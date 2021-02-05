Кличко розповів, як заощадити на платіжках за тепло до 40%

Впровадження енергоефективних технологій в Києві дозволить жителям столиці заощадити до 40% на комунальних послугах.

Про це заявив мер Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

Столичний градоначальник відвідав один з будинків в Оболонському районі, в якому оновили тепломережі, замінили вікна та двері в під'їзді, обладнали теплопункт. За його словами, будинку вже 44 роки, він брав участь в програмах співфінансування. Так, загальна вартість робіт в будинку склала 1,2 млн гривень, з них місто оплатило 850 тисяч гривень з бюджету.

"У підсумку вартість комунальних послуг для жителів знизилася майже на 40%", - розповів Кличко.

Наприклад, мешканці двокімнатної квартири загальною площею в 60 "квадратів" в минулому місяці заплатили за тепло менше тисячі гривень. За опалення схожої квартири в будинку, де не провели теплоізоляцію, довелося заплатити майже в два рази більше.

опис: Кличко проінспектував один з будинків на Оболоні джерело: kyivcity.gov.ua Alt:

Глава міста розповів, що в Києві працюють дві програми співфінансування: це конкурс "70/30" - для ОСББ та ЖБК, де місто оплачує 70% вартості робіт, жителі - 30%, і програма "Капремонти". Остання працює для всіх без винятку будинків і має більш лояльні умови співфінансування. Щороку все більше киян цікавляться цими програмами, додав Кличко. Станом на сьогодні їх учасниками стали близько 600 будинків.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, через зростання комунальних тарифів в Києві заборгованість за комунальні послуги зросла до 4 млрд гривень: люди стали рідше платити за воду і тепло. Кличко заявив, що такі ціни на газ можуть призвести до соціального вибуху. Мер повідомив, що Асоціація міст України ініціювала переговори з урядом і депутатами щодо вартості газу. Крім того, зауважив він, необхідно обговорити компенсації для теплопідприємства через різницю в тарифах між фіксованою і ринковою ціною на газ.