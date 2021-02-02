Чертова дюжина и "святая троица" ГАСИ: обзор выданных разрешений на прошлой неделе

На прошлой неделе Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала 13 отказов и 3 разрешения на строительство жилых комплексов. Какие ЖК (СС3) оказались в этих списках, а также кто из застройщиков сумел ввести свои объекты в эксплуатацию с 25 по 29 января – читайте в материале НЕРУХОМІ.

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Разрешение получили

1. Рыбальский остров продолжают активно застраивать. С третьей попытки ООО "Валдис Плюс" и ООО "Висла" получили разрешение на строительство ЖК по ул. Степана Бандеры, 30, 30-а в Оболонском районе Киева.

Согласно данным Реестра строительной деятельности, жилой комплекс будет высотой в 27 этажей.

Две недели назад основания для отказа в предоставлении разрешения были следующие:отсутствие оценки воздействия на окружающую среду; осуществление проектирования за пределами участка; несоответствие ДБН площадей площадок для игр детей и отдыха взрослых; не обеспечение объекта зарядными устройствами для автомобилей с электродвигателями; не обеспечение достаточным количеством машино-мест.

Как видим, замечания устранены. Однако команда НЕРУХОМІне нашла в Едином реестре по оценке воздействия на окружающую среду информации об осуществлении оценки ЖК по ул. Степана Бандеры, 30 30-а.

2. ООО "Вуд Гейтс" на строительство жилого дома по ул. Отдыха, 25 в Святошинском районе Киева.

Согласно выданному разрешению, высота здания – 21 этаж.

Как уже сообщали НЕРУХОМІ, заказчик осуществил 5 попыток получить разрешение в Департаменте по вопросам ГАСК города Киева как на объект строительства, что по классу последствий относится к СС2. Госархстройинспекция же, в свою очередь, с третьей попытки предоставила разрешение как на объект, относящийся к СС3.

3. ЖК Голосеевский от Интергал-Буд по ул. Васильковская, 37 в Голосеевском районе Киева.

Разрешение получено со второй попытки.

Еще две недели назад отказ ГАСИ был мотивирован отсутствием оценки воздействия на окружающую среду. Однако и здесь команда НЕРУХОМІ не нашла в Едином реестре по оценке воздействия на окружающую среду информации о ЖК Голосеевский.

Напомним, что старт продаж начался еще летом 2019-го.

В разрешении отказано

1. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд по пер. Приборному, 10 в Святошинском районе Киева.

ЖК активно строится на земельном участке с целевым назначением "для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности".

Разрешение на I очередь получено в ноябре 2020 года. Однако на прошлой неделе ГАСИ предоставила сразу два отказа на II и III очередь.

Основания для отказа: отсутствует нотариально заверенное согласие собственника (собственников) здания (зданий), инженерного сооружения на проведение строительных работ; не предоставлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося права собственности или землепользования земельным участком (земельными участками).

2. ЖК Сырецкие сады от Интергал-Буд по ул. Маршала Гречко, 10-б в Подольском районе Киева.

Отказ предоставлен на III очередь строительства. Это уже третья попытка застройщика.

Основания для отказа: не предоставлены градостроительные условия и ограничения; не предоставлены технические условия по электроснабжению; не предоставлена фотокопия договора подряда на осуществление технического надзора; проектная документация оформлена без учета (на генеральном плане не нанесено СЗЗ вокруг ТП); не предоставлены согласования КП МА Киев (Жуляны), Укравиатранса.

3. ЖК Киевская Швейцария от Интергал-Буд по ул. Макаровской в Шевченковском районе Киева (II и III очереди строительства).

Трудно сосчитать, сколько застройщиком было осуществлено попыток для получения разрешительного документа на этот ЖК.

Основания для отказа: не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия и согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации.

4. ЖК Стиль от Интергал-Буд по ул. Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса), у дома 5-б.

Вторая безуспешная попытка получить разрешение.

Основания для отказа: главный архитектор города не согласовал градостроительное и архитектурное проектное решение; в составе проектной документации отсутствуют сведения о согласовании проектных решений с центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия; не предоставлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося права собственности или землепользования земельным участком (земельными участками); не предоставлен план трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций масштабом 1:2000.

5. ЖК 4 сезона от УМК по ул. Михаила Максимовича (А. Трутенко), 3 в Голосеевском районе Киева (жилой дом №3).

Основания для отказа: не предоставлено согласование высотности уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации, приказ о назначении ответственного исполнителя работ и технические условия по водоотведению.

6. ООО "Стройинформ" на строительство ЖК Egoist Residence по ул. Мечникова, 7-Б в Печерском районе Киева.

Это уже шестая попытка получить разрешительный документ в течение 2020-2021 года. Однако на этот раз ГАСИ не указала главное основание, из-за которого отказывала ранее: потерю действия градостроительных условий и ограничений. При этом новых ГУО заказчик не получал.

