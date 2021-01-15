В Киеве будет строить канатную переправу компания, успевшая попасть в скандал

В конкурсе по обустройству канатной переправы в Киеве через реку Днепр от Арки дружбы народов и до Труханова острова победила компания "Активная страна", которая оскандалилась со строительством аттракционов в Голосеевском парке.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, обустройство канатной переправы будет проходить на участке 0,02 га возле Арки и 0,05 га на острове. Предварительная стоимость проекта – 3,6 млн гривен.

Как напомнили в Департаменте экономики и инвестиций, строительство капитальных сооружений на территории обустройства аттракциона категорически запрещено. Здесь должны быть установлены конструкции, которые легко разбираются без фундамента. При этом монтаж канатной переправы не должен вредить природе и прочим объектам, расположенным рядом.

Описание: Стало известно, кто будет строить канатную дорогу в Киеве Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщает "Хмарочос", фирма "Активная страна" специализируется на обустройстве веревочных парков как в Киеве, так и в других городах Украины. Осенью прошлого года при строительстве горки на склоне у Ореховатских прудов Голосеевского парка произошел скандал с местными жителями. Работники компании при монтажных работах без разрешений срезали несколько деревьев в парке, чем вызвали возмущение у киевлян.

Активисты заявляли, что избыток коммерческих развлечений вредит природе парка.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве разразился очередной скандал, связанный с вырубкой деревьев. В рамках реконструкции площади возле станции метро "Арсенальная" срезали 11 деревьев.