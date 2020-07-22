Киевгорстрой принял очередные шесть проблемных объектов Укрбуда

Холдинговая компания Киевгорстрой приняла очередные 6 объектов корпорации Укрбуд - ЖК КИРИЛЛОВСКИЙ ГАЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, FREED, LAKE HOUSE, TWIN HOUSE, URBAN PARK.

Об этом рассказал президент Киевгорстроя Игорь Кушнир в своем Facebook.

По его словам, в ближайшее время планируют принять все объекты.

"У всего этого процесса непростая предыстория. Сначала, когда мы соглашались достраивать, было понимание, что и как делать. Но я не думал, что мы столкнемся с таким большим количеством препятствий: начиная от заказчиков строительства и заканчивая причастными государственными структурами", - подчеркнул президент строительной компании.

Он добавил, что в связи с этим принятие несколько затянулось. Тем не менее, на сегодняшний день по большей части комплексов, которые принимает Киевгорстрой, документы на финальных стадиях, заявил Кушнир.

"Ожидаем положительного решения от Киевсовета в вопросе отмены паевых взносов, что существенно снизит финансовую нагрузку. ГАСИ начал вводить объекты в эксплуатацию", - подчеркнул он.

По его словам, компании удалось наладить сотрудничество с Министерством обороны, на землях которого должны строиться 3 крупных комплекса. По ЖК ART HOUSE - ситуация сложная.

"Мы работаем с Министерством по части подписания договоров. Есть полное взаимопонимание и конструктивная работа. Уже подписано основной договор по ЖК URBAN PARK, согласованные с Министерством условия соглашения по ЖК ОБЕРЕГ-2. В окончательной передачи объектов необходимо выполнение нескольких технических моментов, думаю, это не займет много времени. Понимая, что этот процесс запущен, мы принимаем сегодняшние 6 комплексов", - рассказал Кушнир.

В целом Киевгорстроем пока принято 11 объектов корпорации Укрбуд: ЖК ПЕКТОРАЛЬ, НОВОМОСТИЦКИЙ, СОЛНЕЧНАЯ РИВЬЕРА, ХАРЬКОВСКИЙ, ГАРМОНИЯ, КИРИЛЛОВСКИЙ ГАЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, FREED, LAKE HOUSE, TWIN HOUSE, URBAN PARK.

Как сообщали НЕРУХОМІ, столичные власти обещали пойти навстречу инвесторам Укрбуда и принять решение в своей компетенции, которое поможет пострадавшим быстрее получить свое жилье.