Основания для отказа: проектная документация разработана без учета требований порядка ее разработки; не предоставлен генеральный план на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000; не соблюдены требования ДБН по максимально допустимой плотности населения; не соблюдены требования ДБН по минимально расчетной площади земельного участка для отдельно стоящего жилого дома; не обеспечено нормативное количество машино-мест; не соблюдены требования ДБН относительно размеров площадок в составе придомовой территории; главный архитектор города не согласовал градостроительное и архитектурное проектное решение; в составе проектной документации отсутствуют сведения о согласовании проектных решений с центральным органом исполнительной власти.

7. ЖК Акварель-3 от Акварель по ул. Пишоновская, 22, 24, 26 в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: технические условия на подключение объекта к тепловым сетям (со сроком действия до 31.12.2020) и по водоснабжению и водоотведению выданы организацией, у которой отсутствует лицензия НКРЕКП; технические условия по водоснабжению и водоотведению выданы организацией, у которой отсутствует лицензия НКРЕКП; превышена максимально допустимая плотность населения; не обеспечены нормативные размеры площадок для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослых, для занятий физкультурой.

8. ЖК High Hills от Строй Сити Development по ул. Серповой, 4 в Харькове.

Основания для отказа: проектная документация разработана без учета требований порядка ее разработки; не предоставлено заключение по ОВД; указанное в заявлении на выдачу разрешения наименование объекта строительства не соответствует наименованию в предоставленных материалах; не соблюдены требования по максимально допустимой высоте здания; не соблюдены требования по максимально допустимому проценту застройки участка; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения; не предоставлен приказ о назначении ответственного исполнителя работ; не предоставлен генеральный план на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000.

9. ЖК ул. Лебедева по ул. Лебедева в Голосеевском районе Киева. Заказчик – "Интерстрой ТМ".

Третий отказ в этом году.

Основания для отказа: превышен максимально допустимый процент застройки земельного участка; объект не обеспечен достаточным количеством машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей; не обеспечены нормативные размеры придомовых площадок; не выполнены требования ДБН ("инклюзивность зданий и сооружений") по устройству лифтов с проходной кабиной; не предоставлены разрешения центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия на проведение земляных работ; чертежи поэтажных планов предоставлены в не достаточном для понимания проектных решений качестве.

10. ООО "Харьковский научно-исследовательский институт технологии машиностроения" на строительство ЖК по ул. Данила Галицкого, 16 в Киеве.

Основания для отказа: указанные в заявлении сведения о заказчике строительства не согласуются с данными в предоставленном пакете документов (в заявлении указан заказчик – Гамера В.В., а в документах – ООО "Харьковский научно-исследовательский институт технологии машиностроения").

11. ЖК по ул. Степана Бандеры от M Group Development по ул. С. Бандеры, земельный участок 12-б в Киеве.

Отказ предоставлен на строительство жилищно-торгово-офисного комплекса с подземным паркингом для сотрудников УМВД Украины.

Основания для отказа: указаны в заявлении сведения о заказчике строительства не согласуются с данными, указанными в пакете документов (в заявлении указан заказчик – Медведь Н.В., а в документах – ГУ Национальной полиции в Ровенской области); проектная документация разработана без учета требований порядка ее разработки; не представлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий и инженерных сооружений, подлежащих демонтажу или оригинал нотариально заверенного согласия собственника (собственников) здания (зданий), инженерного сооружения на проведение строительных работ; не предоставлен приказ о назначении ответственного исполнителя работ; не предоставлено заключение по ОВД; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения; не соблюдены требования по максимально допустимому проценту застройки земельного участка; не соблюдены санитарно-защитные зоны.

12. ООО "Элин Плюс" на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маршала Малиновского в районе д. № 60 в Днепре.

Основания для отказа: проектная документация разработана без учета требований порядка ее разработки; не соблюдены требования по максимально допустимому проценту застройки; не соблюдены требования по максимально допустимой плотности населения; на предоставлена заверенная заказчиком фотокопия документа о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор; генеральный план разработан не в соответствии с ДСТУ; не соблюдены требования по минимально расчетной площади земельного участка для отдельно стоящего жилого дома; не соблюдены требования относительно расчетных показателей предельных размеров площадок, которые должны быть расположены на придомовых территориях; не обеспечено нормативное количество машино-мест.

13. ООО "ВВС-Буд" на строительство жилого квартала по ул. Глубокая, 19 в Тернополе.

В течение 2020 года получено 5 отказов в выдаче разрешительного документа.

Основания для отказа: не предоставлен экспертный отчет по рассмотрению проектной документации; не предоставлена заверенная заказчиком фотокопия документа об утверждении проектной документации, фотокопия договора подряда на выполнение строительных работ, фотокопия договора подряда на осуществление технического надзора представлено и фотокопия документа о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор; не предоставлен генеральный план на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Geneve от Daytona Development Company по ул. Костомаровская, 1-А в Днепре.

В эксплуатацию введено 1-4 секции. Задержка в принятии составляет 1 год.

