Интергал-Буду внезапно улыбнулась фортуна: чем удивляла ГАСИ на прошлой неделе

Многочисленные попытки Интергал-Буда получить разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции на строительство ряда очередей ЖК Нивки-Парк наконец увенчались успехом.

Итак, чем удивляла ГАСИ и вокруг каких жилых комплексов (СС3) сосредоточила свою разрешительную функцию с 18 по 22 января – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение получили

1. ЖК Нивки Парк от Интергал-Буд по проспекту Победы, 67 в Святошинском районе Киева.

Всего получено семь разрешений на строительство: детского учебного заведения (4 очередь), жилых домов №7 (7 очередь), №8 (8 очередь), №9 и №10 (9 очередь), №11 с подземным паркингом (10 очередь) и два разрешения на 12 очередь.

Отметим, что застройщик пытался получить разрешения на 4, 7 и 8 очереди строительства еще с 2019 года. На 9, 10 и 12 очереди – с лета 2020 года. При этом жилые дома 7 и 8 очереди уже возведены.

2. ЖК Family-2 по ул. Семейная, уч. 5 в Гатном Киево-Святошинского района Киевской области.

Разрешение получено со второй попытки.

3. ЖК Парковые Озера от Интергал-Буд по ул. Воскресенская, 7 в Днепровском районе Киева.

Разрешение получено с третьей попытки на строительство блока социально-общественного назначения (4 очередь строительства, 4 пусковой комплекс).

4. Восточное Управление капитального строительства Минобороны получило разрешение на новое строительство жилого комплекса со встроенным детским садом и подземным паркингом по ул. Клочковской, 228 в Харькове.

ЖК будет сооружено на участке с целевым назначением "для размещения и постоянной деятельности Вооруженных Сил Украины".

Регистрация изменений в "старых разрешениях" (оформлены до 2011-го):

1. ЖК Времена года от Smart Use Decision по ул. Фурманова (Героев Крут), 11 в Днепре.

ЖК представлен на рендерах еще в 2008-2010 годах. Долгое время строительство было заморожено. В соответствии с Реестром строительной деятельности с 20 января 2021 года право на строительство передано другому заказчику, но фактически им стало ООО "Промполитикс" (который и был в соответствии с разрешением 2008 года) и ООО "Градиола". Возможно, указанные изменения предвестники начала строительства.

2. ЖК Соломенский по ул. Университетская, 23, 25, 27 в Соломенском районе Киева.

Объект относился к классу последствий СС2 и строится в соответствии с разрешением 2008 года на приусадебных земельных участках. Но на прошлой неделе, после регистрации внесения изменений в разрешения (корректировки проекта), ЖК получил класс последствий СС3. Согласно проектной документации, ЖК Соломенский – это индивидуальные (!) жилые дома (сблокированные) с хозяйственными постройками и сооружениями. Однако фактически построен 5-этажный трехсекционный дом на 43 квартиры и 38 паркомест. В реестр строительной деятельности внесены лишь два показателя ЖК: общая площадь квартир – 4 531,83 кв.м и общий строительный объем – 25 251,95 куб.м.

Отметим, что в соответствии с законодательством и ДБН, на приусадебном участке не предусмотрено строительство многоквартирных домов. Такие действия в Реестре строительной деятельности являются прямым признаком применения "серых схем" застройки и требует внимания правоохранительных и контролирующих органов.

В разрешении отказано

1. ЖК Киевская Швейцария от Интергал-Буд по ул. Макаровской в Шевченковском районе Киева (II и III очереди строительства). Это четвертай отказ на указанные очереди.

Основания для отказа: не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия; не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации.

2. "Обуховская промышленно инвестиционная группа" на строительство жилого многофункционального комплекса со встроенными помещениями и паркингом по ул. Мира, 1 в Обухове Киевской области. Первая очередь строительства.

Основания для отказа: не сохранено нормативное количество машино-мест; не соблюдены требования государственных санитарных правил; неполностью предоставлены результаты экспертизы проекту строительства.

3. ЖК Обсидиан от Жилстрой-2 по ул. Победы, шестьдесят девятый в Харькове.

Основания для отказа: не приложены результаты ОВД (проектом предусмотрен гараж на 100 м / м) при проектировании объект строительства не обеспечен достаточным количеством паркомест; при проектировании объект строительства не обеспечено нормативными размерами площадок в составе придомовых территорий.

4. Киевгорстрой получил уже третий отказ на строительство многофункционального офисно-делового комплекса с паркингом на ул. Митрополита Липкивского, 14-А в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям заказчика строительства; не соблюдены минимальное расстояние от объекта строительства к красных линий; объект строительства не обеспечен необходимым количеством паркомест; не предоставлено распорядительный документ о назначении ответственного исполнителя работ.

