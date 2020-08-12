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Киевгорстрой принял еще один объект Укрбуда

12.08.2020 - 13:40

Холдинговая компания Киевгорстрой приняла еще один недостроенный объект от Укрбуда. Речь идет о жилом комплексе АКАДЕМ ПАРК.

Об этом сообщил в среду, 12 августа, президент Киевгорстроя Игорь Кушнир у себя в Facebook.

"Сегодня закончили подписание всех документов. Это 12-й по счету объект, так что можно смело говорить, что большая часть пути пройдена", - подчеркнул Кушнир.

Он также сообщил, что на сегодняшний день уже подписан основной договор по ЖК ЗЛАГОДА. "Еще немного времени, и думаю, аналогичные новости будут и по нему. По остальным еще не принятым комплексам продолжаются необходимые процедуры", - добавил глава строительной компании.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом месяце Киевгорстрой принял очередные 6 объектов корпорации Укрбуд - ЖК КИРИЛЛОВСКИЙ ГАЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, FREEDOM, LAKE HOUSE, TWIN HOUSE, URBAN PARK.

Тем временем, без скандала достройка проблемных объектов не обошлась. Так, ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" обратились в Хозяйственный суд Киева с исковыми заявлениями о признании недействительными договоров и соглашений передачи функций застройщика по ЖК CRYSTAL HOUSE и ЖК ПАРКОВАЯ ДОЛИНА. За достройку этих объектов Укрбуда взялся харьковский застройщик – Строй Сити Кэпитал, входящий в группу компаний Строй Сити.

Что характерно, информация о судебных исках относительно Киевгорстроя, который также достраивает ряд объектов Укрбуда, отсутствует.

Объекты:

ЖК Академ Парк

Застройщики:

УКРБУД Киевгорстрой

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