

В эксплуатацию введены секции 6-9 дома №2. Задержка во введении – 3 квартала.

50. ЖК Национальный от Моя країна по ул. Стрыйская, 108 во Львове.

В эксплуатацию введен офисно-коммерческий центр №№7,8.

51. ЖК Lazur Sky от Lazur Group по ул. Зеленая, 115Д.

В эксплуатацию введена секция №7 трисекционного жилого дома. Задержка во введении составляет 1 год.

Харьков и область

52. ЖК Сказка от Трест Жилстрой-1 по ул. Полтавский Шлях, 186 в Харькове (I очередь).

Получено три сертификата готовности. В эксплуатацию принят 3-секционный жилой дом №8 в заявленный девелопером срок, 3-секционный жилой дом №18, и 2-секционный жилой дом №17.

53. ЖК ул. Клочковская, 98 а от Трест Жилстрой-1 по ул. Клочковская, 98, 98-А в Харькове (1-й п.к. корпус №1, ТП).

Сертификат получен на 176 квартир, что соответствует разрешительному документу. В то же время строительство дома № 2 продолжается.

54. ЖК Мира-3 от Трест Жилстрой-1 на просп. Московском (между ул. Двенадцатого Апреля и просп. Индустриальным) в Харькове (3 очередь, 5 п. к.).

Получено 4 сертификата готовности: на жилые дома №№ 1, 2, 4, 9. Дома введены без задержек.

55. ЖК Левада от Трест Жилстрой-1 по ул. Лисаветинской, 2-Б в Харькове.

В эксплуатацию введены жилые дома 5а и 5б раньше запланированного срока на 1 квартал.

56. ЖК Победы-2 от Трест Жилстрой-1 по ул. Победы, 86 в Харькове (ІІІ пусковой комплекс).

Многосекционный жилой дом №3 введен в эксплуатацию раньше заявленного срока на 1 квартал.

57. ЖК Дипломат от Констракшн Груп по ул. Минская, пер. Минский, 3 в Харькове принят в эксплуатацию. Задержка во введении – больше года.

Днепр то область

58. ЖК Днепровская Брама 2 от Инвестднипробуд в жилом микрорайоне "Владимирский" пгт. Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области (2 очередь).

Получено два сертификата готовности на 2-секционный жилой дом №2 (задержка во введении – 2 квартала) и еще один жилой дом.

Другие регионы

59. ЖК на ул. Лучакивского-Троллейбусная по ул. Троллейбусная, 7а в Тернополье от Тернополь Стройконтроль введен в эксплуатацию. Несмотря на то, что заявленный срок сдачи в эксплуатацию – IV квартал 2023 года.

60. ЖК ул. Киевская/ул. Тарнавського от ТернопольСтрой по ул. Киевская-Генерала М. Тарнавского в Тернополе (2 очередь, 6 п.к).

В эксплуатацию принята секция №10 дома №3. Задержка во введении – 2 квартала.

61. ЖК Семейный комфорт от СМУ-6 по ул. Немировское шоссе в с. Винницкие Хутора, Винницкого района (21 очередь).

В эксплуатацию введен детский сад на 110 мест.

62. ЖК Парковый комплекс от Креатор-Буд на просп. Степана Бандеры, 83 в Тернополе.

В эксплуатацию введен жилой дом № 4 с задержкой в 1 год.

63. ЖК Богуслава от Авангард по ул. Будного, 3 в Тернополе.

Комплекс принят в эксплуатацию. При том, что заявленная дата ввода 4-секционного дома – 1 квартал 2022-го и 1 квартал 2023 года.

64. ЖК Ривер Сити от Интергал-Буд на проезде Шпаковском, 25,27,29 (II п.к).

В эксплуатацию принят жилой дом №2. Задержка во введении – 1 квартал.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, каким застройщикам Госархстройинспекция выдала разрешения на строительство в свою последнюю неделю работы.