ЖК Сади Вишневі: комплекс под Киевом с развитой инфраструктурой и своим парком

ЖК Сади Вишневі – это современный комплекс, расположенный на границе Киева и Вишневого – в Киево-Святошинском районе. ЖК может похвастаться развитой инфраструктурой и большим парком.

Как уверяют на сайте объекта, Сади Вишневі – "это не просто новостройки, это комфортное пространство для жизни и отдыха". Тут застройщик "Будинвестконтакт" обустроил большой парк, площадь которого занимает более 4 га. Дома возведены по энергоэффективной технологии, а чтобы жильцам было максимально комфортно – был утеплен фасад. Те, кто уже успели заселиться, отмечают, что качество строительства нареканий не вызвало: квартиры получились теплыми, месторасположение — удобным, управляющая компания — трудолюбивой. Люди оценили и неплохую шумоизоляцию. По их словам, эффекта "чужого присутствия" в квартирах не наблюдается. Также стоит учесть, что жилье в домах, которые уже сданы, продают по фиксированной цене при условии 100% оплаты – 22 700 грн за "квадрат".

Описание: ЖК Сади Вишневі Источник: nerukhomi.ua Alt:

Говоря об этом жилом комплексе, стоит подчеркнуть и развитую инфраструктуру. Для жильцов оборудовали паркинг, построили детский сад, на территории разместили детские и спортивные площадки, зоны для досуга. Для комфорта жителей здесь будут работать банковские учреждения, салоны красоты, различные магазины, кафе и рестораны. Таким образом, проживающие здесь, смогут занять и максимально обеспечить себя всем необходимым.

Что касается компании "Будинвестконтакт", то следует отметить, что это не новичок на рынке, она уже 15 лет успешно строит различные объекты. За это время сдали около 35 домов, в которых заселились 8 тысяч семей.

Более подробно о ЖК Сади Вишневі можно прочитать, перейдя по ссылке.