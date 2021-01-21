Чем владеет Аркада и что будет с ее недвижимостью. Утверждена ликвидационная масса банка

Общая стоимость активов банка "Аркада" – 1,3 млрд грн, 84% из этой суммы приходится на недвижимость.

Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Из сообщения ФГВФЛ стало известно, что банк владеет 200 гектарами земли под застройку и ведение сельского хозяйства под Киевом. Так участки находятся в Буче, Броварах и в селе Михайловке-Рубежовке. Эта земля будет выставлена на продажу уже весной этого года.

При этом основным активом банка считается его главный офис, расположенный в центре столицы (улица Ольгинская), и земля под ним. По предварительным подсчетам их стоимость – около 770 млн гривен, что составляет приблизительно 60% от всех активов финучреждения. И именно от успеха возвращения этих активов зависит сможет ли банк рассчитаться в полной мере с кредиторами.

Описание: Центральный офис банка "Аркада" Источник: kievvlast.com.ua Alt:

Заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай напомнила, что банк признали неплатежеспособным после того, как с помощью теневых схем попытались незаконно завладеть активами банка. Чтобы исключить передачу объектов третьим лицам на них был наложен арест. Однако, в январе Печерский суд отклонил это ходатайство.

Как сообщали НЕРУХОМІ ранее, Нацбанк отнес Аркаду к категории проблемных в прошлом году 25 августа. Был введен особый режим контроля за работой финучреждения и назначен куратор.

А уже сентябре следователи Национальной полиции сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн президенту банка Аркада Константину Паливоде. По данным следствия, он украл деньги, внесенные инвесторами на строительство жилых комплексов.

Тем временем достраивать проблемные объекты банка "Аркады" вызвался застройщик Stolitsa Group. Как говорится в сообщении инвесторов обанкротившегося банка "Актив Эврика", одна из основателей строительной компании Владислава Молчанова провела встречу с активом инициативной группы, в ходе которого и высказала свои намерения.