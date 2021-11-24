Застройщик скандального ЖК Forward обошел предписания, запрещающие строить

Застройщик киевского ЖК Forward через суд отменил предписания Минкульта, которыми запретили проведение строительных работ по улице Маршала Рыбалко, 5а в Шевченковском районе столицы.

Ранее заказчик строительства "Рыбалко-Компани" обращался в Окружной админсуд с иском к Министерству культуры и информационной политики Украины о признании противоправным и отмене предписания от 25.02.2021. ОАСК удовлетворил иск застройщика. В свою очередь Минкульт обратился в апелляционную инстанцию, отмечая, что земельный участок по ул. Маршала Рыбалко, 5а согласно историко-градостроительному опорному плану Киева, располагается в пределах исторического ареала города. Учитывая положения закона об охране культурного наследия, проектная документация на строительство должна быть обязательно согласована с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия, а также должно быть получено разрешение на проведение строительных работ на объекте. Таким образом, при отсутствии каких-либо согласований строительство здесь ведется с нарушением законодательства в сфере охраны культурного наследия.

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Однако Шестой апелляционный суд не удовлетворил жалобу Минкульта, решение ОАСК оставил без изменений. Суд также указывает, что не получил доказательств того, что научно-проектная документация относительно границ исторического ареала Киева утверждена в соответствии с требованиями законодательства. Суд добавил, что Минкультуры отрицает обязанность утверждать границы исторического ареала столицы.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, ЖК Forward строится под видом реконструкции дома, которого никогда не существовало впритык к домам советской постройки. ООО "Рыбалко-компани" получило разрешение на реконструкцию жилого дома под многоэтажку в 2019 году.

Примечательно также, что рядом, на ул. Маршала Рыбалко 5б, несколько лет назад РИЕЛ уже построил 27-этажный ЖК Elyseum. А неподалеку, буквально в паре десятков метров, находится еще и 25-этажный ЖК Лидер от Интергал-Буд. Необходимо подчеркнуть, что все это "творчество" украинских застройщиков происходит просто во дворе 5-этажных хрущевок. Согласно Генплану, строить здесь выше 8 этажей запрещено, однако это ограничение по факту никого не останавливает.

Детально с документами по ЖК Forward можно ознакомиться, перейдя по ссылке.