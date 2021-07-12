Провалился очередной аукцион по продаже офиса банка "Аркада"

Главный офис банка "Аркада" в очередной раз не удалось продать с помощью аукциона из-за отсутствия желающих купить его.

Об этом сообщается на странице аукциона в системе Prozorro.Продажі.

Согласно приведенным данным, продажа должна была состояться 7 июля. Стартовая цена лота составила 428,3 млн гривен. В прошлый раз желающих приобрести офис банка также не нашлось. В этот раз цену снизили на 30%, однако найти покупателей все равно не удалось.

В марте Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу главный актив банка "Аркада" – его офис на улице Ольгинской, 3а в центре Киева и земельный участок под ним. Сам офис (площадью около 14 тысяч "квадратов") и участок (порядка 0,5 га) оценили тогда в 971 млн гривен. Таким образом цена актива рухнула более чем в 2 раза, но даже несмотря на это, никто не хочет купить его.

Описание: Офис банка "Аркада" не могут никак продать Источник: prozorro.sale Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, банк признали неплатежеспособным после того, как с помощью теневых схем попытались незаконно завладеть его активами . Чтобы исключить передачу объектов третьим лицам на них был наложен арест. Однако, в январе Печерский суд отклонил это ходатайство.

В госреестре прав владельцем здания банка и участком под ним числится Олег Нелин, который впоследствии передал эту недвижимость в ипотеку для Тараса Бурдейного. И Бурдейного, и Нелина связывают с компанией Burisma Group, принадлежащей бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, работавшему при Януковиче.