Митинг инвесторов УКРБУДА под Офисом президента закончился дракой с полицией. Фото

Под Офисом президента протесты инвесторов УКРБУДА переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.
Около тысячи инвесторов УКРБУДА вышли на Банковую, потому что строительство их квартир остановлено.
Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua
Отметим, что завершить строительство готов Киевгорстрой – все 23 жилых комплекса. Разговоры об этом ведутся давно, но пока на баланс застройщика переданы лишь 5 домов. Митингующие требуют от президента Зеленского вмешаться: создать рабочую группу и разблокировать процесс.
Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua
Инвесторы планировали поставить бочки, но полиция попыталась помешать этому и поэтому началась потасовка. В итоге сотрудники правоохранительных органов избили нескольких человек, а одного увезли в райотдел.
Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua
Также стало известно, что одного полицейского забрала скорая.
Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua
Как сообщали НЕРУХОМІ, заниматься проблемами УКРБУДА будет премьер-министр Денис Шмыгаль по поручению президента Владимира Зеленского. Между тем, в Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с КИЕВГОРСТРОЕМ о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.