5. ЖК Новые Жуляны от Novbud по ул. Возрождение в Крюковщине Киево-Святошинского района Киевской области.

Основания для отказа: не выполнены требования по максимально допустимой высоте (этажности) жилой застройки в сельской местности; объект не обеспечен достаточным количеством машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей; проектом не обеспечены нормативные размеры придомовых площадок; не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; не предоставлен экспертный отчет по рассмотрению проектной документации; не предоставлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося права собственности или землепользования земельным участком (земельными участками); не предоставлен приказ о назначении ответственного за выполнение строительных работ.

6. ЖК Favorit от OK Favorit по ул. Набережной Победы, 40 д в Днепре.

Основания для отказа: сведения о наименовании объекта строительства в заявлении не согласуются с данными экспертного отчета на корректировку; превышен процент застройки земельного участка; не предоставлен экспертный отчет №943-Э-19/А от 04.10.2019, который является неотъемлемой частью экспертного отчета №450-Э-20/А от 24.12.2020; не представлена выписка (выписки) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося права собственности или землепользования земельным участком (земельными участками); не представлены градостроительные условия и ограничения; не предоставлены технические условия по газоснабжению; не предоставлен генеральный план на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000; не предоставлены планы этажей, фасады масштабом 1:50 или 1:100 или 1:200 (для зданий); не предоставлены результаты ОВД (необходимо обеспечить более 200 паркомест); не предоставлен распорядительный документ о назначении ответственного исполнителя работ; в связи с непредоставлением вышеуказанных документов установить соответствие объекта строительства ДБН не усматривается возможным.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Малахит от Интергал-Буд, что по документам строится на улице Сурикова, 3 в Соломенском районе Киева. IV очередь строительства (жилой дом №5 и ТП).

Остальные 4 дома комплекса уже заселены. Сейчас весь комплекс принят в эксплуатацию. Задержка во введении жилого дома № 5 – около года. Первоначально заявленная дата – 2 квартал 2020-го.

2. ЖК Нивки Парк от Интергал-Буд по проспекту Победы, 67 в Святошинском районе Киева.

Комплекс получил сразу два сертификата о готовности на жилые дома № 5 и № 6 (5 и 6 очереди). Задержка во введении около года. Первоначально заявленная дата дом № 5 – 4 квартал 2019-го, дом № 6 – 1 квартал 2020-го.

3. ЖК 4 сезона (жилой дом №3) от УМК по ул. О. Трутенко, 3 в Голосеевском районе Киева.

Первоначально заявленная дата ввода – 2 квартал 2019-го. Задержка во введении около полутора лет.

4. ЖК RealPark (1 очередь строительства 4-й пусковой комплекс) от Стикон по Овидиопольской дороге, 3 в Одессе.

В эксплуатацию принято жилой дом № 1 (4-7 секция). Первоначально заявленная дата ввода – 4 квартал 2019 Задержка во введении – больше года.

5. ЖК по ул. Головка, 21 от Современный дом в Полтаве.

Отказано в принятии к эксплуатации

1. ЖК на ул. Коновальца в Тернополе. Заказчик – ООО "Колледж". Отказано в принятии к эксплуатации многоквартирного жилого дома (поз.4) (III очередь).

Основания для отказа: не в полном количестве установлены газовые счетчики, счетчики учета электроэнергии, счетчики учета воды, входные двери в квартиры.

2. ЖК на Петлюры 21-б от Атлант по ул. Петлюры Симона, 21-б в Броварах Киевской области (корректировка в части ІІ пускового комплекса).

Основания для отказа: не представлена исполнительная документация субподрядных организаций, акты на закрытие скрытых работ на гидроизоляционные работы, утепление стен фасадов; не выполнены строительно-монтажные работы по сооружению подпорных стенок световых приямков подвала 1 секции; не выполнены строительно-монтажные работы по сооружению световых приямков и входных групп до цокольного этажа 2-3 секции; не выполнены строительно-монтажные работы по устройству входных групп в 2 и 3 секции; не завершены работы по устройству пандуса на 1 секции (не установлено ограждение и противоскользящее покрытие); не выполнены работы по устройству противопожарного проезда вокруг дома; не подключено оборудование ТП; не установлены противопожарные рукава, в проектном месте на 1 этаже не установлено оборудование системы оповещения о пожаре; в общих журналах работ в сведениях о инженерно-технический персонал и в сведениях о выполнении работ отсутствует должность ответственного лица; журнал арматурных работ №3 не скреплен печатью строительной организации.

8. ЖК AGAM (III очередь) по ул. Бакинской, 1 в Крюковщине Киево-Святошинского района Киевской области.

Основания для отказа: не предоставлена исполнительная документация по строительству (устройству) внутреннего водоснабжения и водоотведения (канализации), внутреннего электроснабжения, акт пусконаладочных работ по лифтовому оборудованию; не завершены работы по благоустройству.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.