Микитася снова отправили за решетку

Скандалы с застройщиками и попытки завершить реформу. Чем запомнился декабрь
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Бывший глава строительной корпорации Укрбуд Максим Микитась снова оказался за решеткой.
Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение принял Шевченковский районный суд столицы в четверг, 31 декабря, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права залога.
Как сообщается, бывшего застройщика подозревают в заказе похищения человека. Таким образом судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. Если вина будет доказана, Микитася могут посадить на 7 лет.
Максим Микитась
Нromadske
Как сообщали НЕРУХОМІ, Микитась оказался подозреваемым в деле о похищении человека. Так, по версии следствия бывший застройщик заказал похищение юриста, который якобы был ему должен денег. Похищение организовал лидер преступной группировки. Он в данный момент отбывает наказание за убийство. Предварительно у Микитася прошли в доме обыски.
Как известно, экс-главе строительной компании 3 декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест, после того, как он согласился работать со следствием. В итоге стало известно о причастности замглавы Офиса президента Олега Татарова к махинациям с квартирами Нацгвардии.
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