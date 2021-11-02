Кому ГИАГ выдала разрешения и сертификаты на ЖК, а кому отказала. Обзор за неделю

Каким застройщикам Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешения на строительство ЖК и сертификаты готовности к эксплуатации, а кому отказала в их выдаче и на каких основаниях с 25 по 31 октября – читайте в еженедельном обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК Эко городок Гудвилл от Монолит Строй Инвест по ул. Шевченко, 85 в с. Хотов Киево-Святошинського района Киевской области (СС2).

2. Продолжение стройки. ЖК Атлант по ул. Ровенская, 25 в Луцке от Голдис Буд.

Получено два разрешения: на строительство жилого дома №13 (VI очередь) и подземного паркинга (VIII очередь) (СС3).

3. ЖК ул. Промышленная, 3 по ул. Промышленная, 3 в Краснограде Львовской области.

Разрешение предоставлено на строительство 4-этажного дома на 24 квартиры (СС2).

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Олимпийский от Киевгорстрой по ул. Героев Чернобыля 6, 8, 10 в Житомире.

Отказ выдан на строительство 9-этажного жилого дома (отделенная часть "Б") (СС2).

Основания для отказа: недостоверные сведения в предоставленных документах, а именно: в документе, удостоверяющем право собственности на земельный участок, градостроительных условиях и ограничениях, договоре генерального подряда.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Родной по ул. Покровская, 2а в с. Гатное Киево-Святошинского района Киевской области (СС2).

В эксплуатацию принят жилой дом №3. Задержка во введении – 2 квартала.

2. ЖК Львівський затишок на ул. Соборная 103/20 и 103/21 в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области (СС2).

Получено два сертификата. В эксплуатацию введен жилой дом №1 и жилой дом №2. Задержка во введении только по дому №1 и составляет 1 квартал.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного, 15 в Голосеевском районе Киева (II очередь).

Дано два отказа на жилые дома № 2 и №2А.

Основания для отказа (дом № 2): отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, отсутствуют тактильные полосы на внутренней и наружной лестнице, элементы и тактильные информационные указатели, парковочные зоны и разметки, не указаны места для маломобильных групп населения; на строительной площадке не завершены работы по благоустройству; не приняты меры по пожарной безопасности (в пожарных шкафах не обнаружена комплектность пожарного рукава, отсутствуют пожарные комплекты в квартирах); не предоставлен журнал входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования; не предоставлен проект выполнения работ и/или технологическая карта.

Основания для отказа (дом № 2А): отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, отсутствуют тактильные полосы на внутренней и наружной лестнице, элементы и тактильные информационные указатели, парковочные зоны и разметки, не указаны места для маломобильных групп населения; на строительной площадке не завершены работы по благоустройству; не приняты меры по пожарной безопасности (в пожарных шкафах не обнаружена комплектность пожарного рукава, отсутствуют пожарные комплекты в квартирах); не предоставлен журнал входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования; не предоставлен проект выполнения работ и/или технологическая карта; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика.

2. ЖК Park Town от BIG development в пгт Гостомель Киевской области.

Основания для отказа: не предоставлены акты окончания пусконаладочных работ и акты готовности к эксплуатации; несоответствие объекта проектной документации (нарушена этажность); не исполнены условия обеспеченности доступности территории объекта для маломобильных групп населения; отсутствие лифтов; отсутствуют датчики загазованности; отсутствует система молниезащиты, работы по обустройству благоустройства не завершены.

3. ЖК Парус на пересечении ул. Парковая/ул. 1 мая (по документам: ул. Лазурная, 2-Б) в Черноморске Одесской области.

Дано два отказа на I очередь: пусковой комплекс № 3 и № 4.

Основания для отказа: не предоставлена для осмотра исполнительная документация: отсутствуют пусконаладочные акты: газо-, водо-, электроснабжения и лифта; акт по герметизации вводов инженерных коммуникаций; отсутствуют проект выполнения работ, проект организации строительства; отсутствует подключение дома к ТП и обеспечение постоянного электроснабжения; отсутствуют счетчики и инженерные узлы в соответствии с количеством квартир; отсутствует шкаф с электрическим оборудованием, который должен быть расположен на цокольном этаже; отсутствуют газовые котлы и датчики загазованности в соответствии с количеством квартир; отсутствуют люки на водопроводных колодцах; отсутствуют установки пожарной сигнализации в каждом нежилом помещении; отсутствует подключение к газоснабжению; благоустройство территории отсутствует; не в полном объеме выполнены работы по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (не устроены пандусы на внешних входах, отсутствуют тактильные, информационные и визуальные показатели).

