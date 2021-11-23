Компания из окружения Вавриша не смогла отменить в суде штрафы

Компания из структуры Андрея Вавриша "Терра Проджект" не смогла через суд отменить штрафы за нарушения при застройке участка на проспекте Победы, 67 в Святошинском районе Киева.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее решение было принято Окружным админсудом Киева 10 ноября. В сентябре 2017 года ГАСИ выдала разрешение на реконструкцию торгово-общественный комплекс с подземным паркингом. Однако в ходе проверки было установлено, что генеральный проектировщик "Терра Проджект" разработал проектную документацию с нарушениями. В дальнейшем ГАСИ предоставляло застройщику время на устранение нарушений, которые выполнены так и не были. Вследствие чего было наложено два штрафа. "Терра Проджект" попыталась обжаловать эти штрафы в суде, однако ОАСК пришел к выводу, что ГАСИ действовала в пределах своих полномочий и без нарушений.

Описание: Суд не стал отменять штраф Источник: pixabay.com Alt:

Заметим, что на проспекте Победы, 67 строится вместо гостиницы и торгово-общественного комплекса жилой. Это проект от Saga Development под названием ЖК San Francisco Creative House.

В мае и сентябре этого года застройщик получил сертификаты о принятии в эксплуатацию ЖК San Francisco Creative House, а именно: два 18-этажных жилых дома на 336 квартир и общественный комплекс с паркингом. Примечательно, что в сертификатах прямо написаны квартиры, а не апартаменты. В разрешении на строительство указано, что строится торгово-общественный комплекс на 14 этажей без жилых квартир, а с 326 номерами (апартаментами).

Согласно данным портала YouControl, учредителем и бенефициаром ООО "Терра Проджект" является Вячеслав Бондарчук. Компанию также связывают с девелопером Saga Development.

Как сообщали НЕРУХОМІ, летом разгорелся скандал из-за обустройства парковки возле ЖК San Francisco Creative House за счет велодорожки и зеленой зоны.