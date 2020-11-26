Увы и ах, очередной новострой во дворах – обзор ЖК Forward от РИЕЛ

Украинский застройщик РИЕЛ обладает уникальной способностью – умеет восстанавливать "виртуальные" здания. Так, например, он строит ЖК Forward: под видом реконструкции жилого дома, которого никогда не существовало. А как же иначе было получить разрешение на сооружение многоэтажки впритык к советским хрущевкам?

Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Описание: ЖК Forward Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Hells Developers

Заказчиком строительства ЖК Forward выступает ООО "Рыбалко-компани" – фирма, связанная с застройщиком РИЕЛ, который сооружает комплекс. Кроме того, что адрес регистрации фирмы-заказчика совпадает с множеством компаний главы РИЕЛа Ростислава Мельника, из открытых источников ясно, что собственник ООО "Рыбалко-компани" Роман Тарасюк является также учредителем ОО "Байкерский клуб "РИЕЛ", руководителем БО "Благотворительный фонд Ростислава Мельника" и проч.

Отметим, по сообщениям СМИ известно, что строительный бизнес львовянина и сына экс-регионала Мельника получил резкий скачок в 2015 году. Тому якобы повлияло близкое товарищество с тогдашним опальным главой Госархстроинспекции Алексеем Кудрявцевым.

Реконструкция фантома

Так, в 2019 году ООО "Рыбалко-компани" получило разрешение на реконструкцию жилого дома под многоэтажку по ул. Маршала Рыбалко 5а в Шевченковском районе Киева. А уже в мае 2020 года на этом участке начали сооружать ЖК Forward.

Описание: Визуализация ЖК Forward Источник: forward.kyiv.ua Alt:

Однако, если с получением разрешения все прошло гладко, то относительно градостроительных условий и ограничений заказчик судился с Департаментом строительства и архитектуры КМДА, так как земля, на которой собрались возводить новострой, попадала в исторический ареал. В итоге, решением суда участок из этой категории "вычеркнули", а необходимость получения выводов и разрешений от Минкульта отпала. Таким образом застройщик ушел от необходимости соблюдения соответствующих ограничений.

Описание: ЖК Forward Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Примечательно также, что рядом, на ул. Маршала Рыбалко 5б, несколько лет назад РИЕЛ уже построил 27-этажный ЖК Elyseum. А неподалеку, буквально в паре десятков метров, находится еще и 25-этажный ЖК Лидер от Интергал-Буд. Необходимо подчеркнуть, что все это "творчество" украинских застройщиков происходит просто во дворе 5-этажных хрущевок.

Описание: ЖК Elyseum и ЖК Лидер Источник: elyseum.com.ua Alt:

Генплан, который позволяет сооружать на этой территории не более 8 этажей, судя по всему, мало кого заботит. Согласно проекту, Forward должен быть высотой в 9 этажей и на 102 квартиры, однако на сайте ЖК заявлено о 11 этажах и 160 квартирах. Подобная вольность застройщика чревата тем, что плотность застройки жилого квартала, ограниченного улицами М.Рыбалко, Шолуденко, Андрющенко и Черновола, перевалит за пределы максимальной.

Описание: ЖК Forward Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Казалось бы, возвести 11-этажную новостройку во дворе старого фонда и, по сути, на придомовой территории другого своего ЖК – это нонсенс. Но вот если бы там уже стоял какой-то жилой дом, новое строительство можно было бы скрыть под маской реконструкции… Проще говоря, нуждающийся в обновлении жилой дом выдумали, чтобы узаконить абсурдную стройку многоэтажки, которой по закону и градостроительным нормам там быть не должно.

Описание: ЖК Forward Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Судя по фото с начала строительства, на этой земле некое здание все же было. Однако на жилой дом оно совсем не похоже. Напоминает, скорее, заброшенную котельную. Даже, если предположить, что там в свое время и обосновались люди без определенного места жительства, вряд ли они меняли функциональное назначение помещения.

Описание: Ход строительства ЖК Forward в мае 2020 Источник: forward.kyiv.ua Alt:

Яркий почерк

Так элегантно впихивать многоэтажки на малый клочок земли РИЕЛу не привыкать. Ранее НЕРУХОМІ уже писали, что по такому принципу застройщик сооружает и ЖК Берег Днепра, в котором детскую площадку планирует разместить впритык к АЗС. Однако, если в ЖК Берег Днепра не просто нелепые, а чреватые негативными последствиями для здоровья жильцов попытки благоустроить территорию виднеются, то в ЖК Forward не будет ничего – ни площадок, ни самой придомовой как таковой.

Описание: ЖК Forward Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Несмотря на то, что на сайте новостройки заявлено о 85 паркоместах, а проектом предусмотрено всего 68 и еще 5 на автостоянке – пространства для нее на участке в 0,25 га нет. Не забываем также, что рядом стоит еще одно творение РИЕЛа – 27-этажный Elyseum, жителям которого тоже нужно где-то парковаться, ведь для них застройщик предусмотрел лишь 90 паркомест.

Отметим, что сооружение новостроек с множеством нарушений – примечательная черта этого застройщика. К примеру, так он возвел ЖК Львовский квартал, где по Генлану изначально должен был быть бизнес-центр с объектами социально-культурного и социально-бытового назначения, строит сейчас ЖК OK'LAND на земле с несоответствующим целевым, и уже упомянутый выше ЖК Берег Днепра впритык к заправке и т.д.

Если вы хотите инвестировать в ЖК Forward

Подчеркнем, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс Forward на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела.

Более подробно с нюансами строительства, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК, во вкладке Документы.