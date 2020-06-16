Недобудови УКРБУДУ: в уряді розповіли, як буде вирішена проблема

Міністерство оборони вже розробило проєкт розпорядження, яке допоможе вирішити питання передачі недобудов УКРБУДУ іншій компанії – КИЇВМІСЬКБУДУ.

Про це стало відомо після того, як представники Кабміну зустрілися з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації УКРБУД і обговорили з ними питання добудови об'єктів, повідомляє пресслужба уряду.

З боку уряду були присутні перший заступник міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський, заступник міністра оборони Ігор Халімон і директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабміну Наталія Козловська.

Інвестори зустрілися з представниками Кабміну kmu.gov.ua

В уряді кажуть, що Міноборони вже розробило проєкт розпорядження, який зараз знаходиться на стадії узгодження у Мінфіні, Мінрегіоні та Мін'юсті.

Передбачається, що проєкт дозволить почати вирішувати питання недобудов. За словами Козловської, завдяки цьому проєкту Міноборони зможе переукласти договори, укладені з УКРБУДОМ, на КИЇВМІСЬКБУД. Вона також додала, що проєкт найближчим часом розглянуть на засіданні Кабміну.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, під Офісом президента протести інвесторів УКРБУДУ переросли у сутички зі співробітниками правоохоронних органів. Поліцейські побили кількох людей, а одного відвезли у райвідділ. Також стало відомо, що одного правоохоронця забрала швидка.