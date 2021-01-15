У Києві будуватиме канатну переправу компанія, яка встигла потрапити у скандал

У конкурсі з облаштування канатної переправи в Києві через річку Дніпро від Арки дружби народів і до Труханового острова перемогла компанія "Активна країна", яка раніше будувала атракціони у Голосіївському парку, що спричинило скандал.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, облаштування канатної переправи буде проходити на ділянці 0,02 га біля Арки і 0,05 га на острові. Попередня вартість проєкту – 3,6 млн гривень.

Як нагадали в Департаменті економіки та інвестицій, будівництво капітальних споруд на території облаштування атракціону категорично заборонено. Тут встановлять конструкції, які легко розбираються без фундаменту. При цьому монтаж канатної переправи не повинен шкодити природі та іншим розташованим поруч об'єктам.

опис: Стало відомо, хто будуватиме канатну дорогу в Києві джерело: pixabay.com Alt:

Як повідомляє " марочос", фірма "Активна країна" спеціалізується на облаштуванні мотузкових парків як в Києві, так і інших містах України. Восени минулого року під час будівництва гірки на схилі біля Оріхуватських ставків Голосіївського парку стався скандал з місцевими жителями. Працівники компанії під час монтажних робіт без дозволів зрізали кілька дерев у парку, чим викликали обурення у киян.

Активісти заявляли, що надлишок комерційних розваг шкодить природі парку.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві вибухнув черговий скандал, пов'язаний з вирубкою дерев. В рамках реконструкції площі біля станції метро "Арсенальна" зрізали 11 дерев.