Нарушения разрешению не помеха: обзор работы ГАСИ за неделю

Какие застройщики пытались ввести в эксплуатацию недостроенные жилые комплексы (СС3), кому наконец удалось получить сертификат о готовности объекта, а кто добыл разрешение на строительство даже не устранив замечания – читайте в недельном обзоре работы Госархстройинсекции от НЕРУХОМІ.

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Разрешение предоставлено

1. ЖК Новый Подол от Perfect Group по ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева.

Разрешение получено со второй попытки на реконструкцию имущественного комплекса под многофункциональный на набережной Днепра общей площадью почти 13 га и протяженностью в 1 км.

Застройщик также обещает создать общедоступное пространство, где будут размещаться два детсада и школа, офисы, культурный и концертный центр, бизнес-инфраструктура и т.п.

Согласно информации из Реестра строительной деятельности, в составе комплекса предусмотрено 1 246 апартаментов площадью 103 336 кв. м.

2. ЖК Derby Style House от Graf development по ул. Фонтанская дорога, 6 в Одессе (VI очередь).

Разрешение получено со второй попытки на строительство 20-этажного дома №4, возводимого еще с 2020 года.

Основания для отказа в ноябре 2020 года: сведения о проектных решениях VI очереди, указанные в копии эскизного экспертного отчета (18-этажный жилой дом на 180 квартир) имеют расхождение с данными копии экспертного отчета на VI очередь (20-этажный жилой дом на 214 квартир); нарушен процент застройки проектированного объекта; объект строительства не обеспечен нормируемыми размерами площадок для игр детей; сведения о предоставленных чертежах поэтажных планов не согласуются с данными экспертного отчета (19/20 этажей); не предоставлено согласование высотности с эксплуатантом аэродрома и уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; объект строительства не обеспечен необходимым количеством паркомест.

Вместе с тем экспертный отчет, на основании которого выдано разрешение, датирован августом 2019 года. Это может свидетельствовать о том, что в проект на строительство не вносились изменения.

Советуем будущим инвесторам дома №4 проверить осуществление корректировки эскизного экспертного отчета и наличие заключения Госавиаслужбы во избежание задержки в введении в эксплуатацию.

3. ЖК Атлант от Голдис Буд по ул. Ровенской, 25 в Луцке (I очередь).

Разрешение предоставлено на строительство 12-этажного жилого дома №6 на 88 квартир.

Всего в комплексе предусмотрено 17 домов на участках площадью 3,12 га.

4. ЖК Богуслава от Авангард по ул. Будного, 3 в Тернополе.

Пятисекционный 11-этажный дом на 188 квартир будет размещен на участке площадью 0,7 га с соответствующим целевым назначением.

Строительство предусмотрено в две очереди.

5. Жилой квартал по ул. Глубокая, 19 в Тернополе от ТернопольСтрой.

Комплекс будет состоять из 10-этажных домов на 335 квартир.

Строительство предусмотрено в 5 очередей на земельном участке площадью 1,8 га с соответствующим целевым назначением.

Согласно Реестра строительной деятельности, разрешение предоставлено с седьмой попытки.

Основания для отказа от 6 января 2021-го: превышено максимально допустимую плотность населения (должно быть не более 450 человек/га, а по расчету – 476 человек/га); не обеспечено нормативное количество паркомест (в пределах участка запроектовано 60 машиномест и за пределами – 88, а согласно расчету должно быть 198); проектирование детского сада выполнено с нарушением ДБН (в жилых домах помещение для детсада необходимо отделять от жилой части здания (квартир) техническим этажом с противопожарными перекрытиями 2-го или 1-го типа с выделением помещений в отдельный противопожарный отсек).

Вместе с тем экспертный отчет датирован июнем 2019 года. Это свидетельствует о том, что после предоставленных замечаний ГАСИ проект на строительство не претерпел изменений.

6. ЖК Синергия Glass от Группа Смарт по ул. Соборная и Королева в Ровно (II очередь).