2. ЖК Солнечная ворота от ТММ по ул. Ломоносова, 73-79 в Голосеевском районе Киева.

В эксплуатацию с третьей попытки принято нежилой дом Б16 (V пусковой комплекс).

3. ЖК Меридиан от Жилстрой-2 по ул. Гвардейцев-Широнинцев/ул. Дружбы Народов в Харькове (8 очередь и 2 очередь 2 пусковой комплекс).

В эксплуатацию принято жилой дом №3 секция №12 и двухэтажный гараж открытого типа. Задержка в принятии жилого дома – 1 квартал.

4. ЖК Эмоция от Team Development по ул. Промышленная, 1 в селе Хотов Киево-Святошинского района Киевской области (6-8 пусковые комплексы).

Жилые дома № 6, 7 и 8 принято в эксплуатацию. Задержка во введении 1-2 квартала.

5. ЖК Мира-2 от Трест Жилстрой-1 по просп. Московскому (между ул. Архитектора Алешина (бывший просп. Орджоникидзе) и ул. Индустриальный (бывший просп. Фрунзе) в Харькове (1 очередь – 2 и 6 пусковые комплексы), 3 очередь – 1, 3 и 7 пусковые комплексы).

В эксплуатацию принято 9 жилых домов: №№ 2-6, 12, 14-15. Задержка во введении от 1 года до 1 квартала.

6. ЖК Инфинити от Трест Жилстрой-1 по ул. Ботаническом, 2 в Харькове.

Весь комплекс принят в эксплуатацию. Задержка во введении около года.

Отказ в принятии

1. ЖК Utlandia от Tomin Family Development по ул. Чехова, 1-а в Ирпене Киевской области.

Основания для отказа: во время осмотра было установлено, что объект не достроен (частично не заполнены дверные и оконные проемы; не выполнено обеспечение объекта инженерными сетями; не выполнена отделка мест общего пользования; не завершено устройство лифтов и отделка фасадов жилого дома; не выполнено благоустройство территории).

2. ЖК Акварели-2 от ADH по ул. Ватутина в Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области (6 очередь – 2, 3 и 4 пусковые комплексы).

ЖК получил сразу три отказа на ввод.

Основания для отказа: не зарегистрировано сообщение об изменении данных (корректировке проектной документации).

По 4-му пусковому комплексу: не устроен верхний слой асфальтового покрытия; не выполнен монтаж поквартирных пожарных шкафов; не завершены отделочные работы по внешним лестничным маршам торгового помещения; не выполнена разметка в подвальном этаже двухуровневого гаража; не завершены отделочные работы фасада двухуровневого гаража; не установлено уличное освещение.

3. ЖК Beverly Hills от Креатор-Буд по ул. Микулинецька, 116 в Тернополе.

Второй отказ предоставлен на реконструкцию с пристройкой и перестройкой существующего нежилого здания под торгово-развлекательный центр №1 с супермаркетом и заведением общественного питания.

Основания для отказа: в акте готовности объекта указаны данные, не соответствующие разрешению (информация в отношении генерального проектировщика, кода ЕГРПОУ экспертной организации, срока начала работ); не в полном объеме выполнены работы по проектной документации (благоустройство территории, отделка фасадов здания, меры по обеспечению доступности территории и объекта для маломобильных групп населения, мероприятия по взрывопожарной безопасности, внутренние отделочные работы).

4. ЖК Отрадный от Интергал-Буд по ул. Академика Каблукова, 23, 23А в Соломенском районе Киева (3 очередь).

Основания для отказа: не выполнены работы по обеспечению доступности для маломобильных групп населения (отсутствуют парковочные места для лиц с инвалидностью и пандус).

5. ЖК Вышгород Сити Парк по пер. Прожекторному в Вышгороде Киевской области (4 очередь – 1 пусковой комплекс и 6 очередь – 1 и 2 пусковые комплексы).

На комплекс предоставлено сразу три отказа в принятии к эксплуатации.

Основания для отказа: не предоставлена проектная и исполнительная документация, материалы технической инвентаризации.

6. ЖК Рідне місто от Спецжилфонд по ул. Качалова, 40 в Соломенском районе Киева (1 очередь).

Основания для отказа: не предоставлена проектно-технологическая и исполнительная документация.

7. ЖК Scandia от СК Триумф по ул. Анатолия Луценко и ул. Маяковского в Броварах Киевской области.

Основания для отказа: не предоставлены документы; отсутствует доступ к объекту для осуществления фотофиксации.

8. ЖК Омега от Будова по ул. Толбухина, 135 в Одессе (III очередь строительства, II пусковой комплекс).

Основания для отказа: не предоставлен проект и исполнительная документация в полном объеме.

9. ЖК Солнечный-4 от Одиссей-СМУ-11 по ул. Солнечная, 4 в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: не предоставлен доступ для осмотра объекта строительства, что делает невозможным проверить его соответствие проектной документации, требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.