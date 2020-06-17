17:08, 17.06.2020 1761 2

Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яке дає старт процесу вирішення проблем з недобудовами будівельної корпорації УКРБУД.

Про це повідомив в середу, 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Кабмін підтримав проєкт розпорядження, яке дає старт процесу вирішення цієї проблеми. Протягом двох тижнів Міноборони спільно з Мін'юстом повинні розробити проєкт угоди, що дозволить завершити будівництво об'єктів УКРБУДУ і захистить майнові права інвесторів", – підкреслив глава уряду.

Шмигаль відзвітував про вирішення проблеми об'єктів УКРБУДУ kmu.gov.ua

У свою чергу перший заступник міністра оборони України Іван Руснак на засіданні уряду зазначив, що до проєкту на сьогоднішній момент є кілька зауважень.

"Документ розроблений Міністерством оборони за результатами погоджувальної наради, яка була проведена на виконання доручення прем'єр-міністра... Проєкт акта був наданий на узгодження. На сьогодні є зауваження Мінфіну і Мін'юсту. Тому, я пропоную підтримати проєкт акта, доручивши секретаріату Кабміну разом з Міноборони, Мінфіном, Мін'юстом і Мінекономіки доопрацювати з урахуванням зауважень, які надійшли, і оформити його відповідно до регламентних норм", – повідомив Руснак.

За його словами, КИЇВМІСЬКБУД погодився взяти на себе зобов'язання з добудови проблемних ЖК у разі підписання між ним і Міноборони відповідних договорів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, представники Кабміну зустрілися з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації УКРБУД і обговорили з ними питання добудови об'єктів.

Відзначимо, що під Офісом президента протести інвесторів УКРБУДУ переросли у сутички зі співробітниками правоохоронних органів. Поліцейські побили кількох людей, а одного відвезли у райвідділ. Також стало відомо, що одного поліцейського забрала швидка.