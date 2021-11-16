Кому и где разрешили строить ЖК. Обзор работы ГИАГ за неделю

Кому Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешила строить ЖК, а кому нет, какие объекты ввела в эксплуатацию, а какие решила пока не вводить – читайте в обзоре НЕРУХОМІ за 8-14 ноября.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК Park Residence от Ukrainian Development Company в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области (СС3).

Разрешение предоставлено на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения.

22 сентября 2021 года ГИАГ дала отказ в выдаче указанного разрешения, в частности, на основании того, что "согласно сведениям из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, земельные участки не соответствуют целевому назначению".

Команда НЕРУХОМІ проверила, изменились ли сведения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и получила информацию на один из земельных участков, где планируется строительство. Так, целевое назначение земельного участка осталось "для индивидуального садоводства", что не отвечает намерениям по строительству многоквартирного жилого дома. То есть информация из Государственного реестра прав не изменилась, изменилась позиция ГИАГ.

2. Продолжение стройки. ЖК по ул. Стуса в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области.

Разрешение предоставлено на II очередь строительства – внешние сети теплоснабжения, электроснабжения (СС2).

3. Продолжение стройки. ЖК Київський маєток в пределах улицы Бышевской и улицы Белогородской в селе Софиевская Борщаговка Киевской области (СС2).

4. Продолжение стройки. ЖК Львовский затишок по ул. Воронковская, 5, ул. Отдыха, 2 и ул. Межевая, 5 в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области (СС2).

Получено три разрешения на строительство.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК на пер. Платоновский в Соломенском районе Киева.

Отказ предоставлен на строительство жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом.

Основания для отказа: в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями объект строительства находится в пределах Центрального исторического ареала, статьей 32 Закона Украины "Об охране культурного наследия" предусмотрено, что на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины, запрещается проводить градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, путевые, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия.

2. ЖК ул. Цымбалов Яр, 31 от Горжилстрой в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: лицензия генерального подрядчика (СС2) не соответствует классу последствий объекта строительства (СС3); технические условия по водоснабжению и водоотводу утратили свою силу; согласно экспертному заключению EX01:9465-0480-9860-4898 класс последствий объекта строительства СС2; отсутствуют проектные решения, предусмотренные п.4.1. ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений.

3. ЖК ATRIA CITY. TEREMKY от Альтис-Девелопмент (при партнерстве ATRIA ) в пгт Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области.

Отказ предоставлен на дом №2.

Основания для отказа: не обеспечено площадками, которые должны быть расположены на придомовых территориях в соответствии с п.6.1.28 ДБН 2.2.-12:2019.

4. ЖК Авиатор от ВТМ по ул. Пилотская, 2/1 в Хмельницком (СС2).

Основания для отказа: к заявлению добавлены сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, согласно которым истек срок действия заключенного 15 ноября 2017 года Хмельницким городским советом и ООО "Авиатор-17" договора аренды земли, а документы в подтверждение его восстановления не предоставлены.

5. ЖК Dream Park от CBP по ул. Проскуровского подполья 131/2 в Хмельницком.

Основания для отказа: к заявлению о получении разрешения на начало выполнения строительных работ не добавлена проектная документация на строительство, разработанная и утвержденная в установленном законодательством порядке; отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях в соответствии с п.6.1.28 ДБН 2.2.-12:2019; название объекта строительства по проектной документации не соответствует названию объекта строительства в задании на проектирование.

6. ЖК Леваневский от Парадиз на ул. Леваневцев в Николаеве.

Основания для отказа: не предоставлен эскизный проект; проектная документация разработана с нарушением требований градостроительных условий и ограничений № 505 от 2017-10-26 в части предельно допустимой высотности дома (согласно ГУО предельно допустимая высотность домов 27 м, согласно проектной документации 32,100 м).

7. ЖК по ул. Лосятинская, 1А в Почаеве Кременецкого района Тернопольской области (СС2).

Основания для отказа: согласно градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта строительства находится в историческом ареале города Почаев. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 года №878 "Об утверждении списка исторических населенных мест Украины", город Почаев внесен в Список исторических населенных мест Украины с определенными границами исторических ареалов населенных мест, однако заказчиком не предоставлено разрешение на выполнение строительных работ, издан государственными органами охраны культурного наследия согласно требованиям Закона Украины "Об охране культурного наследия".

8. ЖК по ул. Мира, 11с в Мукачево Закарпатской области (СС2).

