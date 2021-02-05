Кличко рассказал, как сэкономить на платежках за тепло до 40%

Внедрение энергоэффективных технологий в Киеве позволит жителям столицы сэкономить до 40% на коммунальных услугах.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Столичный градоначальник посетил один из домов в Оболонском районе, в котором обновили теплосети, заменили окна и двери в подъезде, оборудовали теплопункт. По его словам, дому уже 44 года, он участвовал в программах софинансирования. Так, общая стоимость работ в доме составила 1,2 млн гривен, из них город оплатил 850 тысяч гривен из бюджета.

"В итоге стоимость коммунальных услуг для жителей снизилась почти на 40%", - рассказал Кличко.

К примеру, жильцы двухкомнатной квартиры общей площадью в 60 "квадратов" в прошлом месяце заплатили за тепло меньше тысячи гривен. За отопление похожей квартиры в доме, где не провели теплоизоляцию, пришлось заплатить почти в два раза больше.

Описание: Кличко проинспектировал один из домов на Оболони Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Глава города рассказал, что в Киеве работают две программы софинансирования: это конкурс "70/30" - для ОСМД и ЖСК, где город оплачивает 70% стоимости работ, жители - 30%, и программа "Капремонты". Последняя работает для всех без исключения домов и имеет более лояльные условия софинансирования. Каждый год все больше киевлян интересуются этими программами, добавил Кличко. По состоянию на сегодня их участниками стали около 600 домов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за роста коммунальных тарифов в Киеве задолженность за коммунальные услуги выросла до 4 млрд гривен: люди стали реже платить за воду и тепло. Кличко заявил, что такие цены на газ могут привести к социальному взрыву. Мэр сообщил, что Ассоциация городов Украины инициировала переговоры с правительством и депутатами относительно стоимости газа. Кроме того, заметил он, необходимо обсудить компенсации для теплопредприятий из-за разницы в тарифах между фиксированной и рыночной ценой на газ.