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Митинг инвесторов УКРБУДА под Офисом президента закончился дракой с полицией. Фото

16.06.2020 - 09:50

Под Офисом президента протесты инвесторов УКРБУДА переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Около тысячи инвесторов УКРБУДА вышли на Банковую, потому что строительство их квартир остановлено.

Митинг инвесторов УКРБУДА

Голос.ua

Отметим, что завершить строительство готов Киевгорстрой – все 23 жилых комплекса. Разговоры об этом ведутся давно, но пока на баланс застройщика переданы лишь 5 домов. Митингующие требуют от президента Зеленского вмешаться: создать рабочую группу и разблокировать процесс.

Митинг инвесторов УКРБУДА

Голос.ua

Инвесторы планировали поставить бочки, но полиция попыталась помешать этому и поэтому началась потасовка. В итоге сотрудники правоохранительных органов избили нескольких человек, а одного увезли в райотдел.

Митинг инвесторов УКРБУДА

Голос.ua

Также стало известно, что одного полицейского забрала скорая.

Митинг инвесторов УКРБУДА

Голос.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, заниматься проблемами УКРБУДА будет премьер-министр Денис Шмыгаль по поручению президента Владимира Зеленского. Между тем, в Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с КИЕВГОРСТРОЕМ о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.

Застройщики:

УКРБУД

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