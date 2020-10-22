В Киеве готовятся снести верхние этажи в ЖК Fresco Sofia

В Раде зарегистрировали еще один законопроект о защите инвесторов на рынке недвижимости
Автором проекта закона является нардеп Дубинский
Новости
В Киеве будут демонтировать верхние этажи в ЖК Fresco Sofia, который находится по адресу: улица Гончара, 17-23.
Об этом написали в четверг, 22 октября, активисты в социальных сетях.
"Начались подготовительные работы по демонтажу незаконных верхних этажей дома на улице Гончара, 17-23, в охранной зоне национального заповедника "София Киевская", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за строительства в этой зоне комиссия ЮНЕСКО грозилась вычеркнуть "Софию Киевскую" из перечня памятников Всемирного наследия.
Как сообщали НЕРУХОМІ, 17 августа состоялось подписание Меморандума о снижении высотности ЖК Fresco Sofia. Здание должны укротить до 27 метров. Застройщик пообещал убрать "лишние" этажи.
Отметим, что в столице довольно часто возникают проблемы у застройщиков с высотностью зданий. Так, к примеру, Шестой апелляционный админсуд постановил снести верхние этажи многоквартирного жилого дома, построенного по улице Стеценко, 30 в Подольском районе Киева. Однако, будет ли застройщик выполнять предписание суда – пока неизвестно.
Автором проекта закона является нардеп Дубинский
Помещения имеют разный правовой статус
В суде хотят обжаловать постановление Кабмина
Мужчине из-за ремонта и разбирательств пришлось отказать следующему арендатору
Мошенники меняли целевое назначение, контуры и размеры земельных участков