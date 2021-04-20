На незаконной стройке ЖК Kadorr City в Одессе погиб рабочий

В Одессе на стройке жилого комплекса Kadorr City по улице Краснова, 3 возле ипподрома произошел несчастный случай: 19 апреля под обвалом грунта погиб строитель.

Как сообщают местные СМИ, 20-летний парень проводил работы по гидроизоляции фасада здания, когда случилось несчастье. От полученных травм рабочий умер на месте. Были вызваны сотрудники полиции, которые внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по нарушению требований законодательства об охране труда.

Описание: Строительство комплекса Kadorr City в Одессе Источник: Alt:

Стоит подчеркнуть, что данный жилой комплекс возводится незаконно и инцидента можно было избежать, если бы правоохранительные органы раньше остановили стройку.

Один из домов стоит на подземном озере. Все это время рабочие откачивали гидрантами подпочвенные воды, но вода все равно набиралась в свайном поле. Тем не мене строительство продолжается. При этом не было уведомлений о начале подготовительных работ, а ГАСИ не выдавала застройщику Kadorr Group разрешений на строительство.

По данным СМИ, есть вероятность что вскоре станет вопрос застройки рядом расположенного ипподрома. Между тем, в материалах многих одесских историков и краеведов есть информация о массовых захоронениях. В 1878 – 1911 годах на месте конюшен находилось место казней, вероятно, что там же лежат человеческие останки, но подтвердить это могут только раскопки.

Владельцем Kadorr Group является одесский застройщик сирийского происхождения Аднан Киван. Он входит в список самых богатых украинцев по версии журнала Forbes с капиталом в $189 млн. В то же время, как он заявил в комментарии НВ, себя бизнесмен оценивает в $1 млрд.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Госавиаслужба подала иск в суд, требуя прекратить строительство на приаэродромной территории ЖК Kadorr City. Компания Кивана планирует построить девять домов высотой в 24 этажа. Так, застройщик превысил допустимую высотность зданий.