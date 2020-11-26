Увы и ах, очередной новострой во дворах – обзор ЖК Forward от РИЕЛ

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Украинский застройщик РИЕЛ обладает уникальной способностью – умеет восстанавливать "виртуальные" здания. Так, например, он строит ЖК Forward: под видом реконструкции жилого дома, которого никогда не существовало. А как же иначе было получить разрешение на сооружение многоэтажки впритык к советским хрущевкам?
Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.
ЖК Forward
НЕРУХОМІ
Заказчиком строительства ЖК Forward выступает ООО "Рыбалко-компани" – фирма, связанная с застройщиком РИЕЛ, который сооружает комплекс. Кроме того, что адрес регистрации фирмы-заказчика совпадает с множеством компаний главы РИЕЛа Ростислава Мельника, из открытых источников ясно, что собственник ООО "Рыбалко-компани" Роман Тарасюк является также учредителем ОО "Байкерский клуб "РИЕЛ", руководителем БО "Благотворительный фонд Ростислава Мельника" и проч.
Отметим, по сообщениям СМИ известно, что строительный бизнес львовянина и сына экс-регионала Мельника получил резкий скачок в 2015 году. Тому якобы повлияло близкое товарищество с тогдашним опальным главой Госархстроинспекции Алексеем Кудрявцевым.
Так, в 2019 году ООО "Рыбалко-компани" получило разрешение на реконструкцию жилого дома под многоэтажку по ул. Маршала Рыбалко 5а в Шевченковском районе Киева. А уже в мае 2020 года на этом участке начали сооружать ЖК Forward.
Визуализация ЖК Forward
forward.kyiv.ua
Однако, если с получением разрешения все прошло гладко, то относительно градостроительных условий и ограничений заказчик судился с Департаментом строительства и архитектуры КМДА, так как земля, на которой собрались возводить новострой, попадала в исторический ареал. В итоге, решением суда участок из этой категории "вычеркнули", а необходимость получения выводов и разрешений от Минкульта отпала. Таким образом застройщик ушел от необходимости соблюдения соответствующих ограничений.
ЖК Forward
НЕРУХОМІ
Примечательно также, что рядом, на ул. Маршала Рыбалко 5б, несколько лет назад РИЕЛ уже построил 27-этажный ЖК Elyseum. А неподалеку, буквально в паре десятков метров, находится еще и 25-этажный ЖК Лидер от Интергал-Буд. Необходимо подчеркнуть, что все это "творчество" украинских застройщиков происходит просто во дворе 5-этажных хрущевок.
ЖК Elyseum и ЖК Лидер
elyseum.com.ua
Генплан, который позволяет сооружать на этой территории не более 8 этажей, судя по всему, мало кого заботит. Согласно проекту, Forward должен быть высотой в 9 этажей и на 102 квартиры, однако на сайте ЖК заявлено о 11 этажах и 160 квартирах. Подобная вольность застройщика чревата тем, что плотность застройки жилого квартала, ограниченного улицами М.Рыбалко, Шолуденко, Андрющенко и Черновола, перевалит за пределы максимальной.
ЖК Forward
НЕРУХОМІ
Казалось бы, возвести 11-этажную новостройку во дворе старого фонда и, по сути, на придомовой территории другого своего ЖК – это нонсенс. Но вот если бы там уже стоял какой-то жилой дом, новое строительство можно было бы скрыть под маской реконструкции… Проще говоря, нуждающийся в обновлении жилой дом выдумали, чтобы узаконить абсурдную стройку многоэтажки, которой по закону и градостроительным нормам там быть не должно.
ЖК Forward
НЕРУХОМІ
Судя по фото с начала строительства, на этой земле некое здание все же было. Однако на жилой дом оно совсем не похоже. Напоминает, скорее, заброшенную котельную. Даже, если предположить, что там в свое время и обосновались люди без определенного места жительства, вряд ли они меняли функциональное назначение помещения.
Ход строительства ЖК Forward в мае 2020
forward.kyiv.ua
Так элегантно впихивать многоэтажки на малый клочок земли РИЕЛу не привыкать. Ранее НЕРУХОМІ уже писали, что по такому принципу застройщик сооружает и ЖК Берег Днепра, в котором детскую площадку планирует разместить впритык к АЗС. Однако, если в ЖК Берег Днепра не просто нелепые, а чреватые негативными последствиями для здоровья жильцов попытки благоустроить территорию виднеются, то в ЖК Forward не будет ничего – ни площадок, ни самой придомовой как таковой.
ЖК Forward
НЕРУХОМІ
Несмотря на то, что на сайте новостройки заявлено о 85 паркоместах, а проектом предусмотрено всего 68 и еще 5 на автостоянке – пространства для нее на участке в 0,25 га нет. Не забываем также, что рядом стоит еще одно творение РИЕЛа – 27-этажный Elyseum, жителям которого тоже нужно где-то парковаться, ведь для них застройщик предусмотрел лишь 90 паркомест.
Отметим, что сооружение новостроек с множеством нарушений – примечательная черта этого застройщика. К примеру, так он возвел ЖК Львовский квартал, где по Генлану изначально должен был быть бизнес-центр с объектами социально-культурного и социально-бытового назначения, строит сейчас ЖК OK'LAND на земле с несоответствующим целевым, и уже упомянутый выше ЖК Берег Днепра впритык к заправке и т.д.
Подчеркнем, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс Forward на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела.
Более подробно с нюансами строительства, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК, во вкладке Документы.
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