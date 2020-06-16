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Недострои УКРБУДА: в правительстве рассказали, как будет решена проблема

16.06.2020 - 19:44

Министерство обороны уже разработало проект распоряжения, которое поможет решить вопрос передачи недостроев УКРБУДА КИЕВГОРСТРОЮ.

Об этом стало известно после того, как представители Кабмина встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации УКРБУД и обсудили с ними вопрос достройки объектов, сообщает пресс-служба правительства.

Со стороны правительства присутствовали первый замминистра развития общин и территорий Василий Лозинский, замминистра обороны Игорь Халимон и директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабмина Наталья Козловская.

Инвесторы встретились с представителями Кабмина

kmu.gov.ua

В правительстве говорят, что Минобороны уже разработало проект распоряжения, который сейчас находится на стадии согласования в Минфине, Минразвития общин и территорий и Минюсте.

Предполагается, что проект позволит начать решать вопрос недостроек. По словам Козловской, благодаря этому проекту Минобороны сможет перезаключить договоры, заключенные с УКРБУДОМ, на КИЕВГОРСТРОЙ. Она также добавила, что проект в ближайшее время рассмотрят на заседании Кабмина.

Как сообщали НЕРУХОМІ, под Офисом президента протесты инвесторов УКРБУДА переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские избили нескольких человек, а одного увезли в райотдел. Также стало известно, что одного полицейского забрала скорая.

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