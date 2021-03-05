Микитася оставили за решеткой до 24 апреля

Арест бывшего народного депутата экс-главы строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася был продлен до 24 апреля.

Как сообщают Українські новини, соответствующее решение принял Шевченковский районный суд, полностью удовлетворив ходатайство следствия. Также суд обязал сотрудников изолятора провести медобследование и назначить Микитасю необходимое лечение, согласно установленному диагнозу. Контроль за проведением обследования возложили на прокуратуру Киева.

Как сообщали НЕРУХОМІ, экс-глава строительной компании проходит подозреваемым в деле о похищении человека. Тем не менее, одно из доказательств его причастности к этому делу – переписка с организаторами преступления, была признана фальшивой, это подтвердили и в прокуратуре. Тем не менее, правоохранители считают, что этот факт не может опровергать причастность Микитася к похищению. 20 января защита бывшего главы Укрбуда не смогла добиться отмены ареста в Киевском апелляционном суде.

Застройщик снова оказался за решеткой перед самым Новым годом. Шевченковский районный суд столицы в четверг, 31 декабря, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права залога.