Какие ЖК разрешили строить и ввели в эксплуатацию. Обзор за 14-20 февраля

Какие жилые комплексы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешила строить и ввела в эксплуатацию на прошлой неделе, а каким компаниям отказала в выдаче разрешительных документов и почему – читайте в обзоре НЕРУХОМІ за 14-20 февраля.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Новое строительство. ЖК Sense City от Prostir в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области (I очередь).

Разрешение предоставлено на строительство 10-этажного дома на 404 квартиры.

2. ЖК Кришталеве озеро от Черновцы Монолит по ул. В. Черновола в Черновцах.

Разрешение выдано на 10-этажный жилой дом, в составе которого 64 квартиры.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК NOW от Авантаж на просп. Науки, 14, ул. Культуры, 20-Б в Харькове.

Основания для отказа: не предоставлена информация об ограничении использования приаэродромной территории и разрешение соответствующего органа охраны культурного наследия, предусмотренное ст. 32 ЗУ "Об охране культурного наследия".

2. ЖК по ул. Трудовой, 7/9 в Хмельницком.

Основания для отказа: к заявлению о получении разрешения на начало выполнения строительных работ не добавлены копии документа, удостоверяющего право пользования земельным участком с кадастровым номером 6810100000:21:001:0175; представленные заказчиком объекта строительства сведения о подрядчике (Дмитрий Патока) не соответствуют сведениям о подрядчике, указанным в предоставленном договоре подряда (ООО "ОП Евротехнологии"); квалификационный сертификат АТ005624, полученный инженером технического надзора Зикеевым Е.О. 18 мая 2016 года не соответствует классу последствий объекта строительства (применяется для класса последствий СС1).

3. ЖК Бавария от ПрестижСтрой по ул. Млинарская, 14 в Чорткове Тернопольской области.

Основания для отказа: не предоставлено письменное разрешение органа исполнительной власти Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в соответствии с их компетенцией, на основании согласованной с ними научно-проектной документации на реставрацию, реабилитацию, музеефикацию, ремонт, приспособление памятников местного значения, что предусмотрено ч. 1 ст. 26 Закона Украины "Об охране культурного наследия"; квалификационный сертификат АО №003062, полученный инженером технического надзора Бойчуком Владимиром Ивановичем 24.12. 2014 г., не соответствует классу последствий объекта строительства (применяется только для СС1).

4. ООО "Торговый комплекс" на строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Ковпака, 59/4 в Сумах (достройка незавершенного строительства).

Основания для отказа: земельный участок (5910136600:05:002:0101) расположен в торговой зоне Г-6 в соответствии с Планом зонирования территории города Сумы, в пункте 6.6 ДБН Б.1.1-22:2017 "Состав и содержание плана зонирования территории" указано, что торговые зоны Г-6 (зоны размещения объектов торговли) предназначены для расположения магазинов, торговых комплексов, рынков и рыночных комплексов. Однако заявление о выдаче разрешения подано относительно нового строительства жилого комплекса по коду ДКБС 1122.1. Дома многоквартирные массовой застройки, что не соответствует градостроительной документации и не согласуется с таблицей соотношения классификаторов целевого назначения, перечней функционального зонирования территорий и классификатора зданий и сооружений (Приложение 3 к Порядку ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства).

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Новая Англия от Royal House по ул. Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко), 24 в Голосеевском районе Киева (IV очередь строительства).

В эксплуатацию принят жилой дом "Брайтон". Задержка во введении – 1 квартал.

2. ЖК DOCK32 от Ковальская по просп. Степана Бандеры, 32-д в Оболонском районе Киева.

Задержка во введении – 1 квартал.

3. ЖК Европейский от БМК Атлант по ул. Европейская, 183 в Полтаве (I и II очереди строительства).

В эксплуатацию введена 1 и 2 секция. Задержка во введении – 1 квартал.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Варшавский Плюс от Stolitsa Group по просп. Правды в Подольском районе Киева (д. №13.4, №13.5 Торговый центр).

Выдано три отказа.

