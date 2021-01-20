Апелляционный суд оставил Микитася за решеткой

Защита бывшего главы компании Укрбуд Максима Микитася не смогла добиться отмены ареста в Киевском апелляционном суде, заседание которого состоялось в среду, 20 января.

Как сообщает Украинская правда, ходатайство адвокатов Микитася отклонила председатель суда Татьяна Росик, поддержав решение суда предыдущей инстанции. Согласно этому решению экс-главе строительной корпорации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля.

Микитась проходит подозреваемым в деле о похищении человека. Тем не менее, одно из доказательств причастности бывшего застройщика к этому делу – переписка с организаторами преступления, была признана фальшивой, это подтвердили и в прокуратуре. Тем не менее, правоохранители считают, что этот факт не может опровергать причастность Микитася к похищению.

Описание: Суд над Микитасем Источник: slovoidilo.ua Alt:

"Она была, эта переписка. Однако... она не использовалась подозреваемым в ходе совершения преступления. Она создавалась с той целью, чтобы заверить потерпевшего Мирошниченко в том, что они действуют в интересах Микитася", - заявил в ходе заседания прокурор.

Следствие утверждает, что потерпевшему показали сфабрикованную переписку с бывшим застройщиком переписку. Но Микитась якобы позже позвонил и сообщил жертве, что похитители таки действуют от его имени.

Как сообщали НЕРУХОМІ, бывший застройщик снова оказался за решеткой перед самым Новым годом. Шевченковский районный суд столицы в четверг, 31 декабря, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права залога.

Микитась оказался подозреваемым в деле о похищении человека. Так, по версии следствия бывший застройщик заказал похищение юриста, который якобы был ему должен денег. Похищение организовал лидер преступной группировки. Он в данный момент отбывает наказание за убийство. Предварительно у Микитася прошли в доме обыски.