Разрешение предоставлено на строительство трех 6-этажных секций (№№ 4-6) на 106 квартир.

Всего в комплексе предусмотрено 9 секций, строящихся на участке площадью 1,6 га.

7. ЖК по ул. Степана Бандеры, 60 в Черткове Тернопольской области от ТернопольСтрой.

Предусмотрено строительство двух 9-этажных домов на 90 и 81 квартиру и гаражей на участке площадью почти 1 га.

8. ООО "Анталекс Групп" на строительство многофункционального комплекса с автопаркингом по ул. Владимира Вернадского, д. 25 в Днепре.

Согласно Реестра строительной деятельности, предусмотрено строительство 6-этажного комплекса общей площадью 8 514 кв.м.

Стоит отметить, что площадь участка – 0,2303 га, целевое назначение – для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры.

По информации НЕРУХОМІ, в составе комплекса предусмотрены апартаменты (II очередь строительства).

Подчеркнем, что жилье на улице Вернадского является одним из самых дорогих в Днепре.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Павловский квартал от Жилстрой-2 по ул. Клочковской, 117 в Харькове (I очередь, 6 пусковой комплекс).

В эксплуатацию принято 5 секцию 17-этажного дома №1 на 76 квартир.

Задержка во введении – 2 квартала.

2. ЖК Метрополис от DIM Group на пересечении ул. Академика Глушкова и Академика Заболотного, ул. Академика Заболотного, 1 в Киеве (I очередь).

В эксплуатацию приняты жилые дома №№ 1-2 и ТП.

Задержка во введении – 1 год.

3. ЖК Krona Park от Альянс Новострой по ул. Черновола Вячеслава на территории IV жилого района в Броварах Киевской области.

В эксплуатацию принято 5-этажный наземный паркинг площадью около 10 тыс. кв.м (IV очередь строительства).

4. ЖК Derby Style House от Graf development по ул. Фонтанская дорога, 6 в Одессе (I очередь).

В эксплуатацию принято двухсекционный 10-этажный дом №1 на 84 квартиры.

Задержка во введении – 1 год.

5. ЖК Topolis от РИЕЛ по ул. Гетьмана Мазепы, 25-А, 25-Б во Львове.

В эксплуатацию принято 10-этажный дом на 70 квартир.

Комплекс введен без задержек.

6. ЖК Багговутовская от Галжитлобуд по ул. Багговутовськой, 17-21 в Шевченковском районе Киева (I и II очереди).

В эксплуатацию принято весь комплекс (4-секционный дом на 530 квартир).

Первоначально заявленная дата ввода 1 и 2 секций – 4 квартал 2019 года, 3 и 4 секций – 1 квартал 2019-го.

7. ЖК Акварель-2 от Акварель по ул. Жемчужная, 3а в селе Лиманка Одесской области.

В эксплуатацию приняты 17-этажные 1 и 2 секции, состоящие из 310 квартир. Хотя с сайта объекта следует, что общее количество квартир в двух секциях – 366. Кроме того, застройщик предлагает недвижимость на 19 этаже включительно (2 секция).

Задержка во введении – 2 квартала.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Олимпийский от Стикон по просп. Шевченко, 31 в Одессе.

Комплекс строится путем реконструкции объекта незавершенного строительства под спортивно-оздоровительные помещения и апартаменты.

Застройщик пытался ввести в эксплуатацию недостроенный комплекс.

