Обзор работы ГАСИ: кому выдали разрешения и сертификаты на ЖК

Каким строительным компаниям Госархстройинспекция выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС3) и сертификаты о принятии в эксплуатацию, а также каким застройщикам отказала в их выдаче с 16 по 24 августа – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Новое строительство. ЖК в с. Рассошенцы Полтавского района Полтавской области.

Предусмотрено строительство двух многоэтажных 4-секционных многоквартирных жилых домов на земельном участке площадью более 2 га.

2. Новое строительство. ЖК ул. Большая Васильковская, 143/2 от К.А.Н. Девелопмент.

Получено два разрешения на строительство II и III очередей.

3. Продолжение строительства. ЖК Синергия Glass от Группа Смарт в районе ул. Соборная и Королева в Ровно (V очередь).

Разрешение выдано на строительство 7 секции дома на 66 квартир.

4. Продолжение строительства на Рыбальском полуострове. Жилой район Rybalsky от Perfect Group на Набережно-Рыбальской дороге, 3, 9 в Подольском районе Киева (IX очередь).

5. Новое строительство на Минском массиве. ЖК на ул. Петра Калнышевского, 2 (в прошлом ул. Михаила Майорова) в Оболонском районе Киева от Интергал-Буд.

Предусмотрено строительство торгового центра с паркингом и жилые дома на 1048 квартир.

Разрешение выдано на застройку земельного участка площадью более 4 га, где размещены дома ЖК Яскравый этого же девелопера, принятые в эксплуатацию в 2015-2018 годах, и ТЦ Полярный.

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, данное решение ГАСИ относительно строительства нового ЖК на Минском массиве вызвало большое возмущение среди местных жителей.

6. Новое строительство. ЖК по ул. Электротехнической, 43 в Деснянском районе Киева от ДСК-ЖИТЛОБУД.

Разрешение выдано на строительство 25-этажных домов на 1314 квартир.

7. МФК MAYAK от Daytona Development Company по ул. Сичеславская Набережная в районе д. №39 в Днепре.

Предусмотрено строительство 36-этажного дома на 315 квартир.

8. ЖК Лидерсовский от ОдесаБуд по ул. Лидерсовский, 7 и 9 в Приморском районе Одессы.

Разрешение выдано на строительство гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром.

Таким образом, под видом гостиницы застройщик планирует возвести и реализовать жилой комплекс.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Шевченковский квартал от Рон-Стоун по ул. Украинская, 6 в Шевченковском районе Киева.

В Реестр строительной деятельности внесено 4 отказа.

Основания для отказа: согласно предоставленной заказчиком строительства фотокопии государственного акта на право постоянного пользования земельным участком, пользователем участка (8000000000:91:050:0046) является Киевский индустриальный техникум (Государственное высшее учебное заведение "Киевский индустриальный колледж"), однако заказчиком строительства – ООО "ПКФ" Краски Украины" не предоставлены документы, подтверждающие наличие права пользования этим земельным участком; не предоставлено согласование высотности с Украерорухом; установлено несоответствие названия объекта строительства, по которому заказчиком и подрядчиком заключен договор генерального подряда; название объекта строительства в технических условиях нестандартного присоединения объекта к электрическим сетям не совпадает с названием объекта строительства, по которому заказчиком предоставлено заявление о выдаче разрешения; установлено несоответствие названия объекта строительства, по которому заказчиком подано заявление о выдаче разрешения, названию объекта строительства, для которого в составе проектной документации выполнен расчет класса последствий; для 22-25-этажных жилых домов с количеством жителей 1259 человек минимальная расчетная площадь земельного участка должна составлять не менее 13219,50 кв.м, а фактическая площадь земельного участка составляет – 9582 кв.м; объект строительства не обеспечен нормативной площадью площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (по норме – не менее 881,30 кв.м, по проектной документации – 387,00 кв.м); объект строительства не обеспечен площадками для временной стоянки велосипедов и для временной стоянки автомобилей; не обеспечено необходимое количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей (по норме – не менее 375 мест, по проектной документации – 86); согласно данным субъекта лицензирования в реестре строительной деятельности подрядная организация ООО "Картель Строй" имеет право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов IV категории сложности; в соответствии с предоставленной заказчиком строительства фотокопии заключения о согласовании места расположения и высоты объектов Государственной авиационной службы Украины 01.07.2015 № 3.19-11979 определенный срок действия этого согласования – 3 года, таким образом, по состоянию на дату выдачи задания на корректировку проектной документации (2020 год) вышеупомянутое согласования высотности следует считать аннулированным; и т.п.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК по ул. Довженко в Тернополе от ТернопольСтрой.

В эксплуатацию введен 10-этажный дом на 127 квартир.

2. ЖК Галактика от Stolitsa Group по ул. Евгения Сверстюка, 4 в Днепровском районе Киева (жилой дом №6).

Введен в заявленный срок.

3. ЖК Комфорт Таун плюс от Комфорт-Жилстрой в селе Петриков Тернопольского района Тернопольской области.

В эксплуатацию введен 3-секционный дом №2.

Задержка составляет 1 квартал.

4. ЖК Голоські кручі от РІЕЛ по ул. Под Голоском во Львове.

В эксплуатацию введен 2-секционный дом №2.

Задержка составляет 1 квартал.

5. ЖК Озерный Гай от Интергал-Буд по ул. Свободы, 1 в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области.

Получено два сертификата готовности.

В эксплуатацию приняты дома №6 и №9.

Задержка во введении составляет 1 год и 3 квартала.

6. ЖК Сырецкие сады от Интергал-Буд по ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева (жилой дом №4 и № 5).

Получено два сертификата готовности.

Задержка во введении дома №4 составляет 1 год и 3 квартала, задержка по дому №5 – 1 год.

7. ЖК Отрадный от Интергал-Буд по ул. Академика Каблукова, 23, 23А в Соломенском районе Киева (III очередь).

В эксплуатацию введен дом №5.

Задержка составляет 2 года и 3 квартала.

Сейчас весь комплекс принят в эксплуатацию.

8. Жилой район Rybalsky от Perfect Group на Набережно-Рыбацкой дороге, 3, 9 в Подольском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №5, центр развития ребенка и двухуровневый паркинг.

Задержка во введении дома составляет 3 года.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Navigator от ДСК-Жилстрой по ул. Балтийской, 23 в Оболонском районе Киева (I очередь, 3 и 4 п.к).

Получено два отказа: на жилой дом №3 и №4.

Основания для отказа: журналы, акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение конкретного вида строительных работ ведется с нарушениями; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы согласно строительным нормам, стандартам и правилам.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.