У Києві протестували проти будівництва ЖК CITY HUB

У Києві пройшла акція протесту проти будівництва житлового комплексу CITY HUB у Солом'янському районі.

Мітинг відбувся біля будівлі Державного бюро розслідуваннь.

Активісти заявляють, що на землях Міністерства внутрішніх справ ведуться незаконні будівництва, і якщо їх не зупинити, "на ринку може з'явитися будівельна піраміда" з недобудовами та обдуреними інвесторами.

Протестувальники тримали плакати "Обережно – шахраї", "З нас досить Укрбуду", "Будівельні афери – будемо чекати або діяти?", тощо. За словами активістів, один з таких об'єктів – ЖК CITY HUB, який будівельна компанія Інтергал-Буд незаконно будує в Солом'янському районі Києва під виглядом реконструкції гуртожитків Національної академії внутрішніх справ.

Протести біля будівлі ДБР facebook.com/stopsvavillyu

Йдеться про земельну ділянку площею 1,6 га за адресою вул. Кудряшова, 8-10.

Ресурс НЕРУХОМІ поставив ЖК CITY HUB низьку оцінку в рейтингу. Експерти з'ясували, що згідно з розпорядженням КМДА, цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитків, що не відповідає намірам забудови та є порушенням містобудівного та земельного законодавства.