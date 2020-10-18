Суд постановил снести верхние этажи новостройки в Подольском районе Киева

Шестой апелляционный админсуд постановил снести верхние этажи многоквартирного жилого дома, построенного по улице Стеценко, 30 в Подольском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Как подчеркнули правоохранительные органы, строительство велось на землях усадебной застройки. Соответственно, здания здесь должны быть не выше 4-х этажей. Вместо этого застройщик построил здания высотой в пять и восемь этажей.

Описание: ЖК Эко Таун Источник: zastroyschiki.com Alt:

Подчеркнем, что речь идет о скандальном ЖК Эко Таун. Еще в июне Окружной административный суд Киева также обязал застройщика снести верхние этажи. Как известно, несмотря на решения судов, застройщики неохотно исполняют постановления, что касается сноса зданий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Киеве суд обязал снести многоэтажный жилой дом по улице Августина Волошина, что в Соломенском районе, который был построен с грубыми нарушениями законодательных и строительных норм. Но дом пока стоит на месте.