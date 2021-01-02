Микитася снова отправили за решетку

Бывший глава строительной корпорации Укрбуд Максим Микитась снова оказался за решеткой.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение принял Шевченковский районный суд столицы в четверг, 31 декабря, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права залога.

Как сообщается, бывшего застройщика подозревают в заказе похищения человека. Таким образом судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. Если вина будет доказана, Микитася могут посадить на 7 лет.

Описание: Максим Микитась Источник: Нromadske Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Микитась оказался подозреваемым в деле о похищении человека. Так, по версии следствия бывший застройщик заказал похищение юриста, который якобы был ему должен денег. Похищение организовал лидер преступной группировки. Он в данный момент отбывает наказание за убийство. Предварительно у Микитася прошли в доме обыски.

Как известно, экс-главе строительной компании 3 декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест, после того, как он согласился работать со следствием. В итоге стало известно о причастности замглавы Офиса президента Олега Татарова к махинациям с квартирами Нацгвардии.