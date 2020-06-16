УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

Недобудови УКРБУДУ: в уряді розповіли, як буде вирішена проблема

16.06.2020 - 19:44

Міністерство оборони вже розробило проєкт розпорядження, яке допоможе вирішити питання передачі недобудов УКРБУДУ іншій компанії – КИЇВМІСЬКБУДУ.

Про це стало відомо після того, як представники Кабміну зустрілися з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації УКРБУД і обговорили з ними питання добудови об'єктів, повідомляє пресслужба уряду.

З боку уряду були присутні перший заступник міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський, заступник міністра оборони Ігор Халімон і директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабміну Наталія Козловська.

Інвестори зустрілися з представниками Кабміну

kmu.gov.ua

В уряді кажуть, що Міноборони вже розробило проєкт розпорядження, який зараз знаходиться на стадії узгодження у Мінфіні, Мінрегіоні та Мін'юсті.

Передбачається, що проєкт дозволить почати вирішувати питання недобудов. За словами Козловської, завдяки цьому проєкту Міноборони зможе переукласти договори, укладені з УКРБУДОМ, на КИЇВМІСЬКБУД. Вона також додала, що проєкт найближчим часом розглянуть на засіданні Кабміну.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, під Офісом президента протести інвесторів УКРБУДУ переросли у сутички зі співробітниками правоохоронних органів. Поліцейські побили кількох людей, а одного відвезли у райвідділ. Також стало відомо, що одного правоохоронця забрала швидка.

Коментарі

200
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

В Одесі на місці недобудованого санаторію зведуть п'ять висоток

В Одесі на місці недобудованого санаторію зведуть п'ять висоток

На території також створять спортмайданчик і сквер

16.06.2020 - 16:59
У Києві в рамках проєкту Генплану збираються побудувати низку автовокзалів

У Києві в рамках проєкту Генплану збираються побудувати низку автовокзалів

Міжміські автобуси не їздитимуть тепер вулицями столиці

16.06.2020 - 15:34
У Києві протестували проти будівництва ЖК CITY HUB

У Києві протестували проти будівництва ЖК CITY HUB

Активісти розповіли про незаконність забудови

16.06.2020 - 14:55
Офіс генпрокурора повернув землю державі, віддану Київрадою у приватні руки

Офіс генпрокурора повернув землю державі, віддану Київрадою у приватні руки

Земельна ділянка належала Міністерству оборони

16.06.2020 - 13:10
В Україні роботу ріелторів виведуть з "тіні"

В Україні роботу ріелторів виведуть з "тіні"

Брокери повинні будуть здавати іспити і отримувати свідоцтва

16.06.2020 - 12:15