Основания для отказа: не предоставлена для осмотра исполнительная документация (акт принятия сетей внешнего электроснабжения; внутренней электропроводки; работы по герметизации вводов инженерных коммуникаций; сетей внутреннего газоснабжения; внешнего водопровода; внешней канализации; отсутствует акт о пусконаладочных работах лифта); отсутствует подключение дома к ТП и обеспечение постоянного электроснабжения; отсутствует шкаф с электрическим оборудованием, который должен быть расположен на цокольном этаже; отсутствуют газовые котлы и датчики загазованности в соответствии с количеством квартир; отсутствуют счетчики и инженерные узлы в соответствии с количеством квартир; отсутствуют люки на водопроводных колодцах; отсутствуют установки пожарной сигнализации в каждом нежилом помещении; не в полном объеме выполнены работы (не обустроены пандусы на внешних входах, отсутствуют тактильные, информационные и визуальные указатели).

4. ЖК Над Бугом от Строительный Альянс Групп по ул. Свободы, 16/1А в Хмельницком.

Основания для отказа: несоответствие количества и общей площади квартир в жилом доме, а именно согласно декларации о начале выполнения строительных работ общее количество квартир в доме – 96, а согласно результатам технической инвентаризации – 94 (на 2 квартиры меньше), предполагалось строительство 32 однокомнатных квартир (1583,5 кв.м) и 64 двухкомнатных квартир (4354,7 кв.м), а согласно результатам технической инвентаризации – 30 однокомнатных квартир (1406,1 кв.м), 62 двухкомнатных квартир (4062,82 кв.м) ) и 2 трехкомнатных квартир (220,86 кв.м); отсутствуют паркоместа для инвалидов.

5. ЖК Киевский от Интергал-Буд по ул. Мизюна в Черновцах (II очередь, пусковой комплекс №1 – дом №7).

Основания для отказа: к заявлению о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификата не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

6. ЖК Сафрон по ул. Львовской, 100 и 102 в Луцке Волынской области.

Основания для отказа: к заявлению о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификата не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

7. Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Независимости, 68 в Волочиске Хмельницкой области.

Основания для отказа: к заявлению о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификата не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

8. ЖК по ул. Успенская-Троицкая, 72/8 от УкрСиверБуд в Конотопе Сумской области.

Основания отказа: отсутствие документа в подтверждение выполнения технических условий в части внешнего электроснабжения; отсутствие средств учета электроэнергии (электросчетчики), неподключенная электрощитовая; отсутствует акт о пусконаладочных работах лифта; отсутствуют газовые счетчики; незавершенное обустройство благоустройства придомовой территории; незавершенное строительство балконов и цокольного этажа; отсутствует обустройство молниезащиты; не в полном объеме выполнены работы.

9. ЖК ул. Нижняя Береговая, 2/2в от Домостроительная компания в Конотопе Сумской области (СС2).

Основания отказа: отсутствует проект выполнения работ, отсутствуют акты принятия электропроводки и силового электрооборудования; отсутствуют датчики загазованности; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм; отсутствуют информационные указатели; не закончены работы по обустройству благоустройства придомовой территории.

10. ЖК по ул. 3 микрорайон, 8 в Нежине Черниговской области.

Основания для отказа: в актах на скрытые работы отсутствуют ссылки на сертификаты и паспорта материалов; отсутствует шкаф газового крана ввода в здание; отсутствует общий электросчетчик; не нанесена разметка парковочных мест у дома; в подъезде порог 4 см (допуск 2см); на объекте строительства была выполнена замена материалов по устройству несущих стен и шахты лифтовой, а именно кирпич силикатный утолщенный марки М200 был заменен на керамический одинарный кирпич; проектом предусмотрено устройство перегородок в квартирах (межкомнатных) из гипсокартона, перегородки санузлов из гипсокартона влагостойкого, фактически перегородки исполнению из газоблока 75мм, перегородки санузлов из керамического кирпича; на кровле 2-й секции отсутствуют флюгарки. Устройство молниезащиты выполнено с отклонениями, отсутствует элемент, держатель проводника для плоских кровель, его отсутствие приводит к контакту проводника с кровлей.

В п.12 акта готовности объекта к эксплуатации указана информация не об уплате долевого участия, а об освобождении от уплаты, однако в п.1. Решение Нежинского городского совета от 24.12.2019 №25-65/2019 указано об уменьшении его размера (взаимный расчет).

11. Жилой дом по ул. Чалдаева, 8а в Тернополе.

Основания для отказа: объект относится к объектам со значительными (СС3) последствиями, что не соответствует информации, указанной в "Декларации о начале строительных работ" от 29.01.2016 года, в которой указана ІІІ категория сложности, относящейся к средним (СС2) последствиям.

12. ЖК по ул. Соборная в г. Надворная Ивано-Франковской области от ООО "Торговий Дім "Смарагд" (СС2).

Основания для отказа: работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм, а именно: уклон и ширина пандуса не соответствует действующим нормам; п.5.3.2 отсутствует двустороннее ограждение с перилами.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 18 по 24 октября.