Основания для отказа: не поданы документы, подтверждающие согласование программ и проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, путевых, земляных работ в исторических ареалах населенных мест, а также программ и проектов, реализация которых может сказаться на объектах культурного наследия центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; не предоставлено разрешение на проведение работ в исторических ареалах населенных мест, выданное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях в соответствии с п.6.1.28 ДБН 2.2.-12:2019.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Creator City от Креатор-Строй по ул. Дегтяревская, 17-19 в Шевченковском районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1 в заявленный срок.

2. ЖК Согласие от Киевгорстрой (бывший УКРБУД) по ул. Архитектора Вербицкого в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию введен жилой дом №1.

3. ЖК ул. Заричанская, 3/3 а от Коммунстроя в Хмельницком (СС2).

Дом был принят в эксплуатацию в заявленный срок.

4. ЖК по ул. Соборная в г. Надворная Ивано-Франковской области от ООО "Торговий Дім "Смарагд" (СС2).

В эксплуатацию принят жилой дом №1.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезная, 1 в Гостомеле Киевской области.

Отказ предоставлен на ввод в эксплуатацию жилых домов № 4-6 и здания ДДП.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

2. ЖК Киевский Шлях от Perfect Group по ул. Киевский шлях, 95 в Борисполе.

Отказ во введении в эксплуатацию предоставлен на физкультурно-оздоровительный комплекс (3 п.к) и гостиницу (4 п.к).

Основания для отказа: по состоянию на дату проведения осмотра строительные работы не завершены и продолжаются; не установлены лифты, не устроено ограждение на лестнице; отсутствует внутренняя система водоснабжения и счетчики; отсутствует внутреннее силовое электрооборудование и счетчики, отсутствует тепловой пункт, внутренние инженерные сети и узлы, системы противопожарного водопровода, оборудования и гидрантов; отсутствует система молниезащиты, не должным образом выполнены работы по устройству кровли (имеет щели и протекает), не выполнены работы по устройству системы противодымной и противопожарной защиты; не завершены работы по устройству пандусов для маломобильных групп населения; на трансформаторной подстанции №2 производятся работы монтажные работы (установка трансформаторов).

3. ЖК Пятидесятая жемчужина от Kadorr Group на Итальянском бульваре, 1 в Одессе.

Основания отказа: отсутствуют акты принятия внешней и внутренней канализации; исполнительная схема, акт на установку и испытание пожарного гидранта; несоответствие первого этажа многоквартирного дома проектной документации, запроектированы квартиры, а по факту – обустроены хозяйственные помещения; несоответствие паркинга проектной документации, а именно не обустроено 2 двухъярусных подъемника предусмотренных проектной документацией, отсутствуют отбойники; при предоставлении документов для подписания Акта готовности объекта – строительство не окончено, строительные работы продолжаются с первого до четырнадцатого этажа и на кровле жилого комплекса; отсутствуют меры по доступности для маломобильных групп населения ДБН В.2.2-40:2018.

4. ЖК Комфорт Плюс от Дублянский строитель по ул. Владимира Великого, 5 в г. Дубляны во Львовской области.

Основания отказа: по результатам осмотра объекта установлено отсутствие: счетчиков воды согласно ДБН В.2.5-64:2012; акта принятия внутренних систем водоснабжения; акта принятия внутренней электропроводки; акта принятия работ по герметизации вводов инженерных коммуникаций; отсутствует монтаж газовых котлов по квартирам; отсутствуют датчики загазованности в соответствии с ДБН В.2.5-20:2018; отсутствуют документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; ширина лифта 0.8м, что не соответствует ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений.

5. ЖК Староконстантиновское шоссе, 5/3 в Хмельницком от Коммунстроя.

Основания для отказа: выявлены разногласия в п. 10 градостроительных условий и ограничений, а именно: превышен предельно допустимый процент застройки, по МУО – 60%, по проекту 73%, вместе с этим нарушены технико-экономические показатели объекта строительства по МУО площадь застройки – 526 м.кв., запроектировано и инвентаризировано – 682 м.кв, общая площадь здания по МУО 4157 м.кв, по проекту 5092,21 м.кв., что является нарушением п. 5.5 ст. 29 Закона "О регулировании градостроительной деятельности" от 24.07.2021; отсутствуют поквартирные датчики загазованности, не проведена разметка парковки, не соблюдены требования по благоустройству территории.

6. ЖК Городок Северный по ул. Северной, 117 в Хмельницком.

Рассмотрено два заявления на принятие в эксплуатацию.

Основания для отказа: не выполнены предусмотренные проектной документацией и ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения" работы по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности (указатели "вход", "выход", "пожар"); во всех квартирах отсутствуют датчики загазованности; работы по обустройству благоустройства придомовой территории не завершены (работы по разметке паркомест не завершены).

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 1 по 7 ноября.