Основания для отказа по жилым домам № 4 и № 5: работы по благоустройству территории не завершены, информация о переносе данных видов работ из-за неблагоприятных погодных условий в акте готовности объекта не указана; работы по монтажу оборудования в ШРП (крышная котельная) не завершены; отсутствуют датчики довзрывных концентраций газа (20% НКПРП) в помещениях подвала; на объекте не полностью соблюдены ДБН В.2.2.-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений, а именно: п.6.3.1.3 поверхности перил должны предусматривать рельефные обозначения этажей в тактильном виде, п.6.3.1.4 на путях эвакуации первая и последняя ступеньки лестничного марша или перила лестницы должна быть промаркированы светоотражающими элементами, п.6.3.3.5 кнопки лифтов должны быть обустроены тактильными пометками, которые дублируют текстовую информацию. Кроме того, по дому № 5 в отказе дополнительно указано, что данные технического паспорта не соответствуют технико-экономическим показателям согласно экспертного отчета от 15 декабря 2021 года ООО "УКРАИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА" (общая площадь помещений, площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, м2).

2. ЖК Paradise Avenue от ZIM Group по ул. Черновола в с. Крюковщина Киевской области (I очередь).

Основания для отказа: не приняты меры по пожарной безопасности; не выполнены предусмотренные проектной документацией и ДБН работы по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; на лестничных маршах не обустроено стальное ограждение (перила); и т. п.

3. ЖК Покровский по ул. Свято-Покровская в пгт Гостомель.

Отказ предоставлен на жилой дом №8 (73-Б/8).

Основания для отказа: не предоставлен проект строительства стадии "П"; отсутствует гараж, который должен быть пристроен к дому согласно проекту; не предоставлен проект организации строительства; общий журнал работ не отвечает требованиям ДБН А.3.1-5:2016 "Организация строительного производства"; не предоставлен журнал авторского надзора; не предоставлены акты монтажа, установки, испытания, принятия и готовности инженерных сетей по объекту строительства; не завершены работы по благоустройству, при этом в акте готовности объекта к эксплуатации не указано о переносе указанных работ; не выполнен комплекс работ доступности объекта для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; не в полном объеме смонтирована система молниезащиты; помещения для насосной не оборудованы соответствующим оборудованием; помещения электрощитовых не оборудованы противопожарными средствами; на жилых этажах не смонтированы системы противопожарных мер; отсутствуют котлы и газосигнализаторы в квартирах; на лестничных клетках отсутствуют электроконвекторы; отсутствуют документы по принятию ТП; отсутствуют электрические и водяные счётчики.

4. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезная, 1 в Гостомеле Киевской области.

Отказ предоставлен на принятие в эксплуатацию жилых домов № 4-6 и здания детсада.

Основания для отказа: здание детсада находится в стадии строительства; проводятся работы по отделке помещений, монтажу инженерных систем, устройству пожарных кран-комплектов и т.п.; не в полном объеме смонтирована индивидуальная газовая котельная на крыше здания детсада и молниезащита; отсутствует благоустройство территории детсада; отсутствует сооружение насосной станции поливочного водоснабжения с резервуаром очищенных дождевых вод, емкостью 1000 кб.м согласно экспертному отчету от 11.09.2020 г.; во встроенных нежилых помещениях отсутствует система оповещения о пожаре, пожарной сигнализации и системы эвакуации людей; в жилых домах производятся монтажные работы системы молниезащиты; не выполнены требования ДБН В.2.2-40:2018, а именно отсутствуют тактильные элементы при входе в жилые дома и детсад.

5. ЖК Днепровская Брама 2 от Инвестднепрбуд в пгт Слобожанское Днепропетровской области.

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдачу сертификата от 15.02.2021 по №1У123220215706 не подан документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

6. Коттеджный двор "Сметана" от Зеленый Двор по ул. Яновская, 124 в с. Бирки Львовской области.

