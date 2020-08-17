ЖК FRESCO SOFIA укоротят до 27 метров

В Киеве часть ЖК FRESCO SOFIA, который находится по улице Олеся Гончара, 17-23 "укоротят" до 27 метров.

Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

"Буквально сейчас на Гончара, 17-23 происходит подписание Меморандума о снижении высотности! Теперь часть этого здания в буферной зоне Софии Киевской будет подлежать демонтажу до отметки 27 метров", - написала депутат.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Киеве строительство высоток будет происходить исключительно за пределами центральных и исторических районов. Согласно Генплана столицы, высотность застройки будет определяться при разработке планов зонирования территорий планировочных зон. При этом будут учитываться природный рельеф, этажность существующей застройки, доминирующая роль первой правобережной гряды киевских холмов и достопримечательностей культурного наследия.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе арест "дома Билозир", причем это решение суда уже окончательным и обжалованию не подлежит. Так, максимально допустимая высотность зданий на этом участке - четыре этажа, но в "доме Билозир" уже построили 12 этажей.