В Киеве готовятся снести верхние этажи в ЖК Fresco Sofia

В Киеве будут демонтировать верхние этажи в ЖК Fresco Sofia, который находится по адресу: улица Гончара, 17-23.

Об этом написали в четверг, 22 октября, активисты в социальных сетях.

"Начались подготовительные работы по демонтажу незаконных верхних этажей дома на улице Гончара, 17-23, в охранной зоне национального заповедника "София Киевская", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за строительства в этой зоне комиссия ЮНЕСКО грозилась вычеркнуть "Софию Киевскую" из перечня памятников Всемирного наследия.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 17 августа состоялось подписание Меморандума о снижении высотности ЖК Fresco Sofia. Здание должны укротить до 27 метров. Застройщик пообещал убрать "лишние" этажи.

Отметим, что в столице довольно часто возникают проблемы у застройщиков с высотностью зданий. Так, к примеру, Шестой апелляционный админсуд постановил снести верхние этажи многоквартирного жилого дома, построенного по улице Стеценко, 30 в Подольском районе Киева. Однако, будет ли застройщик выполнять предписание суда – пока неизвестно.