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Обзор работы ГАСИ: кому выдали разрешения и сертификаты на ЖК

Команда Нерухомі 25.08.2021 - 15:21

Каким строительным компаниям Госархстройинспекция выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС3) и сертификаты о принятии в эксплуатацию, а также каким застройщикам отказала в их выдаче с 16 по 24 августа – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Описание:

Обзор работы ГАСИ

Источник:

НЕРУХОМІ

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Разрешение выдано

1. Новое строительство. ЖК в с. Рассошенцы Полтавского района Полтавской области.

Предусмотрено строительство двух многоэтажных 4-секционных многоквартирных жилых домов на земельном участке площадью более 2 га.

2. Новое строительство. ЖК ул. Большая Васильковская, 143/2 от К.А.Н. Девелопмент.

Получено два разрешения на строительство II и III очередей.

3. Продолжение строительства. ЖК Синергия Glass от Группа Смарт в районе ул. Соборная и Королева в Ровно (V очередь).

Разрешение выдано на строительство 7 секции дома на 66 квартир.

4. Продолжение строительства на Рыбальском полуострове. Жилой район Rybalsky от Perfect Group на Набережно-Рыбальской дороге, 3, 9 в Подольском районе Киева (IX очередь).

5. Новое строительство на Минском массиве. ЖК на ул. Петра Калнышевского, 2 (в прошлом ул. Михаила Майорова) в Оболонском районе Киева от Интергал-Буд.

Предусмотрено строительство торгового центра с паркингом и жилые дома на 1048 квартир.

Разрешение выдано на застройку земельного участка площадью более 4 га, где размещены дома ЖК Яскравый этого же девелопера, принятые в эксплуатацию в 2015-2018 годах, и ТЦ Полярный.

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, данное решение ГАСИ относительно строительства нового ЖК на Минском массиве вызвало большое возмущение среди местных жителей.

6. Новое строительство. ЖК по ул. Электротехнической, 43 в Деснянском районе Киева от ДСК-ЖИТЛОБУД.

Разрешение выдано на строительство 25-этажных домов на 1314 квартир.

7. МФК MAYAK от Daytona Development Company по ул. Сичеславская Набережная в районе д. №39 в Днепре.

Предусмотрено строительство 36-этажного дома на 315 квартир.

8. ЖК Лидерсовский от ОдесаБуд по ул. Лидерсовский, 7 и 9 в Приморском районе Одессы.

Разрешение выдано на строительство гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром.

Таким образом, под видом гостиницы застройщик планирует возвести и реализовать жилой комплекс.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Шевченковский квартал от Рон-Стоун по ул. Украинская, 6 в Шевченковском районе Киева.

В Реестр строительной деятельности внесено 4 отказа.

Основания для отказа: согласно предоставленной заказчиком строительства фотокопии государственного акта на право постоянного пользования земельным участком, пользователем участка (8000000000:91:050:0046) является Киевский индустриальный техникум (Государственное высшее учебное заведение "Киевский индустриальный колледж"), однако заказчиком строительства – ООО "ПКФ" Краски Украины" не предоставлены документы, подтверждающие наличие права пользования этим земельным участком; не предоставлено согласование высотности с Украерорухом; установлено несоответствие названия объекта строительства, по которому заказчиком и подрядчиком заключен договор генерального подряда; название объекта строительства в технических условиях нестандартного присоединения объекта к электрическим сетям не совпадает с названием объекта строительства, по которому заказчиком предоставлено заявление о выдаче разрешения; установлено несоответствие названия объекта строительства, по которому заказчиком подано заявление о выдаче разрешения, названию объекта строительства, для которого в составе проектной документации выполнен расчет класса последствий; для 22-25-этажных жилых домов с количеством жителей 1259 человек минимальная расчетная площадь земельного участка должна составлять не менее 13219,50 кв.м, а фактическая площадь земельного участка составляет – 9582 кв.м; объект строительства не обеспечен нормативной площадью площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (по норме – не менее 881,30 кв.м, по проектной документации – 387,00 кв.м); объект строительства не обеспечен площадками для временной стоянки велосипедов и для временной стоянки автомобилей; не обеспечено необходимое количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей (по норме – не менее 375 мест, по проектной документации – 86); согласно данным субъекта лицензирования в реестре строительной деятельности подрядная организация ООО "Картель Строй" имеет право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов IV категории сложности; в соответствии с предоставленной заказчиком строительства фотокопии заключения о согласовании места расположения и высоты объектов Государственной авиационной службы Украины 01.07.2015 № 3.19-11979 определенный срок действия этого согласования – 3 года, таким образом, по состоянию на дату выдачи задания на корректировку проектной документации (2020 год) вышеупомянутое согласования высотности следует считать аннулированным; и т.п.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК по ул. Довженко в Тернополе от ТернопольСтрой.

В эксплуатацию введен 10-этажный дом на 127 квартир.

2. ЖК Галактика от Stolitsa Group по ул. Евгения Сверстюка, 4 в Днепровском районе Киева (жилой дом №6).

Введен в заявленный срок.

3. ЖК Комфорт Таун плюс от Комфорт-Жилстрой в селе Петриков Тернопольского района Тернопольской области.

В эксплуатацию введен 3-секционный дом №2.

Задержка составляет 1 квартал.

4. ЖК Голоські кручі от РІЕЛ по ул. Под Голоском во Львове.

В эксплуатацию введен 2-секционный дом №2.

Задержка составляет 1 квартал.

5. ЖК Озерный Гай от Интергал-Буд по ул. Свободы, 1 в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области.

Получено два сертификата готовности.

В эксплуатацию приняты дома №6 и №9.

Задержка во введении составляет 1 год и 3 квартала.

6. ЖК Сырецкие сады от Интергал-Буд по ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева (жилой дом №4 и № 5).

Получено два сертификата готовности.

Задержка во введении дома №4 составляет 1 год и 3 квартала, задержка по дому №5 – 1 год.

7. ЖК Отрадный от Интергал-Буд по ул. Академика Каблукова, 23, 23А в Соломенском районе Киева (III очередь).

В эксплуатацию введен дом №5.

Задержка составляет 2 года и 3 квартала.

Сейчас весь комплекс принят в эксплуатацию.

8. Жилой район Rybalsky от Perfect Group на Набережно-Рыбацкой дороге, 3, 9 в Подольском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №5, центр развития ребенка и двухуровневый паркинг.

Задержка во введении дома составляет 3 года.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Navigator от ДСК-Жилстрой по ул. Балтийской, 23 в Оболонском районе Киева (I очередь, 3 и 4 п.к).

Получено два отказа: на жилой дом №3 и №4.

Основания для отказа: журналы, акты испытания оборудования, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение конкретного вида строительных работ ведется с нарушениями; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы согласно строительным нормам, стандартам и правилам.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.

Объекты:

ЖК Голоські кручі МФК MAYAK ЖК на ул. Электротехническая, 43 ЖК Лидерсовский ЖК Navigator ЖК Сырецкие сады Жилой район Rybalsky ЖК Озерный гай Гатное ЖК Шевченковский квартал ЖК ул. Большая Васильковская, 143/2 ЖК Отрадный ЖК Галактика ЖК Яскравый

Застройщики:

ОдесаБуд Комфорт-Жилстрой Daytona Development Company РОН-СТОУН ТернопольСтрой Perfect Group РІЕЛ ДСК-ЖИТЛОБУД Интергал-Буд К.А.Н. Девелопмент Stolitsa Group

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