Основания для отказа: отсутствует 2-этажный подземный паркинг, указанный в экспертном отчете; отсутствуют спортивно-оздоровительные помещения, которые должны быть расположены на первом и подвальных этажах (как следствие отсутствует соответствующее спортивно-лечебное оборудование и тренажеры); отсутствует кафе на первом и в подвальном этажах, предусмотренное проектом; не выполнены работы по благоустройству прилегающей территории; не завершен монтаж фасадных систем; не в полном объеме смонтировано: систему электроснабжения (отсутствуют оборудования в ТП, не смонтирован дизель генератор), систему внутреннего водоснабжения и водоотведения, систему отопления и теплоснабжения; не в полном объеме выполнены работы по монтажу системы централизованного пожарного наблюдения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, систему ветряного подпора и дымоудаления (отсутствуют датчики, заслонки системы подпора воздуха при пожаре); систему водяного пожаротушения; двери на путях эвакуации не оборудованы устройствами для самозакрывания; отсутствуют таблички эвакуационных выходов при пожаре; шкафы пожарных кран комплектов не оборудованы противопожарной автоматикой и пожарными рукавами; не в полном объеме смонтировано ограждение на крыше; не выполнены работы по инклюзивности для маломобильных групп населения; не устроен круговой проезд для пожарной машины; не в полном объеме смонтированы счетчики (тепловые, водяные, электрические); не смонтированы дополнительные ограждающие конструкции окон с середины здания; не соблюдены требования, указанные в выписке из протокола заседания секции жилищного строительства Минрегионстроя, о компенсирующих мероприятиях по отклонению от ДБН; не в полном объеме выполнены отделочные работы в местах общего пользования (коридоры, лестничные марши и площадки, входные группы и т.д.); не в полном объеме смонтированы автоматические люки системы подпора воздуха при пожаре и сплит-системы; не в полном объеме смонтировано ограждение по периметру парапета дома.

2. ЖК Дом на Строителей от КДС Инвест по ул. Строителей, 30 в Днепровском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

3. ЖК Шевченковский от Киевгорстрой по ул. Златоустовской, 27 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

4. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезной, 1 в Гостомеле Киевской области.

Основания для отказа: не завершены работы в здании ДДЗ (не выполнены разведения инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения); не выполнены внутренние отделочные работы; не заполнены дверные проемы; отсутствуют поручни на лестничных маршах; частично не завершена облицовка фасадов здания ДДЗ; не выполнено благоустройство территории здания ДДЗ. Кроме того, объект построен с отклонением от проектной документации (установлено отклонение в части технико-экономических показателей объекта по количеству квартир, общей и жилой площади).

5. ЖК Маєток Боздош от Украинские строительные системы по ул. Владимирской, 90 в Ужгороде (2 пусковой комплекс, 10-12 секции).

Основания для отказа: застройщиком не предоставлены акты промежуточного принятия ответственных конструкций, акты на закрытие скрытых работ и журнал авторского надзора; не заполнены журналы проделанных работ по монтажу строительных конструкций, с замоноличивания монтажных стыков и узлов, бетонных и арматурных работ; не предоставлено проектную и исполнительную документацию на монтаж сетей газоснабжения; работы выполнены не в полном объеме: не оштукатурены части стен, присутствуют трещины в штукатурке; в квартирах отсутствуют разведенные инженерные сети (отопление, водоснабжение и электроснабжение); в двухуровневых квартирах проемы в перекрытии устроены с отклонением от проекта и отсутствуют лестницы; в квартирах отсутствуют стяжки на потолке. Строительство объекта осуществлено с нарушением требований ДБН об обязательности установления лифтов.

6. ЖК Вышгород Сити Парк от ООО "Вишгородмиськреконструкция-1" по пер. Прожекторный в Вышгороде Киевской области (VI очередь, 1 п.к.).

Основания для отказа: объект не достроен, а именно: не завершено устройство оборудования в электрощитовой; не обеспечен доступ маломобильным группам населения (не устроен пандус с уклоном). Кроме того, установлено отклонение в части технико-экономических показателей объекта (общая и жилая площади).

7. ЖК Победы 2 от Трест Жилстрой-1 по ул. Победы, 86 в Харькове.

Основания для отказа: не в полном объеме выполнены строительные работы, не предоставлено проектно-исполнительной документации.

8. ЖК Город Цветов. Парковый квартал от МЖК "Оболонь" по ул. Тираспольской, 43 в Подольском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

Как будет продвигаться работа ГАСИ далее, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.