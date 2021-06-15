Возле ЖК Сан-Франциско обустроили парковку и велодорожку за счет зеленой зоны

На проспекте Победы в Киеве напротив ЖК Сан-Франциско таки обустроили парковку для автотраснспорта и вернули велодорожке прежнюю ширину, из-за чего в свое время разгорелся большой скандал.

Как видно на фото паблика "Город-парковка", сделали это за счет зеленой зоны, которая ранее отделяла велодорожку от проезжей части. Согласно правил дорожного движения, парковаться на автомагистралях, которым является проспект Победы, можно исключительно параллельно тротуару. Однако, как видим на фото – на парковке разметка "елочка", что является нарушением. Поэтому ее впоследствии должны заменить.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, в районе Нивок возле ЖК Сан-Франциско (проспект Победы, 67), для обустройства парковки разрушили велодорожку и часть газона. Такая ситуация крайне возмутила сообщество велосипедистов. В итоге они приехали со специнструментами и разломали парковку. В КГГА поддержали позицию активистов, заявив, что эта парковка, обустроена с нарушением правил дорожного движения и без согласования с городом. Поэтому она незаконна, создает аварийную ситуацию на проспекте.

В свою очередь, пресс-службе SAGA Development – компании, которая строит ЖК Сан-Франциско – заявили, что не имеют никакого отношения к разрушенной велодорожке, все что происходило с ней – это ответственность магазина, который открылся в жилом комплексе.

Как известно, двустороннюю велосипедную дорожку на Нивках обустроили еще в 2016 году, во время капремонта проспекта Победы. Она вошла в магистральный велосипедный маршрут "Проспект Победы - Центр". Ее утвердили на заседании Киевсовета в соответствии с Концепцией развития велосипедной инфраструктуры.