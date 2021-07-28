В девятом доме ЖК Сади Вишневі стартовали продажи квартир

В девятом доме ЖК Сади Вишневі, который располагается по улице Машиностроителей в Вишневом под Киевом, стартовали продажи квартир.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика – компании "Будинвестконтакт".

Здесь уточнили, что это десятиэтажный дом, состоящий из 4-х секций. Сейчас стартовали продажи в первых двух секциях.

"Все квартиры с удобными планировками, что, прежде всего, позволит их владельцам эффективно организовать свое жилое пространство. Стоимость метра квадратного от 23500 грн", - говорится в сообщении.

Описание: ЖК Сади Вишневі Источник: Alt:

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, застройщик обустроил на территории комплекса большой парк, площадь которого занимает больше 4 гектаров. При возведении домов использовались энергоэффективные технологии, был утеплен фасад. Жильцы, которые успели заселиться, отмечают, что жилье действительно теплое, не вызывает нареканий и шумоизоляция: в квартирах не наблюдается эффект "чужого присутствия".

Также на территории будет развитая инфраструктура: банковские учреждения, салоны красоты, магазины, спортивные и детские площадки, а также много чего другого.