Основания для отказа: согласно ТЭП, указанных в проектной документации, и согласно ТЭП, указанных в п.6.2. Коттедж №34, п.6.3. Коттедж №33, п.6.4. Коттедж №37, п.6.5. Коттедж №38, п.6.6. Коттедж №39, п.6.7. Коттедж №43, 6.8. Коттедж №45, п.6.9. Коттедж №46 акта готовности объекта к эксплуатации указывается площадь жилого дома, м2 – 105.19 (коттеджи 34, 33, 37, 38, 39, 43, 45, 56). Согласно информации о технической инвентаризации объекта от 10.03.2017 года площадь жилого дома (Коттедж №34) составляет – 118.2 м2; площадь жилого дома (Коттедж №33) – 115.4 м2; площадь жилого дома (Коттедж №37) – 115.1 м2; площадь жилого дома (Коттедж №38) – 115.7 м2; площадь жилого дома (Коттедж №39) – 114.4 м2; площадь жилого дома (Коттедж №43) – 115.4 м2; площадь жилого дома (Коттедж №45) – 115.1 м2; площадь жилого дома (Коттедж №45) – 115.3 м2; в п.6.1 акта готовности объекта к эксплуатации указана причина отсутствия энергетического сертификата: "Отдельно расположенные здания с отапливаемой площадью менее 50 квадратных метров", что является фактом указания недостоверных сведений в представленных документах, а также не соответствует случаям, определенным частью второй статьи 2 Закона Украины "Об энергетической эффективности зданий"; не предоставлен сертификат энергоэффективности.

7. ЖК Avila Gold от Avila Building Group по ул. Староконстантиновское шоссе 2/1Е в Хмельницком.

Основания для отказа: не выполнены предусмотренные проектной документацией и ДБН работы по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а именно: нет тактильных элементов, тактильных полос, тактильных информационных указателей, тактильных плиток; согласно проектной документации не приняты меры по пожарной безопасности соответственно (отсутствует оборудование пожарной безопасности, отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности), отсутствует оборудование молниезащиты; в соответствии с ДБН В.2.5-20:2018 "Газоснабжение" отсутствуют датчики загазованности.

8. ЖК Барселона от Орбита по ул. Тараса Боровца, 12-Б в Ковеле Волынской области.

Основания для отказа: не выполнены предусмотренные проектной документацией и ДБН работы по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а именно: отсутствуют тактильные элементы, тактильные полосы, тактильные информационные указатели как снаружи, так и непосредственно в здании, не выполнены требования обозначения визуальных элементов доступности, отсутствуют контрастные полосы первой и последней ступени, не оборудованы пандусы, отсутствуют стоянки для автомобилей МГН; не приняты меры по пожарной безопасности, а именно: отсутствует оборудование пожарной безопасности, отсутствуют средства информации и сигнализации об опасности, не установлены датчики задымленности и светозвуковые извещатели, не устроено в жилом доме коллективной газосигнализации; отсутствует двусторонняя громкоговорящая связь диспетчера с подъездами, лифтами, машинными помещениями лифтов, электрощитовыми и топливными жилыми домами, телеуправление и телесигнализация лифтов и контроль срабатывания газосигнализаторов в подвалах жилых домов; отсутствуют датчики загазованности помещений, система газоснабжения не смонтирована, частично отсутствуют газовые квартирные котлы и котлы в помещениях общественного назначения, отсутствуют счетчики учета газа; в ходе осмотра обнаружено, что десятый этаж не соответствует назначению согласно проектной документации (факт обустройства квартир) в результате чего несоответствие (количества электросчетчиков, счетчиков газа, газовых котлов и счетчиков воды) по ТЭП и ТУ предоставления услуг – фактическое наличие квартир 117, а по проекту предусмотрено 104; не удалось проверить локальные очистные сооружения (сорбционный фильтр и вертикальный сепаратор нефтепродуктов); не смонтированы общедомовой узел учета воды, узлы коммерческого учета воды и станция повышения давления воды; лифт не был включен и не проверен на работоспособность, отсутствуют документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; на крыше дома отсутствуют ограждающие части в виде металлических решеток; не завершен монтаж шкафа электрощитовой дома; не оборудовано электроосвещение близлежащей территории и подъездов светильниками с LED лампами на металлических опорах; на объекте не выполнены работы по благоустройству придомовой территории (не выполнено устройство проездов и тротуаров, автостоянок для временного хранения автомобилей, а также комплексных придомовых площадок; обустройство контейнерных площадок для раздельной сборки и хранения бытовых отходов; на свободных от застройки и мощения территориях отсутствует высев партерного газона), а информация о переносе данных работ в акте готовности не указана; выполняются работы по утеплению и отделке фасада здания; на объекте проводятся строительные работы.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 7 по 13 февраля.